Depois de estreia em Bienal, escritora do ES lança livro em Vitória

Aurê Aguiar lança “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” no próximo dia 24 de outubro, em Vitória Crédito: Victoria Bonatti

Depois de estrear como escritora na Bienal do Rio, a jornalista e cronista capixaba Aurê Aguiar prepara o lançamento de “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”, para o dia 24 de outubro, em evento às 19h, na livraria Leitura, no Shopping Vitoria. Depois virão lançamentos em São Paulo e Minas Gerais.

A obra reúne poemas e reflexões, é uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal e pode também representar um novo estilo: um “abraço literário”.

Aurê nasceu em Minas, mas cresceu e construiu sua carreira como jornalista em Vitória, no Espírito Santo, onde inclusive já recebeu da Assembleia Legislativa o título de Cidadã Capixaba. Trata-se, portanto, de uma capixaba legítima, na alma e no papel.

BIENAL DO LIVRO

O lançamento do livro na Bienal do Rio reuniu dezenas de pessoas no estande da Citadel, a editora da obra, incluindo amigos e familiares de Vitória e público em geral.

Aurê é a primeira autora capixaba a lançar um livro numa bienal nacional, no caso a Bienal do Rio, em edição especial de 40 anos, que bateu recorde de público e de vendas, com mais de 600 mil pessoas e 5,5 milhões de livros vendidos.

A bienal, realizada no Riocentro, na Barra da Tijuca, se realizou em 4 pavilhões, entre os dias 1º e 10 de setembro, reunindo grandes nomes da literatura como Itamar Vieira Junior, Thalita Rebouças, Ana Maria Machado, Conceição Evaristo, Carla Madeira e Ailton Krenak, entre outros.

Os royalties dessa primeira edição impressa da obra de Aurê serão doados para a Gerando Falcões, uma organização fundada em 2011 por Edu Lyra, que se define como um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de favelas de todo país, com um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu.

UMA FRASE SOLTA NAS REDES

A história do livro de estreia de Aurê Aguiar começa há quase 10 anos, em 2014, quando ela postou em suas redes a frase que viralizou: “Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos”.

“A frase foi publicada por uma revista, foi citada pela Ana Maria Braga e, de repente, figurava em milhares de postagens e vídeos. Eu acompanhava a citação viralizando num ritmo impossível de ser alcançado. Alguns se apossavam da autoria, outros citavam no final um singelo ‘autor desconhecido’. Contudo, há o registro de que a citação é minha. Sou a famosa desconhecida da frase que aparece 150 mil vezes na internet”, conta Aurê.