Brunch reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Muita gente ainda acredita que para uma União Estável ser reconhecida é necessário o tempo mínimo de cinco anos de convivência. No entanto, atualmente, esse prazo já não existe mais. A advogada especialista em direito de família Vanessa Cola explica que basta que a união entre o casal seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. “É importante ressaltar que a coabitação (morar junto) também não é necessária para a constituição da união estável, tampouco a existência de filhos em comum”, pontua.