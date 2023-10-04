Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no Palácio Anchieta

A Paris Fashion Week trouxe uma série de tendências que prometem agitar o cenário da moda de 2024. Entre as tendências o brilho se destaca nos desfiles das renomadas grifes. Peças deslumbrantes ocuparam os holofotes nas passarelas, com o brilho e metalizado aparecendo em saias, vestidos e até casacos. Portanto, é uma tendência que merece atenção especial! Ana Luiza Azevedo, diretora da Óticas Paris, esteve em Milão neste ano e trouxe da Europa as novidades da moda eyewear. "Muitas grifes ópticas, como Prada, Chanel, Versace, Burberry e Ray Ban, já estão apresentando modelos metalizados. Realmente é algo que vem com muita força nesta coleção de 2024", comenta.