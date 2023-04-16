Brunch reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Foi um sucesso o brunch de lançamento do projeto "Plano de Voo", nesta quinta-feira (13), na Todeschini Vitória. O projeto inclui viagens e experiências para arquitetos, decoradores e designers que desenvolvem projetos em parceria com a marca de móveis planejados. No roteiro, estão tours para Rio, São Paulo, Atacama e Chipre, além de visita à fábrica, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. As anfitriãs Gabi Iamonde e Pamela Silva receberam cerca de 50 profissionais e apresentaram os detalhes do programa de relacionamento 2023. O menu foi assinado pela chef Tereza Aragão. Veja asfotos de Cacá Lima.