Roteiro florido: 6 destinos para curtir a primavera no Espírito Santo

Lugares para visitar na primavera. Crédito: Giovana Duarte

Estamos em plena primavera, período das flores e uma ótima oportunidade de turistar por lugares onde podemos apreciar a estação mais florida do ano! Anote essas dicas bem capixabas para visitar nessa primavera:

Parque Pedra da Cebola

O Parque Pedra da Cebola na Mata da Praia, em Vitória, possui uma área superior a 100 mil m² e jardins com vários tipos de flores da mata nativa, inclusive um jardim oriental. O espaço também oferece áreas de contemplação, mirantes, lagos e trilhas, além de infraestrutura para esportes e eventos culturais.

Parque Pedra da Cebola, Mata da Praia. Crédito: Vitor Jubini

O acesso se dá entre as ruas Ana Vieira Mafra e João Baptista Celestino (com acesso ao estacionamento) na Mata da Praia e pela Avenida Fernando Ferrari. A Pedra da Cebola fica aberto todos os dias, de 5h às 22h.

Parque Botânico Vale

Além de um jardim sensorial, possui mais de 140 espécies de árvores e um orquidário com mais de 350 mudas divididas em 113 espécies. Fica na Avenida dos Expedicionários, em Jardim Camburi, Vitória, e abre de terça a domingo, de 8h às 17h.

Parque Botânico Vale. Crédito: Levi Mori

Museu de Biologia Professor Mello Leitão

Com um valioso acervo zoobotânico iniciado na década de 30 por Augusto Ruschi, o museu tem jardim rupestre, orquidário e várias espécies de flores nativas. Fica na Avenida José Ruschi nº 4, em Santa Teresa, e abre para visitação de terça a domingo, das 8h às 17h.

Museu de Biologia Professor Melo Leitão, Santa Teresa. Crédito: Giovana Duarte

Horto Municipal de Santa Maria de Jetibá

Localizado a cerca de 5km do Centro de Santa Maria de Jetibá, o Horto Municipal possui 32 hectares com plantas nativas e jardins repletos de vários tipos de flores, produzidas para ornamentação de praças e jardins do município. Fica na localidade do Recreio - o ideal é utilizar o GPS - e abre diariamente de 8h às 17h.

Horto Municipal de Santa Maria de Jetibá. Crédito: Giovana Duarte

Orquidário Caliman

Além do cultivo de orquídeas para comercialização, o Orquidário Caliman, em Venda Nova do Imigrante, realiza um trabalho super importante de educação e preservação ambiental com mais de 12 mil plantas, formando um belíssimo mosaico colorido. Fica na localidade de Lavrinha, e para chegar basta entrar no km 105 da BR 262 e seguir até o final da Avenida Lorenzo Zantonadi. Abre diariamente de 8h às 17h.

Parque Estadual Mata das Flores

Localizado em Castelo, o Parque Mata das Flores é um dos lugares onde mais há diversidade de flores no Espírito Santo. Além disso, abriga espécies endêmicas da Floresta Atlântica e ameaçadas de extinção. Fica na comunidade rural Pouso Alto (próximo ao Clube Piscina Salazar) e abre de segunda a sexta de 8h às 17h, com visitas guiadas através do telefone (27) 99956-4904.

