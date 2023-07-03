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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Tatiane Emerich celebra aniversário em festa "only for girls" em Vitória

Publicado em
03 jul 2023 às 03:30
Tatiane Emerich
Andreza Devens, Carla Lacerda, a aniversariante Tatiane Emerich, Jaque Devens e Karine Kimura: celebrando a vida! Crédito: Arnaldo Peruzo
A cardiologista Tatiane Emerich comemorou seu aniversário em noite “only for girls” na quinta-feira (27 na A Casa Lounge, em Vitória. O bufê foi assinado pela Casa Goiaba by Laís Santiago e Brunella Daumas. A banda Dalzy Sales e a TB Samba Show ferveram a pista. Veja as fotos de Arnaldo Peruzo.
Tatiane Emerich
Catarina Riva, Tatiane Emerich e Flavia Fardim Crédito: Arnaldo Peruzo

Aniversário de Tatiane Emmerich

COQUETEL

Roberto Puppim e esposa Maria Carolina
Roberto Puppim e esposa Maria Carolina: na avant premiere do Arti Design Living da Città, na Praia da Costa Crédito: Vitor Machado

Chá com Elas na Serra

Em sua 24ª edição, o Chá Com Elas, encontro de networking feminino, pioneiro no ES, desta vez vai acontecer no município da Serra. Promovido pelo jornalista Gabriel Gomes, o encontro vai reunir 50 empresárias com objetivo de fazer boas conexões e networking de qualidade. Para a edição desta terça-feira, dia 04 de julho, as empresas capixabas Espírito Cacau, Sorvete Saboroso e O2 Manipulação estão preparando lançamentos exclusivos para as participantes.

Em Brasília

O diretor-presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Espírito Santo (Core-ES), Marcelo Marino Simonetti, e o diretor-tesoureiro, José Maria Claudio Junior, participam da Reunião Plenária Ordinária do Sistema Confere/Cores, para debater assuntos de interesse da categoria, entre os dias 4 e 6 de julho, em Brasília. Entre os temas da pauta, o projeto de lei 981/2019, que trata sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para representantes comerciais.

CAMPANHA

Patrícia Assef, Vera Perenzin, Penha Arnal, Alice Cardoso e Enrico Sperancin
Patrícia Assef, Vera Perenzin, Penha Arnal, Alice Cardoso e Enrico Sperancin: em tarde na Loja Vazia com padrinhos e madrinhas em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto Crédito: Divulgação

Marcenaria artesanal

Nesta terça-feira (04), a Lider, marca que une marcenaria artesanal ao design, recebe, em sua loja de Vitória, Mariana Marchesi, designer que criou a poltrona Sanduba. No evento, Mariana compartilha sua inspiração para desenvolver a peça e os detalhes que fazem da poltrona um sucesso.

Rooftop

O Espírito Santo terá o primeiro Rooftop Lounge, comandado pelos sócios Daniel Calmon, Paulo Henrique Miranda, Rodrigo Ribeiro, em parceria com o Grupo PHD Entretenimento, de São Paulo, especialista em rooftops. O Tetto Rooftop Vitória, de 200 metros quadrados, será inaugurado em agosto. Inspirado nos rooftops de Nova York, irá contar com restaurante e espaço para eventos corporativos e sociais, com uma experiência 360°. A proposta é unir alta gastronomia contemporânea, uma carta de drinks autorais assinada pelos melhores mixologistas da América Latina, aliando-se a uma vista privilegiada, no 21º andar do Hotel Quality, prédio mais alto da Mata da Praia, bem em frente ao novo aeroporto de Vitória.

ENCONTRO

ceramista Patrícia Pimentel, a designer de interiores Geórgia Mendonça e a artista plástica Vivian Chiabay
A ceramista Patrícia Pimentel, a designer de interiores Geórgia Mendonça e a artista plástica Vivian Chiabay: em encontro para desenvolver uma coleção Crédito: Divulgação

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