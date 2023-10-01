Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Instituto Ponte celebra 9 anos em noite de solidariedade em Vitória

Publicado em
01 out 2023 às 03:00

Ponte Day

Em noite de muita emoção e solidariedade, a empreendedora social Bartira Almeida recebeu parceiros do Instituto Ponte (IP) e celebrar o nono aniversário da organização e arrecadar fundos para o IP, nesta quinta-feira (28), no Le Buffet Lounge, em Vitória. O encontro contou ainda  com palestras de Fábio Coelho, presidente do Google Brasil e vice-presidente do Google INC., e Rodrigo Pipponzi, presidente do conselho do grupo MOL e do Instituto ACP, com a mediação de Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP. Homenagens e apresentação dos alunos completaram a festa. Mais o que mais impressionou a todos foram os resultados apresentados: 281 alunos atendidos em diversos Estados do Brasil, dos quais 63 já estão cursando o ensino superior e 76% se destacam em olimpíadas acadêmicas. Veja quem passou pela festa na galeria de fotos de Cloves Louzada.

FÓRUM

Ricardo Amorim vem aí

O economista Ricardo Amorim, considerado pela revista Forbes como o mais influente do Brasil, vai abrir a série de palestras do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi), no dia 8 de novembro, no Pavilhão de Carapina da Serra. Amorim, que é autor do best seller “Depois da Tempestade” e destaque há mais de 20 anos no mercado financeiro global, vai falar sobre o tema “Responsabilidade Socioambiental no Segmento de Energia Elétrica”.

Na CasaCor ES

A Natuzzi Editions Vitória, que tem à frente o empresário Robson Arruda, está presente em ambientes da 27ª edição da CASACOR ES, que inaugura no dia 04, no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. Larissa Villaschi criou o ambiente “Loft Italiano”. O espaço é inspirado na região de Toscana, na Itália, porém, com uma leitura pessoal da arquiteta, que procurou um equilíbrio entre o rústico e contemporâneo moderno. O “Loft italiano” traz peças como a cama Giunca; a poltrona Natuzzi Re-vive, além da mesa de cabeceira Nogueira e o sofá Roma, em legítimo couro italiano e complementos.

Brunch

“Relaxa: sua obra vai começar” é o que vem escrito nas velas aromáticas, um mimo que a arquiteta Jaqueline Lopes irá presentear clientes e formadores de opinião no brunch da CasaCor 2023. O evento acontece na próxima terça-feira (3), às 11hs, no Clube Ítalo-Brasileiro.

Avant Première

A coluna tem um spoiler sobre a Avant Première da CASACOR ES: o chef Léo Botto vem diretamente de São Paulo a convite de Tereza Aragão, que assina o catering. Os chefs vão passar por inspirações como mar, natureza e frescor. O Nordeste do Brasil e a América do Sul também estarão nas iguarias. O burburinho será na segunda-feira (02), no Clube Ítalo-Brasileiro, que abriga a mostra organizada por Rita e Renata Tristão. 

MODA

O gerente comercial da Foxton, Claude Brunswick, entre o RP Dudu Altoé e Weidman Teixeira. A marca masculina, parte do Grupo Soma, abriu as portas no Shopping Vitória Crédito: Arthur Louzada

Veja Também

Serginho Groisman recebe obra de artista do ES em evento da Rede Gazeta

Valdecir e Geisi Torezani celebram padrinhos de casamento em Vitória

Jantar beneficente da Fundação Praia do Canto reúne sociedade de Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos solidariedade
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança