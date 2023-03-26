Manguinhos Jazz & Blues Festival faz homenagem a Cláudio França

Sandra Matias e Lara Brotas estão de malas prontas para desembarcar em São Paulo nesta segunda-feira (27). É que a Matias Brotas arte contemporânea participa da SP-Arte 2023, maior feira de arte do país. Em seu estande D1, a galeria fará o lançamento do projeto ‘Séries MBac | Clube do Colecionador’, visita guiada com a artista Adrianna EU, lançamento do livro do artista a capixaba Vilar, visita ao ateliê do artista Arthur Arnold, além de expor obras de artista representados pela galeria como Adrianna Eu, Adriana Vignoli, Arthur Arnold, José Bechara, Manfredo de Souzanetto, que criaram obras exclusivas para o estande.