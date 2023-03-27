Professor do ES lança novo livro sobre redes sociais e era digital

O professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação

O professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo lança seu novo livro, "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade", na quinta-feira, 13 de abril, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. O lançamento é nacional, pela Editora Mauad, do Rio de Janeiro. Em discussão, a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários.

A tese é que a humanidade está vivendo uma nova era barroca, justamente na grande novidade tecnológica do século XXI. Mas o que esses “ciberterritórios” teriam a ver com o Barroco, inventado no século XVI? Entre outros, a mesma guerra pela atenção, a origem num investimento de poder sem limites e a estética pictórica, aquela que privilegia não “as coisas como são”, mas “como elas parecem ser”.

Uma curiosidade: a capa traz a obra “Narciso”, de Caravaggio, um dos expoentes do Barroco. Narciso, o mais belo dos mortais, segundo a mitologia grega, morreu ao encantar-se com o reflexo da própria imagem, não numa tela como atualmente se faz, mas no espelho d’água onde fora matar a sede num dia de verão. Apaixonado pelo que viu, afogou-se nas profundezas em que mergulhou enamorado de si. Nunca mais foi visto. Alguma semelhança com a cultura da digitalidade?