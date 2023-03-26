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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Manguinhos Jazz & Blues Festival faz homenagem a Cláudio França

Publicado em
26 mar 2023 às 02:30
Cláudio França
Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band, que faleceu em março de 2022 Crédito: Divulgação
O guitarrista Cláudio França, fundador da Big Bat Blues Band, será o homenageado da sexta edição do Manguinhos Jazz & Blues Festival, que vai acontecer de 20 a 22 de abril, no bucólico balneário da Serra.
A organização do festival vai produzir um vídeo com depoimentos de amigos e músicos que conviveram com Cláudio França, que morreu em 25 de março de 2022, aos 49 anos, em decorrência de um câncer.
O material será exibido nas redes sociais do evento e no dia da apresentação da Big Bat Blues Band, em 22 de abril, às 19h, na praça de Manguinhos.
Uma das mais antigas bandas de blues do Espírito Santo, a Big Bat Blues Band tem três álbuns lançados e vai exibir ao público a sua nova formação. Além do cofundador Eugênio Goulart (vocal), o grupo conta atualmente com Larissa Pacheco (vocal), Erikson Almeida (guitarra base/solo), Dori Sant'Ana (teclados), Tucca Cruz (baixo) e Bruno Zanetti (bateria).

QUERIDOS DE RR

André e Giovanna Rosa
André e Giovanna Rosa: em noite de festa em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Em Porto Alegre

Entre os dias 29 e 31 de março, em Porto Alegre, acontece o South Summit Brasil – um dos principais eventos de inovação do país. Quem vai marcar presença é Michele Janovik, CEO do maior hub de inovação do Estado, o Base 27. O evento vai reunir as startups mais disruptivas e especialistas em inovação de todo o mundo.

Em Sampa

Sandra Matias e Lara Brotas estão de malas prontas para desembarcar em São Paulo nesta segunda-feira (27). É que a Matias Brotas arte contemporânea participa da SP-Arte 2023, maior feira de arte do país. Em seu estande D1, a galeria fará o lançamento do projeto ‘Séries MBac | Clube do Colecionador’, visita guiada com a artista Adrianna EU, lançamento do livro do artista a capixaba Vilar, visita ao ateliê do artista Arthur Arnold, além de expor obras de artista representados pela galeria como Adrianna Eu, Adriana Vignoli, Arthur Arnold, José Bechara, Manfredo de Souzanetto, que criaram obras exclusivas para o estande.

MÊS DA MULHER

Suzane White, Regina Prates, Marilena Duarte e Ivone Vilanova
Suzane White, Regina Prates, Marilena Duarte e Ivone Vilanova: em noite "only for women" na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Adílio no ES

A chegada de Adílio, campeão mundial pelo Flamengo em 1981, está com data marcada. No mês de maio, ele estará no Espírito Santo para participar da 16ª Academia FAP de Futebol, promovida pelo presidente da FAP Eventos Esportivos, Eliton Perini. O tradicional evento reúne meninos e meninas de 4 a 17 anos e suas famílias, para um final de semana esportivo, que nessa edição será no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Nova coleção

A artista plástica Ayla Roveda assina a estamparia da segunda coleção autoral de enxovais da loja MiniHaus, de Janaina e Nathalia Faria. A coleção apresenta na paleta de cores a tendência na decoração infantil, trazendo tons terrosos, secos, remetendo as cores da natureza. Com o tema MiniMundo, um das estampas foi criada para valorizar o turismo, inclusive capixaba, com pontos turísticos do ES, além de outras cidades brasileiras e do mundo. Em referências à cultura capixaba, a artista destacou a casaca, panela de barro, entre outros símbolos importantes do estado.

ENCONTRO

Sandra Kwak, Neidy Christo, Nailson Dalla Bernadina e Giovanna Barelli, durante Circuito de Boas Práticas realizado pela ABRH-ES no Sicoob Central.
Sandra Kwak, Neidy Christo, Nailson Dalla Bernadina e Giovanna Barelli, durante Circuito de Boas Práticas realizado pela ABRH-ES no Sicoob Central. Crédito: Divulgação

Moda

O couro metalizado vem fazendo a moda das fashionistas de plantão. Mesclando com peças mais neutras, aos poucos ele também pode ir sendo inserido no seu guarda-roupas. As empresárias e sócias da Form, Marluci Eiras e Danielle Coutinho, indicam combinar a tendência com cores neutras que contrastem com a peça.

Lançamento de livro

O livro “A Jornada - Águas Profundas”, do Padre Anderson Gomes, será lançado na próxima sexta-feira (31), no Shopping Vitória. A obra é  a primeira de uma trilogia que impactará as perspectivas da busca pela primeira experiência profunda com Deus. O lançamento será realizado a partir das 17h, na Livraria Leitura.

SHOW

Fábio Carvalho com André Prando e Cid Travaglia na apresentação do Napalma, que encerrou a turnê internacional nesta quinta-feira (23), no Canto da Praia, em Vitória
Fábio Carvalho, André Prando e Cid Travaglia: na apresentação do Napalma, que encerrou a turnê internacional nesta quinta-feira (23), no Canto da Praia, em Vitória Crédito: Divulgação

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