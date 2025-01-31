Em Guaçuí, conheça o bistrô que fica na casa onde morou Fernando Torres

Cardápio tem entradas, massas, risotos e pratos executivos Crédito: Kamila Bodevan

Fernando Torres, ícone da dramaturgia nacional, nasceu em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, e a casa onde morava na cidade abriga hoje um charmoso restaurante, o Coisa Boa Bistrô. Pai da aclamada Fernanda Torres , o atorícone da dramaturgia nacional, nasceu em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, e a casa onde morava na cidade abriga hoje um charmoso restaurante, o

Construída em 1919, a residência fica no centro de Guaçuí e virou bistrô em junho de 2023, a partir da realização de um sonho do casal Ana Paula Andrade e Lecivaldo Oliveira. Na reforma que modernizou e deu novas cores ao imóvel, foram preservados elementos originais, como o belo assoalho de madeira.

A cozinha é comandada por Lecivaldo, guaçuiense como Fernando Torres e filho de comerciantes nordestinos. Embora tenha como base a culinária italiana, representada por uma seleção assertiva de massas e risotos com carnes ou frutos do mar, o bistrô fará, ainda em fevereiro, uma incursão pelas memórias afetivas do chef, que vem pesquisando as raízes culinárias da região para inserir mais receitas típicas no cardápio.

O primeiro passo será dado com um arroz caldoso de suã (corte que sobra da retirada da costela e do lombo do porco), em que o chef prepara a iguaria seguindo as mesmas técnicas utilizadas por sua mãe, Dona Antônia (in memorian). A partir de 15 de fevereiro serão lançados novos pratos e entradas, como risoto de rabada e pasteizinhos recheados com rabada e língua de boi.

Ambiente

No momento, seguem em alta por lá, como entradas, o trio de bolinhos de risoto (arancini) recheados com linguiça artesanal (R$ 25) e a coxa creme (coxinha de frango sem massa servida com osso/R$ 25, duas unidades).

Coxa creme faz sucesso como entrada Crédito: Kamila Bodevan

O fettuccine Alfredo com escalope de mignon (R$ 65) lidera os pedidos na seção de principais, que traz ainda risoto caprese com bife ancho (R$ 65), bife de chorizo com legumes salteados na manteiga (R$ 70) e risoto de camarão com tomate seco (R$ 85). Os pratos são individuais.

Entre os executivos, destaca-se o ancho com arroz biro-biro (R$ 50), e uma dica de sobremesa é a banoffee desconstruída, composta de crumble, banana nanica flambada, doce de leite e chantili (R$ 25).

Risoto de camarão é um dos mais pedidos Crédito: Kamila Bodevan

O bistrô funciona às quartas e quintas, das 18h30 às 23h; sexta até 23h30; sábado e domingo, das 12h às 15h (e sábado também com jantar, das 19h às 23h30). Rua Monsenhor Miguel de Sanctis, Centro, Guaçuí. Mais informações: @coisaboabistro.

Cafeterias com promoção em shopping de Vila Velha

Com seis cafeterias participantes, onde são vendidos combos de café + acompanhamentos a um preço fixo, o festival Café no Praia chega à sua quinta edição a partir desta sexta (31) e fica em cartaz até 9 de fevereiro, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

Estão no evento as cafeterias Casa Bauducco, Havanna, Tangerina Café, Expressa Café, Casa do Pão de Queijo e Kopenhagen, e as opções promocionais custam R$ 21,90. Cada combo inclui pelo menos uma opção de café acompanhada de um item especial, como torta, bolo ou salgado.

Combo da cafeteria Tangerina inclui pão de queijo, torta de limão e café grande Crédito: Tangerina Café/Acervo

Para conhecer os cardápios com os combos completos de cada cafeteria, acesse o Instagram @shoppingpraiadacosta. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa.

Sabores da África no Centro de Vitória Sabores e tradições da África serão protagonistas de um evento gastronômico e cultural no Centro de Vitória, no próximo dia 14 de fevereiro, a partir das 18h: a 5ª edição do Bileyi ya Pokua – Jantar Afrikano, comandado pelo chef congolês Chez Kimberly Food. O cozinheiro local convidado para a noite é o chef Melchy, residente em Vitória e nascido também na República Democrática do Congo. Além do bufê com pratos típicos africanos preparados pelos chefs, o evento contará com apresentações musicais, exposições e outras manifestações culturais, propondo uma verdadeira imersão no continente africano. Os ingressos para o jantar estão à venda pelo site Sympla e custam R$ 95 (+ taxas). O local da festa é o Cerimonial Aquino (Rua Graciano Neves, 456), próximo ao Bar da Zilda. Mais informações: (21) 98876-4327, (21) 98700-5386 e @chezkimberlyfood (Instagram).

Os preços citados neste texto foram apurados entre 29 e 31/01/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)