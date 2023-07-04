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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Escritora do ES estreia na Bienal do Livro no Rio

Publicado em
04 jul 2023 às 03:00
A jornalista e escritora Aurê Aguiar
A jornalista e escritora Aurê Aguiar lançará “Cuide dos Seus Achados. Esqueça os seus perdidos “ na Bienal do Livro, no rio Crédito: Victoria Bonatti
A jornalista e escritora Aurê Aguiar assinou contrato com a Editora Citadel para lançar seu livro “Cuide dos Seus Achados. Esqueça os seus perdidos “.
A Citadel é uma das maiores editoras brasileiras e escolheu nada menos que o palco da Bienal do Livro para a estreia de Aurê no mercado editorial.
Principal evento editorial do Brasil, a Bienal acontecerá de 01 a 10 de setembro, no Riocentro, Rio de Janeiro, e promete reunir artistas e escritores de todo o país para uma edição histórica de comemoração dos seus 40 anos.

CASAMENTO

Luana Braga e Flávio Figueiredo levaram familiares e amigos para o lindo casamento do casal na Igreja Matriz de Santa Teresa e festão na Casa Santa Teresa
Luana Braga e Flávio Figueiredo levaram familiares e amigos para o lindo casamento do casal na Igreja Matriz de Santa Teresa e festão na Casa Santa Teresa Crédito: Saulo Kohler/ Cativante Fotografia

Aniversário 1

Hinglyd Fonseca vai celebrar 5.1 nesta quinta-feira (06),  com happy hour entre as amigas, na Açúcar Moreno da Praia do Canto. 

Aniversário 2

Sônia Abelha reúne as amigas no próximo dia 12 de julho para soprar 67 velinhas, no salão de festas do Edifício Pietrangelo de Biase, na Praia do Canto. 

Networking qualificado

Ana Paula França, CEO do Acelera Mulheres, embarca nesta quarta- feira para uma viagem incrível a São Paulo com um grupo de 20 mulheres executivas e empresárias. Trata-se da primeira edição do Woman Experience, que inclui uma visita de benchmarking à Nestlé e um exclusivo jantar no Palácio Tangará, em São Paulo. “Vamos conhecer as melhores práticas de atração e retenção de talentos, fazer networking qualificado e ainda ter uma experiência inesquecível em um dos mais emblemáticos hotéis do Brasil”, explica Ana Paula, que também organiza o livro Mulheres no Espírito Santo - que vai contar histórias inspiradoras de 35 super mulheres.

COQUETEL

Diocelio Grasselli e Renato Primus
Diocelio Grasselli e Renato Primus: encontro do mercado imobiliário na Praia da Costa Crédito: Vitor Machado

CAMPANHA

Kaká Gratz, Kaiky e Mariah Frizzera
Kaká Gratz, Kaiky Plaster e Mariah Frizzera: na Loja Vazia 2023 Crédito: Divulgação

Em Sampa

Juliana Braz Canedo e Celso Duarte estão em São Paulo, onde participam da comemoração de 70 anos da Volkswagen no Brasil. Ainda na capital paulista, eles irão conhecer, em primeira mão, os lançamentos e estratégias da empresa para os próximos anos.

Na plateia do Big Beatles

André Henning, consagrado locutor esportivo da TNT e da HBO Max, estará em Vitória exclusivamente para ver de perto o encontro da banda Clube Big Beatles com o guitarrista Luiz Carlini que acontece na próxima etapa do Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles, no dia 6 de julho, às 20h, Teatro da Ufes. André Henning e Luiz Carlini são amigos de longa data.

Pós-Obra

Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES, recebe Liliam Araujo, Roberto Matozinhos, Carlos Augusto Motta Leal, Sandra Lengruber e Claudionor Brandão para o Seminário Pós-Obra: Garantias e Entrega Técnica que acontece em Vitória, nesta quarta-feira (05/07). O evento é para engenheiros, advogados, administradores de condomínios e síndicos. O debate vai girar em torno da nova norma de garantias para imóveis que entrou em vigor neste mês. Inscrições gratuitas no site do Sinduscon-ES.

Ações interativas no Fest Gastronomia

A Buaiz Alimentos marca presença no Fest Gastronomia, que acontece de 7 a 9 de julho, no Clube Alvares Cabral. O evento reunirá gastronomia, com a presença de diversos restaurantes do Estado e chefs renomados de dentro e fora do Espírito Santo; e cultura e artesanato, com feira de pequenos produtores capixabas, incluindo um espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras, além de shows nacionais e muito mais. Por lá, a equipe de Eduarda Buaiz contará com um estande temático da Farinha de Trigo Regina, com um espaço instagramável onde promoverão ações interativas com o público presente, além de degustação do Café Numero Um Espresso Gourmet Grãos.

INAUGURAÇÃO

Walter Cavalcante, Marcelo Crespo, Leo Cavalcante e Marco Tanure
 Walter Cavalcante, Marcelo Crespo, Leo Cavalcante e Marco Tanure:  na inauguração do rodízio de pizza Alegria em Cariacica. O empreendimento do Grupo Sá Cavalcante recebeu investimento da ordem de R$ 3 milhões Crédito: Divulgação

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