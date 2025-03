Estátuas

Cristos Redentores movimentam o turismo religioso do ES

Além de representarem a fé cristã, os monumentos são pontos turísticos de três municípios capixabas; conheça

Publicado em 1 de março de 2025 às 12:00

Cristo Redentor de Guaçuí, Mimoso do Sul e Colatina Crédito: Secretaria de Turismo (Setur)/Divulgação

O Espírito Santo abriga três estátuas do Cristo Redentor, localizadas em Colatina, Guaçuí e Mimoso do Sul. Os monumentos, além de representarem a fé cristã, são pontos turísticos que atraem visitantes em busca de história, cultura e belas paisagens. A novidade é a reabertura da visitação ao Cristo de Colatina, um dos principais cartões-postais da cidade. >

Uma curiosidade é que as três esculturas foram assinadas pelo mesmo artista: o capixaba autodidata Antônio Francisco Moreira, natural de Guaçuí. Antônio, que morreu em 1983, também foi responsável por outras obras no Espírito Santo, além de estados como São Paulo e Rio de Janeiro.>

Antônio Francisco Moreira construiu as três esculturas no ES Crédito: Acervo familiar

Cristo Redentor de Colatina

O Cristo Redentor de Colatina, com 35 metros de altura, foi inaugurado em 1975. O monumento, que é o mais alto entre os três Cristos, oferece uma vista privilegiada do município e do Rio Doce, sendo um importante ponto de contemplação e lazer para moradores e turistas. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com o acompanhamento de guias turísticos que compartilham a história do local.>

O secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, destacou a importância desses monumentos para Espírito Santo. “As três estátuas são símbolos das cidades onde estão localizadas e representam uma importante herança cultural e religiosa do Espírito Santo. Além disso, são atrativos turísticos que proporcionam belas paisagens e reforçam o potencial do Estado para o turismo religioso”, afirmou.>

Cristo Redentor de Guaçuí

O primeiro Cristo Redentor do Espírito Santo foi construído em 1956, também esculpido por Antônio Francisco Moreira. Com 20 metros de altura, a estátua está localizada no Centro da cidade de Guaçuí, sendo um dos principais símbolos do município. A visitação pode ser feita todos os dias da semana, das 8h às 19h.>

Cristo Redentor de Mimoso do Sul

A última estátua do Cristo Redentor a ser construída no Espírito Santo foi a de Mimoso do Sul, inaugurada em 1982. O monumento, que tem 30 metros de altura, está localizado no bairro Monte Cristo e se destaca como um dos principais cartões-postais da cidade. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.>

