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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brunch reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Publicado em
16 abr 2023 às 02:30
Georgia Mendonça, Pamela Silva, Emilia Lopes e Gabi Iamonde
Georgia Mendonça, Pamela Silva, Emilia Lopes e Gabi Iamonde Crédito: Cacá Lima

Brunch em Vix

Foi um sucesso o brunch de lançamento do projeto "Plano de Voo", nesta quinta-feira (13), na Todeschini Vitória. O projeto inclui viagens e experiências para  arquitetos, decoradores e designers que desenvolvem projetos em parceria com a marca de móveis planejados. No roteiro, estão tours para Rio, São Paulo, Atacama e Chipre, além de visita à fábrica, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. As anfitriãs Gabi Iamonde e Pamela Silva receberam cerca de 50 profissionais e apresentaram os detalhes do programa de relacionamento 2023. O menu foi assinado pela chef Tereza Aragão. Veja asfotos de Cacá Lima.

ENCONTRO

Laís de Sá e Fabiana Tonini
Laís de Sá e Fabiana Tonini: em brunch décor Crédito: Cacá Lima

DIA DAS MÃES

Carlos Sardemberg, Cesar Saade, Lourdes Ferolla e Michele Carasso
Carlos Sardemberg, Cesar Saade, Lourdes Ferolla e Michele Carasso: no lançamento oficial da campanha do Dia das Mães da Associação Comercial da Praia do Canto com o tema "Todas as versões de Mâe", nesta sexta-feira (14), no Na Capital.Work Crédito: Divulgação

Medicina intensiva

Nos últimos dois anos, a Cooperativa de Médicos Intensivistas do Espírito Santo (Cooperati-ES) dobrou de tamanho e hoje conta com mais de 200 cooperados. Neste mês, quando comemora 27 anos, o diretor-presidente da entidade, Albano Siqueira, comemora. “Estamos nos maiores e mais importantes hospitais do Estado, com equipes especializadas e com foco em um atendimento de excelência e humanizado. Agora, a prioridade é modernizar a gestão e oferecer aos médicos processos mais informatizados de escala.”

Novas regras sobre união estável

Muita gente ainda acredita que para uma União Estável ser reconhecida é necessário o tempo mínimo de cinco anos de convivência. No entanto, atualmente, esse prazo já não existe mais. A advogada especialista em direito de família Vanessa Cola explica que basta que a união entre o casal seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família. “É importante ressaltar que a coabitação (morar junto) também não é necessária para a constituição da união estável, tampouco a existência de filhos em comum”, pontua.

CONFRATERNIZAÇÃO

Secretário da Fazenda, Marcelo Altoé e Carolina Servino Altoé
O secretário de Estado da Fazenda Marcelo Altoé e Carol Servino Altoé: em confraternização da Secretaria da Fazenda em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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