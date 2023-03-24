Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Festa homenageia mulheres de destaque do ES; veja fotos

24 mar 2023 às 02:30
Marcela Pagani, Renata Rasseli, Carla Lacerda e Andréia Lopes
Marcela Pagani, a homenageada da noite, a jornalista e colunista Renata Rasseli, Carla Lacerda e Andréia Lopes: em festa para elas Crédito: Mônica Zorzanelli

Only for women

Ferveu a Festa das Mulheres 2023, que movimentou a sociedade capixaba, nesta quarta-feira (23), no Le Buffet Master, sob o comando de Fernanda Prates. A celebração, que marca o calendário do Mês da Mulher,  reuniu 300 mulheres que foram aplaudir 40 homenageadas, entre elas a titular desta coluna, Renata Rasseli. Um desfile de moda das marcas Flerte, Isla e Constance também fez parte da programação da noite. A decoração, assinada pela Flor&Cia, contou com fotografias by Débora Benaim das homenageadas da festa, que receberam um troféu assinado pela artista Vivian Chiabay.  A cantora Graciella D Ferraz e a DJ Larissa Tantan bombaram a pista.  Veja as fotos de Mônica Zorzanelli

FESTA

Mônica e Moisés Demoner no lançamento do programa de relacionamento Mais Estilo, Mais Vantagem.
Mônica e Moisés Demoner:  no lançamento do programa de relacionamento Mais Estilo, Mais Vantagem, em Vitória Crédito: Cacá Lima

CAFÉ DA MANHÃ

Cristiane, Fernanda Mathias e Bruna Kirmse Brunhara
Renato Casagrande, Giuliano de Castro e Sérgio Vidigal:  no Café com Negócios (Caneg) da Associação dos Empresários da Serra (Ases) Crédito: Edson Reis

QUERIDOS DE RR

Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto
Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto: em noite de festa badalada na Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

Homenagem na família Perovano

Desbravador do bairro de Goiabeiras e entorno, Sebastião Perovano vai ser homenageado pela Prefeitura de Vitória. A gestão pública vai construir uma creche na região, precisamente no Jabour, e dará o nome dele ao CMEI, que é destinado para atender crianças de zero a cinco anos. A ordem de serviço será assinada neste sábado (25), a partir das 9h.

Jornalismo cooperativista

O Sistema OCB/ES, organização que representa as cooperativas do Espírito Santo, realiza no próximo dia 30 (quinta-feira) o primeiro Encontro de Comunicadores Cooperativistas. O evento trará detalhes em primeira mão sobre a edição deste ano do Prêmio de Jornalismo Cooperativista e terá uma palestra com a jornalista e consultora Andréia Lopes sobre Tendências de Comunicação Para o Futuro. O encontro acontece das 9h30 às 12h30, em Santa Lúcia.

Veja Também

Restaurante lança novo cardápio em jantar vip em Vitória

Jacqueline Ribas Tameirão celebra 60 anos com festa em Vitória

Carolina Neves celebra Mês da Mulher com debate sobre liberdade financeira

Dia Internacional da Mulher Festa de Aniversário
