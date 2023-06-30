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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o festão do 31° Recall de Marcas de A Gazeta

Publicado em
30 jun 2023 às 09:37
Flavio Simões, Izabel Braga Ferlin (Sal Globo), Eulália e Décio Chieppe (Grupo Águia Branca)
Flavio Simões, Maria Izabel Braga Ferlin (Sal Globo), Eulália Chieppe e Décio Chieppe (Grupo Águia Branca) Crédito: Cacá Lima
As marcas da Grande Vitória que estão mais presentes na cabeça dos consumidores brilharam no tapete vermelho do 31º Recall de Marcas de A Gazeta. A festa de premiação movimentou o Le Buffet Master, na quinta-feira (29 de junho), com showzão da banda Barão Vermelho. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, anunciaram os premiados da noite.
Mário Bonella e Fabíola de Paula: apresentadores do 31º Recall de Marcas de A Gazeta
Mário Bonella e Fabíola de Paula: apresentadores do 31º Recall de Marcas de A Gazeta Crédito: Cacá Lima
A decoração belíssima explorou a identidade visual do projeto, misturando modernidade e sofisticação, com toques clássicos.  O cardápio personalizado ficou por conta da dupla André e Giovanna Rosa e de toda equipe de chefs do cerimonial.
“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa foi a pergunta do estudo feito pela Futura Inteligência, que  resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.
Veja quem passou pela festa na galeria de fotos de Cacá Lima e Arthur Louzada.
Eduarda Buaiz (Trigo Regina) e Raphael Brotto (Shopping Vitória)
Eduarda Buaiz (Trigo Regina) e Raphael Brotto (Shopping Vitória) Crédito: Cacá Lima
Dejair Cordeiro (Unimed Vitória)
Dejair Cordeiro (Unimed Vitória) Crédito: Cacá Lima
Mário Coutinho (Extrabom) e Marcello Moraes (A Gazeta)
Mário Coutinho (Extrabom) e Marcello Moraes (A Gazeta) Crédito: Cacá Lima
Rodrigo, Flavia, Bartira, Delva e Sebastião Almeida
Rodrigo, Flavia, Bartira, Delva e Sebastião Almeida (Morar Construtora) Crédito: Cacá Lima
Renata Rasseli, Valdecir e Geisi Torezani (Imobiliária Universal)
Renata Rasseli, Valdecir e Geisi Torezani (Imobiliária Universal) Crédito: Cacá Lima
Patricia Penina, Giuliano Bresciani e Brunella Bumachar (Multivix)
Patricia Penina, Giuliano Bresciani e Brunella Bumachar (Multivix) Crédito: Cacá Lima
Andreia e Bruno Giestas (Café Cafuso)
Andreia e Bruno Giestas (Café Cafuso) Crédito: Cacá Lima
Luciana Santos, Daniel Alban, Paula Andrade e Mirella dos Santos (MRV)
Luciana Santos, Daniel Alban, Paula Andrade e Mirella dos Santos (MRV) Crédito: Cacá Lima
Marcos Freitas e Michey Piantavinha (Garoto)
Marcos Freitas e Michey Piantavinha (Garoto) Crédito: Cacá Lima
Giovanna e André Rosa (Grupo Le Buffet)
Giovanna e André Rosa (Grupo Le Buffet) Crédito: Cacá Lima
Thiago Fabretti, Thamires Fabretti, Taisa Fabretti e Samuel Fabretti (Casa Di Luca)
Thiago Fabretti, Thamires Fabretti,  Taisa Fabretti e Samuel Fabretti (Casa di Lucca) Crédito: Cacá Lima
Jussara Ribeiro Roberto Ribeiro (Viminas)
Jussara Ribeiro Roberto Ribeiro (Viminas) Crédito: Cacá Lima
Eliane Barcelos e Tathy Farias (Sipolatti)
Eliane Barcelos Tathy Farias (Sipolatti) Crédito: Cacá Lima
André Flores (Eletromil)
André Flores (Eletromil) Crédito: Cacá Lima
Arno Kerckhoff (Sicoob) e Carlos André Oliveira (OCB)
Arno Kerckhoff (Sicoob) e Carlos André Oliveira (OCB) Crédito: Cacá Lima
Rafael Grossi, Munir Abud e Junior Abreu
Rafael Grossi, Munir Abud e Junior Abreu (Cesan) Crédito: Arthur Louzada
Flavia e Romulo Samorini (Grafitusa)
Flavia e Romulo Samorini (Grafitusa) Crédito: Cacá Lima
Marcio Chagas e Marusa Sarcinelli, Leila Marchesi e Marcello Moraes (Rede Gazeta)
Marcio Chagas e Marusa Sarcinelli, Leila Marchesi e Marcello Moraes (Rede Gazeta) Crédito: Cacá Lima

Festa do 31º Recall de Marcas de A Gazeta

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