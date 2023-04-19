Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Mariah Assbu celebra 18 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
19 abr 2023 às 03:00
Aniversário de Mariah Assbu
Mariah Assbu festejou 18 anos com bolo de Júnior Vieira Crédito: Débora Benaim

Viva,  Mariah!

Mariah Assbu, queridinha de RR,  reuniu a família e amigos neste sábado (15), para festejar seus 18 anos, no Le Buffet Lounge, em Vitória. A festa seria de 15, mas a pandemia adiou a comemoração. Os anfitriões foram os pais Marianne Assbu e Gildo Rezende Jr. A decoração foi assinada pela Conceito, com bolo by Júnior Vieira. A pista ficou a cargo do DJ Leon e  a surpresa da noite foi o DJ Bero, que comandou o baile funk. A produção foi de Stella Miranda. Veja as fotos de Débora Benaim.

FESTA DA PENHA

orge Oliveira, Marli, Brunela Oliveira, Gabriela Oliveira e Livia Oliveira
jorge Oliveira, Marli, Brunela Oliveira, Gabriela Oliveira e Livia Oliveira: na missa de encerramento da Festa da Penha 2023 Crédito: Arthur Louzada

CONVENTO DA PENHA

Fabricio Motta Coutinho e Sarah de Almeida Muniz
Fabricio Motta Coutinho e Sarah de Almeida Muniz:  na missa de encerramento da Festa da Penha 2023 Crédito: Arthur Louzada

Confraria

Fernanda Prates recebe sua Confraria Luxo Connect, nesta quarta-feira (19), na Passione,  de Jacqueline Turini e Viviane Anselme na Praia da Costa. A música fica a cargo da DJ Larissa Tan Tan. Na ocasião serão entregues as fotos sublimadas das homenageadas da Festa das Mulheres 2023.  Entre as presentes estarão Cris Rocha, Carol Lobato, Raigna Vasconcelos, Rachel Pires, Simone Duarte e Marcela Raizer.

Agenda em São Paulo

Os diretores da CG Engenharia , Flávia e Rodrigo Gimenes participaram dos painéis do 96º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em São Paulo, na última semana. Durante os quatro dias de evento, os irmãos - que também fazem parte da diretoria do Sinduscon e da Ademi - debateram as tendências e inovações do setor imobiliário, e participaram de encontros e conversas sobre novas tecnologias, sustentabilidade e infraestrutura no mercado de imóveis.

VILA VELHA

Andressa Barcelos e Arnaldinho Borgo
Andressa Barcelos e o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo: na festa de encerramento da Festa da Penha Crédito: Arthur Louzada

Debate

O advogado atuante na área trabalhista Gabriel Pimentel participa nesta quinta (20) do evento cujo tema é "Assédio no Ambiente Corporativo: Prevenção, Medidas e Consequências". Promovido pelo SindiplastES, com apoio da Federação das Indústrias do Espírito Santo - Findes (Findes), o encontro começa às 8h30 e será no Salão da Indústria, na Findes. Também participam do painel Francis Gomes Ferrari, da Timenow, e Élcio Paulo Teixeira, da Heach.

Contagem regressiva

As designers de joias Mel Biasutti e Rafaela Marques já estão em contagem regressiva para o lançamento da coleção "Em Contro", que marca a primeira parceria entre as joalheiras. O evento será no dia 26 de abril, a partir 19h30, no espaço NaCapital, na Praia do Canto. Convidadas Especiais com presença confirmada: Elian Ramile, diretora criativa de imagem; Gabriela Varejão, influencer; Karoline Landgraf, médica ginecologista; Raigna Vasconcelos, empresária farmacêutica; e Rayane Souza, Influencer e ativista. O coquetel de lançamento será exclusivo para 30 mulheres, entre clientes e amigas das designers.

JANTAR

Décio Chieppe, Marina Giuberti e Eulalia Chieppe
Décio Chieppe, a sommelier Marina Giuberti e Eulália Chieppe:  no jantar que celebrou a parceria Nonna Mia Massas e Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança