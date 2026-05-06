Morre Telma Dias Ayres, referência da Afecc-Hospital Santa Rita

Morreu na noite desta terça-feira (05), Telma Dias Ayres, aos 93 anos, figura central na história da Afecc-Hospital Santa Rita, instituição à qual dedicou mais de cinco décadas de trabalho voluntário e liderança.





Após 35 anos à frente da presidência da Afecc, ela deixou o cargo, em 2018, quando ocupou o papel simbólico de presidente honorífica, título que reconhecia não apenas sua história, mas sua identidade inseparável da própria Afecc.





Conhecida carinhosamente como “Dona Telma”, ela construiu uma trajetória profundamente ligada ao crescimento e à consolidação do Hospital Santa Rita como referência no tratamento do câncer no estado. Sua atuação foi decisiva na ampliação de serviços, na captação de recursos e no fortalecimento das ações humanizadas voltadas aos pacientes e familiares atendidos pela instituição.





A Afecc, entidade mantenedora do hospital, se tornou sob sua liderança um dos principais pilares da saúde filantrópica capixaba, unindo voluntariado, gestão e assistência social. Ao longo dos anos, Dona Telma esteve à frente de campanhas, projetos e iniciativas que ajudaram a transformar a realidade de milhares de pessoas em tratamento oncológico.





Ela também exerceu uma influência decisiva na formação de novas lideranças dentro da Afecc, especialmente na figura de Marilucia Dalla, que assumiu a presidência da instituição após sua saída. Reconhecida pela postura firme, sensível e comprometida com as causas sociais, Dona Telma foi, para Marilucia, uma referência constante de gestão humanizada e dedicação ao próximo. Mais do que uma sucessão administrativa, a transição representou a continuidade de um legado.





“Dona Telma deixa um exemplo marcado pela solidariedade, pelo amor ao próximo e pelo compromisso social, que seguirá como parte fundamental da nossa essência. Hoje é um dia muito triste para todos nós, mas seguiremos firmes no propósito”, comenta Marilucia Dalla.





Lea Penedo, diretora da Afecc, relembra com muito carinho um dos momentos marcantes quando Dona Telma recebeu a Comenda Jerônimo Monteiro. “É o mais alto reconhecimento que alguém pode alcançar por seus méritos. Ter visto Telma ser agraciada com essa honraria encheu a todos nós de orgulho. Mais do que a distinção, ela representa uma trajetória construída com dignidade, dedicação e, sobretudo, humildade. Telma sempre nos ensinou, com suas atitudes, a importância de se colocar no lugar do outro, de agir com empatia e respeito. Essa é a verdadeira herança que ela nos deixa”, afirma.





A notícia de sua morte causa grande comoção entre profissionais de saúde, voluntários e pacientes que conviveram com sua atuação. Dona Telma estava internada no Hospital Santa Rita, local onde faleceu recebendo os cuidados de toda a equipe. O velório será nesta quarta, no Memorial House Primícias, Vitória. O sepultamento será no Cemitério Santo Antônio - horário a confirmar.