Festa homenageia mulheres de destaque do ES; veja fotos

Ferveu a Festa das Mulheres 2023, que movimentou a sociedade capixaba, nesta quarta-feira (23), no Le Buffet Master, sob o comando de Fernanda Prates. A celebração, que marca o calendário do Mês da Mulher, reuniu 300 mulheres que foram aplaudir 40 homenageadas, entre elas a titular desta coluna, Renata Rasseli. Um desfile de moda das marcas Flerte, Isla e Constance também fez parte da programação da noite. A decoração, assinada pela Flor&Cia, contou com fotografias by Débora Benaim das homenageadas da festa, que receberam um troféu assinado pela artista Vivian Chiabay. A cantora Graciella D Ferraz e a DJ Larissa Tantan bombaram a pista. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli