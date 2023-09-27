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Depois de estreia em Bienal, escritora do ES lança livro em Vitória

Publicado em
27 set 2023 às 11:26
Aurê Aguiar, escritora
Aurê Aguiar lança  “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” no próximo dia 24 de outubro, em Vitória Crédito: Victoria Bonatti
Depois de estrear como escritora na Bienal do Rio, a jornalista e cronista capixaba Aurê Aguiar prepara o lançamento de  “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”,  para o dia 24 de outubro, em evento às 19h, na livraria Leitura, no Shopping Vitoria. Depois virão lançamentos em São Paulo e Minas Gerais.
A obra reúne poemas e reflexões, é uma prosa poética que pode se encaixar na categoria de Desenvolvimento Pessoal e pode também representar um novo estilo: um “abraço literário”.
Aurê nasceu em Minas, mas cresceu e construiu sua carreira como jornalista em Vitória, no Espírito Santo, onde inclusive já recebeu da Assembleia Legislativa o título de Cidadã Capixaba. Trata-se, portanto, de uma capixaba legítima, na alma e no papel.

BIENAL DO LIVRO

O lançamento do livro na Bienal do Rio reuniu dezenas de pessoas no estande da Citadel, a editora da obra, incluindo amigos e familiares de Vitória e público em geral.
Aurê é a primeira autora capixaba a lançar um livro numa bienal nacional, no caso a Bienal do Rio, em edição especial de 40 anos, que bateu recorde de público e de vendas, com mais de 600 mil pessoas e 5,5 milhões de livros vendidos.
A bienal, realizada no Riocentro, na Barra da Tijuca, se realizou em 4 pavilhões, entre os dias 1º e 10 de setembro, reunindo grandes nomes da literatura como Itamar Vieira Junior, Thalita Rebouças, Ana Maria Machado, Conceição Evaristo, Carla Madeira e Ailton Krenak, entre outros.
Os royalties dessa primeira edição impressa da obra de Aurê serão doados para a Gerando Falcões, uma organização fundada em 2011 por Edu Lyra, que se define como um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de favelas de todo país, com um sonho em comum: colocar a pobreza das favelas no museu.

UMA FRASE SOLTA NAS REDES

A história do livro de estreia de Aurê Aguiar começa há quase 10 anos, em 2014, quando ela postou em suas redes a frase que viralizou: “Cuide dos seus achados, Esqueça os seus perdidos”.
“A frase foi publicada por uma revista, foi citada pela Ana Maria Braga e, de repente, figurava em milhares de postagens e vídeos. Eu acompanhava a citação viralizando num ritmo impossível de ser alcançado. Alguns se apossavam da autoria, outros citavam no final um singelo ‘autor desconhecido’. Contudo, há o registro de que a citação é minha. Sou a famosa desconhecida da frase que aparece 150 mil vezes na internet”, conta Aurê.
“Esquecer os perdidos não é retirar tudo da memória, é abrir mão do excesso de lembrança. É entender que você pode escolher o tamanho do dano que a pior dor da pior perda poderá lhe causar. Fazer do seu coração partido um mosaico. Ou vários. Sua vida é a sua obra de arte, você decide quais intervenções manterá nela.”, ressalta Aurê.

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