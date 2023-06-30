Veja quem prestigiou o festão do 31° Recall de Marcas de A Gazeta

Flavio Simões, Maria Izabel Braga Ferlin (Sal Globo), Eulália Chieppe e Décio Chieppe (Grupo Águia Branca) Crédito: Cacá Lima

As marcas da Grande Vitória que estão mais presentes na cabeça dos consumidores brilharam no tapete vermelho do 31º Recall de Marcas de A Gazeta. A festa de premiação movimentou o Le Buffet Master, na quinta-feira (29 de junho), com showzão da banda Barão Vermelho. A dupla de apresentadores do Bom Dia ES, Mário Bonella e Fabíola de Paula, anunciaram os premiados da noite.

Mário Bonella e Fabíola de Paula: apresentadores do 31º Recall de Marcas de A Gazeta Crédito: Cacá Lima

A decoração belíssima explorou a identidade visual do projeto, misturando modernidade e sofisticação, com toques clássicos. O cardápio personalizado ficou por conta da dupla André e Giovanna Rosa e de toda equipe de chefs do cerimonial.

“Quando eu falo em (segmento), que marca lhe vem à cabeça?” Essa foi a pergunta do estudo feito pela Futura Inteligência, que resulta na premiação. O Recall é a mais tradicional e relevante pesquisa sobre como empresas, órgãos e instituições são lembrados pelos consumidores. No lançamento, que ocorreu em abril, a pesquisa foi apresentada com a percepção do consumidor em 84 categorias, e teve mais de 4,5 mil marcas citadas. Com essa ferramenta em mãos, as marcas conseguem entender como se fixaram na memória do público.

Veja quem passou pela festa na galeria de fotos de Cacá Lima e Arthur Louzada.

Eduarda Buaiz (Trigo Regina) e Raphael Brotto (Shopping Vitória) Crédito: Cacá Lima

Dejair Cordeiro (Unimed Vitória) Crédito: Cacá Lima

Mário Coutinho (Extrabom) e Marcello Moraes (A Gazeta) Crédito: Cacá Lima

Rodrigo, Flavia, Bartira, Delva e Sebastião Almeida (Morar Construtora) Crédito: Cacá Lima

Renata Rasseli, Valdecir e Geisi Torezani (Imobiliária Universal) Crédito: Cacá Lima

Patricia Penina, Giuliano Bresciani e Brunella Bumachar (Multivix) Crédito: Cacá Lima

Andreia e Bruno Giestas (Café Cafuso) Crédito: Cacá Lima

Luciana Santos, Daniel Alban, Paula Andrade e Mirella dos Santos (MRV) Crédito: Cacá Lima

Marcos Freitas e Michey Piantavinha (Garoto) Crédito: Cacá Lima

Giovanna e André Rosa (Grupo Le Buffet) Crédito: Cacá Lima

Thiago Fabretti, Thamires Fabretti, Taisa Fabretti e Samuel Fabretti (Casa di Lucca) Crédito: Cacá Lima

Jussara Ribeiro Roberto Ribeiro (Viminas) Crédito: Cacá Lima

Eliane Barcelos Tathy Farias (Sipolatti) Crédito: Cacá Lima

André Flores (Eletromil) Crédito: Cacá Lima

Arno Kerckhoff (Sicoob) e Carlos André Oliveira (OCB) Crédito: Cacá Lima

Rafael Grossi, Munir Abud e Junior Abreu (Cesan) Crédito: Arthur Louzada

Flavia e Romulo Samorini (Grafitusa) Crédito: Cacá Lima

Marcio Chagas e Marusa Sarcinelli, Leila Marchesi e Marcello Moraes (Rede Gazeta) Crédito: Cacá Lima