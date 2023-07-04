Escritora do ES estreia na Bienal do Livro no Rio

A Buaiz Alimentos marca presença no Fest Gastronomia, que acontece de 7 a 9 de julho, no Clube Alvares Cabral. O evento reunirá gastronomia, com a presença de diversos restaurantes do Estado e chefs renomados de dentro e fora do Espírito Santo; e cultura e artesanato, com feira de pequenos produtores capixabas, incluindo um espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras, além de shows nacionais e muito mais. Por lá, a equipe de Eduarda Buaiz contará com um estande temático da Farinha de Trigo Regina, com um espaço instagramável onde promoverão ações interativas com o público presente, além de degustação do Café Numero Um Espresso Gourmet Grãos.