Veja quem prestigiou o lançamento do livro de José Antonio Martinuzzo

O senador Fabiano Contarato, o ex-governador Paulo Hartung, a ex-chefe do Cerimonial do Palácio Anchieta, Dona Hilda Cabas, jornalistas, intelectuais e artistas estiveram no lançamento da obra, que discute a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários. A tese é que a humanidade está vivendo uma nova era barroca, justamente na grande novidade tecnológica do século XXI. Mas o que esses “ciberterritórios” teriam a ver com o Barroco, inventado no século XVI? Entre outros, a mesma guerra pela atenção, a origem num investimento de poder sem limites e a estética pictórica, aquela que privilegia não “as coisas como são”, mas “como elas parecem ser”.