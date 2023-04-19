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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta lança a 31° edição do Recall de Marcas

Publicado em
19 abr 2023 às 15:22
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta
Troféus do Recall de Marcas da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
O mercado publicitário capixaba vai conhecer as marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2023, no lançamento da 31° edição do Recall de Marcas. O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, e o diretor de Mercado, Márcio Chagas, receberão os convidados na terça-feira (25),  às 8h30, no auditório da empresa, em Vitória, onde serão apresentados os resultados da pesquisa.
Na ocasião, Cláudio Rabelo, professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFES, ministrará a palestra: ‘A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis’, título do último livro lançado pelo professor, que está entre os mais vendidos na categoria “Negócios” do PublishNews.
Mais tradicional e sólida ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 85 categorias, o Recall de Marcas serve de parâmetro para que cada empresa avalie seu posicionamento e a forma como atinge o público. Mais uma vez, a pesquisa tem a chancela da Futura Inteligência, de José Luiz Orrico.

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