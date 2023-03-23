Restaurante lança novo cardápio em jantar vip em Vitória

Tiago Roque, consultor do tesouro estadual, que recentemente assumiu a gerência estratégica de projetos da Secretaria de Estado da Fazenda, participa da 55ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária, que acontece em Porto Alegre. O encontro reúne gestores de secretarias da fazenda de todo o Brasil, para troca de experiências e estudo de tendências. Na ocasião, Tiago falará sobre os avanços do Profisco 2, programa capixaba de aperfeiçoamento da gestão fazendária e aprender com a experiência das outras unidades da federação.