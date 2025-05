Caparaó capixaba é destino especial para curtir o frio; veja dicas

Há diversas opções de lazer no lado capixaba do Caparaó. Crédito: Giovana Duarte

O tempo começou a ficar com cara de inverno, um convite para curtir um friozinho pelo Espírito Santo! E hoje minhas dicas são no Caparaó Capixaba, uma região formada pelos municípios de Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. Um lugar maravilhoso para qualquer época do ano, mas que no outono e inverno fica ainda mais especial.



É tanto lugar bonito para conhecer na região que iremos dividir as opções de passeios em uma série de 4 municípios:

Alegre: Parque Estadual Cachoeira da Fumaça

Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Crédito: Giovana Duarte

O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça em Alegre possui infraestrutura com banheiros, bebedouros e a visitação é gratuita todos os dias, de 8h às 17h. Para chegar tem dois caminhos: pelo distrito de Celina, seguindo pela Rodovia ES-185 sentido Iúna, ou pela BR-482 sentido Guaçuí.

A queda d' água de 144 metros de altura é ideal para contemplação, fotos e "banho de neblina" (provocado pelas gotículas de água em suspensão). Poços para banho são raros devido a ocorrência de forte corredeira no rio. A cachoeira está localizada a poucos metros da sede administrativa e do estacionamento, facilmente alcançada em uma caminhada de no máximo 2 minutos. O parque possui cerca de 5 trilhas sinalizadas e com acessibilidade.

Divino de São Lourenço: Jardim de Gaia

Jardim de Gaia, em Divino de São Lourenço. Crédito: Giovana Duarte

O Jardim de Gaia é um parque ambiental estruturado com espaço de lazer com quiosques, banheiros, cachoeiras, deck, redário e trilhas e fica antes da chegada a Patrimônio da Penha. Possui cantinhos lindíssimos para passar o dia, com destaque para o Poço Negro e o Poseidon, uma trilha com cavernas e lagos com águas cristalinas. Para entrar é preciso pagar uma taxa de R$ 30 e fazer o agendamento da visita através do perfil @jardimdegaiaoficial no Instagram.

Dores do Rio Preto: Pedra Menina e Pico da Bandeira

Pedra Menina. Crédito: Giovana Duarte

Pedra Menina é um tesouro precioso no Caparaó capixaba. Fica em Dores do Rio Preto, na divisa com Minas Gerais, aos pés da entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó, a 250km de Vitória (cerca de 4h de carro). Para ir de ônibus saindo de Vitoria é necessário ir até Guaçuí e de lá pegar outro ônibus até Dores do Rio Preto, onde fica Pedra Menina.

Além do passeio no Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, o distrito em si já é um lugar incrível para passear. As ruas são ladeadas por pequenas cachoeiras, e também há várias cachoeiras para visitar (como a Cachoeira dos Sete Pilões, a Cachoeira do Aurélio e a Cachoeira da Farofa).

O distrito possui opções de hospedagem exuberantes, como a Casa do Lago, com chalés equipados com banheiras, a Pousada Água Marinha, com uma vista incrível da Serra do Caparaó, e a Flor de Café, que tem spa e uma das melhores cafeterias que já conheci pelo ES. Quando estive por lá contratei uma agência, que me apresentou roteiros especiais. Por exemplo: roteiros românticos para casais, roteiros para quem curte aventura, roteiros para os apaixonados por café, roteiros para quem vai com crianças.

Para quem prefere desbravar por conta própria recomendo visitar o plantio de uvas no sítio Grãos da Terra, que trabalha com o sistema colhe e pague. Além desse passeio, o Parque Aquático Cachoeira do Chiador oferece opções de lazer com tobogã e piscinas, além de restaurante e chalés para hospedagem.

Guaçuí: Cristo Redentor

Cristo Redentor de Guaçuí. Crédito: Giovana Duarte

No Espírito Santo temos três estátuas do Cristo Redentor para visitação, e a primeira delas fica na cidade de Guaçuí e foi construída pelo artista Antônio Francisco Moreira, natural da cidade. Possui 20,4 metros de altura e dela se tem uma bonita vista de toda cidade e das montanhas que fazem parte da região do Caparaó capixaba. Fica na BR 482 e é aberto para visitação diariamente, de 8h às 17h.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais