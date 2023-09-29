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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Jantar beneficente da Fundação Praia do Canto reúne sociedade de Vitória

Publicado em
29 set 2023 às 03:00
Fabiano Pereira e Patricia Asseff
Fabiano Pereira e Patricia Asseff Crédito: Marisa Kissimoto/KDimagem.

Jantar solidário

Foi super prestigiado o Jantar Solidário Além Mar, que reuniu no Iate Clube do Espírito Santo 14 dos maiores chefs do cenário gastronômico capixaba,  em prol de uma boa causa: arrecadar fundos para a Fundação Beneficente Praia do Canto (FBPC), que atende crianças da Grande São Pedro, em Vitória. O jantar contou com a música do DJ Romão e da banda Trilha. Os anfitriões Fabiano Pereira, comodoro do Iate, e as diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, receberam 350 pessoas que lotaram o restaurante do Iate Clube. Entre os presentes estavam o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a primeira-dama de Vitória Paula Pazolini, e a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade.  Veja as fotos de Marisa Kissimoto/KDimagem.

NA ACAPS 1

Eduarda Buaiz e Angelo Piana: lançamento de collab entre Buaiz Alimentos e Le Chocolatier, durante abertura da Acaps
Eduarda Buaiz e Angelo Piana: lançamento de collab entre Buaiz Alimentos e Le Chocolatier, durante abertura da Acaps Crédito: Camilla Baptistin

NA ACAPS 2 

O governador Renato Casagrande, a empresária Hellen Dal Col e o dono do Extrabom Luiz Coutinho
O governador Renato Casagrande, a empresária Hellen Dal Col e o dono do Extrabom Luiz Coutinho: na Acaps 2023 Crédito: Divulgação

10 anos de clínica

Com celebração entre familiares e amigos, a nossa querida dermatologista Ana Flávia Lemos comemora 10 anos de sua clínica de dermatologia na Praia do Canto, no Day by Day. O buffet da festa intimista é da Sylvia Lis e a comemoração vai ser na próxima quarta-feira, 04 de outubro.

Na CasaCor ES

Neste ano, Danilo Urbano, CEO da Marelli ES, junto com a Laís de Sá vai transformar o Café Coworking Marelli em um verdadeiro refúgio na CASACOR ES 2023. O espaço vai mostrar o Coworking e ao mesmo tempo permitir ao visitante ter a experiência de degustar um bom café em um espaço aconchegante com um conceito muito inovador.

Na CasaCor ES 2

A avant première da CASACOR ES vai ser dia 2 de outubro e as organizadoras Rita e Renata Tristão ressaltam que o evento este ano terá renda revertida para a AMAES – Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo, que tem como uma de suas madrinhas, a primeira-dama de Vitória, Paula Pazolini. Juliana Reissinger e Arthur Dutra assinam a produção do evento que terá catering by Tereza Aragão, DJ Rico Garcia e banda Classe A.

Nas ondas

Eric Grattz tem um compromisso com as ondas de Regência, neste final de semana. No sábado (30), o surfista mirim, de 11 anos, disputa a última etapa do campeonato Hang Loose e penúltima do estadual. Atualmente, Eric lidera em três categorias: sub-12, sub-14 e sub-16. Boa sorte, Eric!

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