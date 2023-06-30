Veja quem prestigiou o festão do 31° Recall de Marcas de A Gazeta

As marcas da Grande Vitória que estão mais presentes na cabeça dos consumidores brilharam no tapete vermelho do 31º Recall de Marcas de A Gazeta. A festa de premiação movimentou o Le Buffet Master, na quinta-feira (29 de junho), com showzão da banda Barão Vermelho. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, anunciaram os premiados da noite.
A decoração belíssima explorou a identidade visual do projeto, misturando modernidade e sofisticação, com toques clássicos. O cardápio personalizado ficou por conta da dupla André e Giovanna Rosa e de toda equipe de chefs do cerimonial.
“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa foi a pergunta do estudo feito pela Futura Inteligência, que resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.
Veja quem passou pela festa na galeria de fotos de Cacá Lima e Arthur Louzada.