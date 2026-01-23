Poços de águas cristalinas para aproveitar neste verão. Crédito: Giovana Duarte

Dando continuidade às nossas dicas para aproveitar o verão, chegamos com dicas de poços de águas cristalinas em Rio Claro, Iúna (no Caparaó Capixaba) para você se encantar com as belezas da região e se refrescar em grande estilo!



Para chegar a Rio Claro, siga pela BR 262 sentido divisa ES x MG, e antes do Posto Fiscal entre à direita. Uma dica importante: se for utilizar mapa, dê preferência ao Google Maps, o único que funciona corretamente na região.

Poço do Egito

Com poços de águas cristalinas e cachoeiras, é um cantinho que possui trilhas que vão subindo as pedras, com dificuldade média. Tem poços de profundidade rasa para quem não sabe nadar (os primeiros da trilha) e poços com maior profundidade (os poços mais acima). No local não é permitido fazer churrasco ou piquenique, apesar de possui infraestrutura com água, redes, banheiros e wi-fi. É realmente um lugar para apreciar a natureza. Recomendamos levar tênis e repelente. Abre diariamente, de 08h às 17h. Entrada: R$ 30 por pessoa.

Poço do Egito. Crédito: Giovana Duarte

Hidrolândia Parque

Complexo de cachoeiras com várias quedas d´água e piscinas naturais, trilhas ecológicas, restaurante, uma ampla área para fazer churrasco e piquenique, infraesturura com banheiros e hospedagem em bangalôs. Possui também infraestrutura para camping. Valores: entrada R$ 20 por pessoa / Diária nos Bangalôs R$ 250 / Diária Camping R$ 80. Abre diariamente a partir de 08h.

Hidrolândia. Crédito: Giovana Duarte

Poço do Quarentão

Conta com uma trilha ecológica com 07 poços de profundidade rasa e mais profunda, além de infraestrutura com restaurante, área para camping, parquinho para crianças e espaço pet friedly. Abre apenas aos finais de semana com entrada a R$ 20 por pessoa e diária para camping a R$ 60.

Poço do Quarentão. Crédito: Giovana Duarte

