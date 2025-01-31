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Pitadas

Em Guaçuí, conheça o bistrô que fica na casa onde morou Fernando Torres

Antiga residência do ator, pai de Fernanda Torres, abriga o Coisa Boa Bistrô. Veja também: jantar africano em Vitória e festival em cafeterias de Vila Velha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:06

Restaurante Coisa Boa Bistrô, em Guaçuí
Cardápio tem entradas, massas, risotos e pratos executivos  Crédito: Kamila Bodevan
Pai da aclamada Fernanda Torres, o ator Fernando Torres, ícone da dramaturgia nacional, nasceu em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, e a casa onde morava na cidade abriga hoje um charmoso restaurante, o Coisa Boa Bistrô.  
Construída em 1919, a residência fica no centro de Guaçuí e virou bistrô em junho de 2023, a partir da realização de um sonho do casal Ana Paula Andrade e Lecivaldo Oliveira. Na reforma que modernizou e deu novas cores ao imóvel, foram preservados elementos originais, como o belo assoalho de madeira. 

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A cozinha é comandada por Lecivaldo, guaçuiense como Fernando Torres e filho de comerciantes nordestinos. Embora tenha como base a culinária italiana, representada por uma seleção assertiva de massas e risotos com carnes ou frutos do mar, o bistrô fará, ainda em fevereiro, uma incursão pelas memórias afetivas do chef, que vem pesquisando as raízes culinárias da região para inserir mais receitas típicas no cardápio. 
O primeiro passo será dado com um arroz caldoso de suã (corte que sobra da retirada da costela e do lombo do porco), em que o chef prepara a iguaria seguindo as mesmas técnicas utilizadas por sua mãe, Dona Antônia (in memorian). A partir de 15 de fevereiro serão lançados novos pratos e entradas, como risoto de rabada e pasteizinhos recheados com rabada e língua de boi.

Ambiente

No momento, seguem em alta por lá, como entradas, o trio de bolinhos de risoto (arancini) recheados com linguiça artesanal (R$ 25) e a coxa creme (coxinha de frango sem massa servida com osso/R$ 25, duas unidades). 
Restaurante Coisa Boa Bistrô, em Guaçuí
Coxa creme faz sucesso como entrada Crédito: Kamila Bodevan
O fettuccine Alfredo com escalope de mignon (R$ 65) lidera os pedidos na seção de principais, que traz ainda risoto caprese com bife ancho (R$ 65), bife de chorizo com legumes salteados na manteiga (R$ 70) e risoto de camarão com tomate seco (R$ 85). Os pratos são individuais. 
Entre os executivos, destaca-se o ancho com arroz biro-biro (R$ 50), e uma dica de sobremesa é a banoffee desconstruída, composta de crumble, banana nanica flambada, doce de leite e chantili (R$ 25). 
Restaurante Coisa Boa Bistrô, em Guaçuí
Risoto de camarão é um dos mais pedidos Crédito: Kamila Bodevan
O bistrô funciona às quartas e quintas, das 18h30 às 23h; sexta até 23h30; sábado e domingo, das 12h às 15h (e sábado também com jantar, das 19h às 23h30). Rua Monsenhor Miguel de Sanctis, Centro, Guaçuí. Mais informações: @coisaboabistro.

Cafeterias com promoção em shopping de Vila Velha  

Com seis cafeterias participantes, onde são vendidos combos de café + acompanhamentos a um preço fixo, o festival Café no Praia chega à sua quinta edição a partir desta sexta (31) e fica em cartaz até 9 de fevereiro, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. 
Estão no evento as cafeterias Casa Bauducco, Havanna, Tangerina Café, Expressa Café, Casa do Pão de Queijo e Kopenhagen, e as opções promocionais custam R$ 21,90. Cada combo inclui pelo menos uma opção de café acompanhada de um item especial, como torta, bolo ou salgado.
Combo do Tangerina Café no festival Café do Praia, no Shopping Praia da Costa, Vila Velha
Combo da cafeteria Tangerina inclui pão de queijo, torta de limão e café grande Crédito: Tangerina Café/Acervo
Para conhecer os cardápios com os combos completos de cada cafeteria, acesse o Instagram @shoppingpraiadacosta. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa.

Sabores da África no Centro de Vitória

Sabores e tradições da África serão protagonistas de um evento gastronômico e cultural no Centro de Vitória, no próximo dia 14 de fevereiro, a partir das 18h: a 5ª edição do Bileyi ya Pokua – Jantar Afrikano, comandado pelo chef congolês Chez Kimberly Food. O cozinheiro local convidado para a noite é o chef Melchy, residente em Vitória e nascido também na República Democrática do Congo. Além do bufê com pratos típicos africanos preparados pelos chefs, o evento contará com apresentações musicais, exposições e outras manifestações culturais, propondo uma verdadeira imersão no continente africano. Os ingressos para o jantar estão à venda pelo site Sympla e custam R$ 95 (+ taxas). O local da festa é o Cerimonial Aquino (Rua Graciano Neves, 456), próximo ao Bar da Zilda. Mais informações: (21) 98876-4327, (21) 98700-5386 e @chezkimberlyfood (Instagram). 

Os preços citados neste texto foram apurados entre 29 e 31/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Clique aqui para ver todos os conteúdos da coluna Pitadas

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