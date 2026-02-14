Turismo

Iriri: destino irresistível do litoral capixaba é refúgio para toda a família

Balneário do município de Anchieta tem praias tranquilas de águas claras e fica a cerca de 90 km da Capital

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:00

Para muitos, Iriri é considerada o "Caribe capixaba" Crédito: Shutterstock

Se você nunca visitou Iriri, balneário de Anchieta, está perdendo um verdadeiro Caribe em terras capixabas. Pousadas, restaurantes, trilhas e, claro, belíssimas praias formam um destino irresistível, a apenas 90 km da Capital.

O balneário possui mar calmo e azul. Com poucas ondas, praias como Costa Azul e Areia Preta são locais clássicos de curtir em família. Entre elas, há ainda uma trilha de fácil acesso que atrai muitos visitantes a fim de um exercício ao ar livre.

Se organizar direitinho - e vale a pena - dá tempo de visitar as demais praias: dos Namorados, de Santa Helena, de Inhaúma e do Sapê, todas próximas umas das outras, a poucos minutos a pé.

Balneário de Iriri é destino turístico de muitos capixabas no verão Crédito: Shutterstock

Apesar de ser pequeno, Iriri guarda estabelecimentos encantadores, como o tradicional Restaurante do Português, onde se pode comer um bolinho de bacalhau delicioso. Para uma vista de tirar o fôlego enquanto saboreia uma moqueca, o Restaurante e Pousada Recanto da Pedra é o lugar ideal. E se você gosta de massas, a Pizzaria Manjericão é muito recomendada pelos visitantes assíduos do balneário.

De lazer, o parque aquático Iriri Beach Water Park promete diversão para toda a família, assim como o famoso Hotel Espadarte, que possui parquinho, piscina aquecida e opção de suíte com banheira de hidromassagem.

Para chegar ao balneário de ônibus, a viação Planeta oferece linhas saindo de Vitória todos os dias, de 5h a 20h. Aproveite o verão para curtir esse paraíso capixaba!

