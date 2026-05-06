O que se sabe sobre ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas em escola no Acre

Ataque aconteceu dentro do Instituto São José, no centro de Rio Branco, durante o horário de aula Crédito: Reprodução/Facebook

Um ataque a tiros dentro de uma escola em Rio Branco, no Acre , deixou duas pessoas mortas na tarde desta terça-feira (5). Segundo o governo estadual, as vítimas eram funcionárias da instituição.

Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas um estudante, que foi atingido por um tiro na perna. Elas foram socorridas e levadas ao hospital.

O caso ocorreu no colégio Instituto São José, durante o horário de aula. De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque é um aluno da escola, de 13 anos. O adolescente assumiu a autoria do crime e está sob custódia do Estado.

Até o momento, a motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, afiliada da TV Globo, o comandante do Bope, coronel Felipe Russo, afirmou que o estudante teria pegado a arma do padrasto e entrado na escola para cometer o ataque.

"Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da diretora. Ele não teve acesso às salas de aulas", afirmou.

Segundo ele, as duas pessoas que morreram eram inspetoras da escola.

Ainda, de acordo com Russo, outros alunos supostamente sabiam do ataque. Eles foram identificados pela polícia.

Em nota, o governo do Estado informou que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, incluindo o acompanhamento das vítimas. As aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino foram suspensas até sexta-feira (8/5).

"O governo reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e seguem assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)", disse em nota o governo", disse em nota.