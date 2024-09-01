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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"O amor também cura o câncer", diz a presidente da Afecc, Marilúcia Dalla

Publicado em
01 set 2024 às 03:00
RR entrevista Marilucia Dalla: presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa
RR entrevista Marilucia Dalla: presidente da Afecc e coordenadora do Outubro Rosa Crédito: Fernando Madeira
"O amor, o acolhimento e o autocuidado também curam o câncer", diz Marilúcia Dalla, a presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). A voluntária é a entrevista deste domingo (01º) no quadro "RR Entrevista", que destaca a campanha Outubro Rosa, que celebra 15 anos no ES, sob o comando da Afecc, com o tema “Conhecimento que protege. Cuidado que faz viver”.
O "start" da campanha 2024 foi dado nesta quarta-feira (28) com a abertura da loja Outubro Rosa, no Shopping Vitória.  O carro- chefe  é a Camisa Outubro Rosa, com estampa exclusiva da aquarelista Luiza Roos. 
"Na nossa loja, a pessoa não compra o produto. Ela doa o valor indicado e leva o produto para casa, já que o valor arrecadado será utilizado na manutenção dos nossos projetos sociais”

PACIENTES EMPREENDEDORAS

O diferencial da Loja Outubro Rosa deste ano é a estante com produtos feitos pelas próprias pacientes que participam do Projeto Empreendedorismo na Prática. Diversos produtos criados por elas, como bijuterias, biscoitinhos, laços para cabelo, jogos de mesa, caixas, entre outros, estão à venda na Loja Outubro Rosa, com a renda revertida, no ato da compra, para paciente autora do produto. Junto aos produtos de cada paciente tem um QRCode para que o pagamento seja efetuado e enviado diretamente para ela.
O Projeto Empreendedorismo na Prática é uma parceria da Afecc e Faesa, que ensina aos pacientes que participam dos cursos e oficinas oferecidos pela Afecc em seu Centro de Vivência Casa Rosa, como culinária, corte e costura, entre outros, a precificar e empreender. Muitas pacientes já se tornaram microempreendedoras individuais (MEI)

PROGRAMAÇÃO 

Mas a programação da campanha deste ano inclui a abertura oficial, dia 1º de outubro, no Palácio Anchieta com espetáculo de arte com direção de Marcelo Lages, duas Corridas Rosas, Remada Rosa, além de palestras sobre a importância do diagnóstico precoce, prevenção e tratamento do câncer. 

NÚMEROS DA AFECC DE 2023

55.83

sessões de quimioterapia

129.639

atendimentos no ambulatório

271.407

exames de diagnóstico

ABERTURA DA LOJA VAZIA 

Abertura da loja do Outubro Rosa 2024

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