3 lugares imperdíveis para conhecer em Divino de São Lourenço

Publicado em 22/08/2025 às 14h00
Divino de São Lourenço

Divino de São Lourenço. Crédito: Giovana Duarte

Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, é conhecida por seu clima tranquilo, cachoeiras e por ter a 2ª Rua Mais Legal do Espírito Santo, eleita pelos leitores de HZ e pelo programa Em Movimento. Localizado na região do Caparaó, é conhecido como a Cidade Natureza.

É de lá também o Melhor Café do Brasil em 2024, segundo o Prêmio Coffee of the Year, que premiou o café arábica do Sítio Campo Azul, por onde começamos nosso roteiro:

Cafeteria Campo Azul

Um cantinho antes da chegada da vila, com vários métodos de filtragem e um bolo de milho sensacional. A cafeteria da família do Sr. Paulo é um charme, com um deck com vista para as árvores, onde podemos observar vários tipos de pássaros.

A chegada fica a cerca de 1km da entrada da vila, numa estrada de terra à direita, e a cafeteria abre diariamente de 8h30 às 18h.

Cafeteria Campo Azul, em Divino de São Lourenço

Cafeteria Campo Azul, em Divino de São Lourenço. Crédito: Giovana Duarte

Cachoeira do Granito

Com infraestrutura para piquenique, a Cachoeira do Granito possui uma queda d’água pequena, que forma poços cristalinos entre as pedras. A taxa de manutenção fica a R$ 10 e abre diariamente de 8h às 17h. Fica na localidade de Limo Verde, antes da chegada a Patrimônio da Penha.

Cachoeira do Granito, em Divino de São Lourenço

Jardim de Gaia

Um verdadeiro tesouro em Divino de São Lourenço, o Jardim de Gaia é um parque ambiental com espaço de lazer estruturado com cachoeiras, deck, redário, trilha, bosques espaço para piquenique e banheiros. Possui também cavernas e o famoso Poço Negro, além de lagos rodeados por cristais naturais.

Fica no distrito de Limo Verde e abre apenas com agendamento prévio através do telefone (28) 99918-1217.

Jardim de Gaia, em Divino de São Lourenço

