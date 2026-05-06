Foragido por homicídio é recapturado em Cariacica

Um homem identificado como Caio Rodrigues de Paula, de 31 anos, foi recapturado nesta terça-feira (5), na região conhecida como Mangueira, em Cariacica Sede. Ele estava foragido desde o mês passado, quando fugiu do presídio onde cumpre pena por homicídio, em Vila Velha.





Ele foi avistado no quintal de uma residência, durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Ao perceber a presença da polícia, ele entrou no imóvel, mas acabou sendo capturado enquanto escondia uma arma e drogas no banheiro.





Além da arma calibre .32, foram encontradas cinco munições, 42 pedras de crack; 32 unidades de PAC e R$ 26 em espécie.





Os materiais foram apreendidos pelos militares da 16ª Companhia Independente e levados, junto do preso, para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a polícia, Caio também já tem passagem por roubo.





*Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta