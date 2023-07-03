Tatiane Emerich celebra aniversário em festa "only for girls" em Vitória

O Espírito Santo terá o primeiro Rooftop Lounge, comandado pelos sócios Daniel Calmon, Paulo Henrique Miranda, Rodrigo Ribeiro, em parceria com o Grupo PHD Entretenimento, de São Paulo, especialista em rooftops. O Tetto Rooftop Vitória, de 200 metros quadrados, será inaugurado em agosto. Inspirado nos rooftops de Nova York, irá contar com restaurante e espaço para eventos corporativos e sociais, com uma experiência 360°. A proposta é unir alta gastronomia contemporânea, uma carta de drinks autorais assinada pelos melhores mixologistas da América Latina, aliando-se a uma vista privilegiada, no 21º andar do Hotel Quality, prédio mais alto da Mata da Praia, bem em frente ao novo aeroporto de Vitória.