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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o lançamento do livro de José Antonio Martinuzzo

Publicado em
15 abr 2023 às 02:30
José Antonio Martinuzzo, Cristina Gomes e Paulo Hartung
José Antonio Martinuzzo, Cristina Gomes e o ex-governador Paulo Hartung: na noite de autógrafos de  "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade" Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi tão prestigiado o lançamento de "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade", de José Antonio Martinuzzo, que o livro acabou nas prateleiras, mas os convidados permaneceram na fila para abraçar e fazer fotos com o professor, escritor e psicanalista, nesta quinta-feira (13), na Livraria Leitura, no Shopping Vitória. 
O senador Fabiano Contarato, o ex-governador Paulo Hartung, a ex-chefe do Cerimonial do Palácio Anchieta, Dona Hilda Cabas, jornalistas, intelectuais e artistas estiveram no lançamento da obra, que  discute a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários. A tese é que a humanidade está vivendo uma nova era barroca, justamente na grande novidade tecnológica do século XXI. Mas o que esses “ciberterritórios” teriam a ver com o Barroco, inventado no século XVI? Entre outros, a mesma guerra pela atenção, a origem num investimento de poder sem limites e a estética pictórica, aquela que privilegia não “as coisas como são”, mas “como elas parecem ser”.
José Antônio Martinuzzo e Fabiano Contarato
José Antônio Martinuzzo e o senador Fabiano Contarato Crédito: Mônica Zorzanelli
José Antonio Martinuzzo e o desembargador Raphael Câmara
José Antonio Martinuzzo e o desembargador Raphael Câmara Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernanda Vescovi e Jorge Sales Filho
Fernanda Vescovi e Jorge Sales Filho Crédito: Mônica Zorzanelli
Rose Favalessa e Carlos André Oliveira
Rose Favalessa e Carlos André Oliveira Crédito: Mônica Zorzanelli
Hilda Cabas e José Antônio Martinuzzo
Hilda Cabas e José Antônio Martinuzzo Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do livro "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade", de José Antonio Martinuzzo

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