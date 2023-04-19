Rede Gazeta lança a 31° edição do Recall de Marcas

Na ocasião, Cláudio Rabelo, professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFES, ministrará a palestra: ‘A estratégia do cafezinho: como transformar produtos em marcas imbatíveis’, título do último livro lançado pelo professor, que está entre os mais vendidos na categoria “Negócios” do PublishNews.

Mais tradicional e sólida ferramenta sobre a percepção dos capixabas em 85 categorias, o Recall de Marcas serve de parâmetro para que cada empresa avalie seu posicionamento e a forma como atinge o público. Mais uma vez, a pesquisa tem a chancela da Futura Inteligência, de José Luiz Orrico.