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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no Palácio Anchieta

Publicado em
04 out 2023 às 03:00
Mariana Buaiz, Maria Virginia Casagrande, Marilucia Dalla e Renato Casagrande
A vice-presidente da Afecc Mariana Buaiz, a primeira-dama Virginia Casagrande, a presidente da Afecc Marilucia Dalla e o governador Renato Casagrande: na abertura do Outubro Rosa 2023, no Palácio Anchieta Crédito: Mônica Zorzanelli

O Outubro é Rosa!

A campanha Outubro Rosa foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (02). no Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginia Casagrande receberam a diretoria da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), realizadora da campanha no ES, autoridades, médicos e apoiadores da causa para acompanhar o espetáculo de música e declamação, com direção de Marcelo Lages. O tema da campanha deste ano é "Comece por você. Continue pelos que ama". Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

AVANT-PREMIÈRE

Maria Virginia Casagrande, Rita Rocio Tristão e Renato Casagrande
Maria Virginia Casagrande, Rita Rocio Tristão e Renato Casagrande: na abertura da CasaCor ES 2023, nesta segunda-feira (02), no Clube ítalo Brasileiro Crédito: Mônica Zorzanelli

CASACOR

Maita Mota, Heliane Duarte, Diana Murad, Rita Garajau e Gisele Betitol Passos
Maita Mota, Heliane Duarte, Diana Murad, Rita Garajau e Gisele Betiol Passos: na avant-première da CasaCor ES Crédito: Mônica Zorzanelli

Imagem

A empresária e estrategista de imagem Mylla Rodrigues recebe nesta quarta-feira  (04) as 15 embaixadoras da sua marca ClosetMy, no Restaurante Aleixo, na Praia do Canto, para brindar  os 4 anos de impacto da marca.

Happy hour

As cerimonialistas Cínthya Queiroz e Viviane Mello estão entre as cerimonialistas confirmadas no Happy hour promovido por Ivan Aguilar. O evento está marcado para esta quinta-feira (05), às 16h30, na loja da Praia do Canto.

De olho na semana de moda em Paris

A Paris Fashion Week trouxe uma série de tendências que prometem agitar o cenário da moda de 2024. Entre as tendências o brilho se destaca nos desfiles das renomadas grifes. Peças deslumbrantes ocuparam os holofotes nas passarelas, com o brilho e metalizado aparecendo em saias, vestidos e até casacos. Portanto, é uma tendência que merece atenção especial! Ana Luiza Azevedo, diretora da Óticas Paris, esteve em Milão neste ano e trouxe da Europa as novidades da moda eyewear. "Muitas grifes ópticas, como Prada, Chanel, Versace, Burberry e Ray Ban, já estão apresentando modelos metalizados. Realmente é algo que vem com muita força nesta coleção de 2024", comenta.

MODA

Amanda Cristina, ladeada de Júlia Stefanelli e Kamila Alborgheti, celebrou, na última quinta feira (29/09) os 2 anos sob a direção da loja Evidência, localizada em João Neiva
Amanda Cristina, entre Júlia Stefanelli e Kamila Alborgheti, celebrou dois anos da loja Evidência, em João Neiva Crédito: Patrícia Majone

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