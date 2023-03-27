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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Professor do ES lança novo livro sobre redes sociais e era digital

Publicado em
27 mar 2023 às 15:16
O professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo
O professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação
O professor, escritor e psicanalista José Antonio Martinuzzo lança seu novo livro, "Ciberbarroco: Biopoder na Digitalidade", na quinta-feira,  13 de abril, das 19h às 21h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória. O lançamento é nacional, pela Editora Mauad, do Rio de Janeiro. Em discussão, a estratégia que governa as redes sociais – e seus usuários.
A tese é que a humanidade está vivendo uma nova era barroca, justamente na grande novidade tecnológica do século XXI. Mas o que esses “ciberterritórios” teriam a ver com o Barroco, inventado no século XVI? Entre outros, a mesma guerra pela atenção, a origem num investimento de poder sem limites e a estética pictórica, aquela que privilegia não “as coisas como são”, mas “como elas parecem ser”.
Uma curiosidade: a capa traz a obra “Narciso”, de Caravaggio, um dos expoentes do Barroco. Narciso, o mais belo dos mortais, segundo a mitologia grega, morreu ao encantar-se com o reflexo da própria imagem, não numa tela como atualmente se faz, mas no espelho d’água onde fora matar a sede num dia de verão. Apaixonado pelo que viu, afogou-se nas profundezas em que mergulhou enamorado de si. Nunca mais foi visto. Alguma semelhança com a cultura da digitalidade?
A tela é de propriedade da Galeria Nacional de Arte Antiga de Roma, no Palazzo Barberini. Em contato com a instituição e explicando o teor do livro, Martinuzzo conseguiu os direitos de reprodução da obra na capa do livro. Além dos créditos da foto cedida por eles, firmou-se o compromisso de enviar à biblioteca do Palazzo Barberini dois exemplares impressos da edição. A foto do autor, na orelha do livro, é da nossa Monica Zorzanelli.

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