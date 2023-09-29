Jantar beneficente da Fundação Praia do Canto reúne sociedade de Vitória

Foi super prestigiado o Jantar Solidário Além Mar, que reuniu no Iate Clube do Espírito Santo 14 dos maiores chefs do cenário gastronômico capixaba, em prol de uma boa causa: arrecadar fundos para a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que atende crianças da Grande São Pedro, em Vitória. O jantar contou com a música do DJ Romão e da banda Trilha. Os anfitriões Fabiano Pereira, comodoro do Iate, e as diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, receberam 350 pessoas que lotaram o restaurante do Iate Clube. Entre os presentes estavam o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, e a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Veja as fotos de Marisa Kissimoto/KDimagem.