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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Restaurante lança novo cardápio em jantar vip em Vitória

Publicado em
23 mar 2023 às 02:30
Kaiky Plaster, Sarah Esteves e Felippe Henrique
Kaiky Plaster, Sarah Esteves e Felippe Henrique: em noite gourmet na Ilha Crédito: Renata Rasseli

Novo menu na Ilha

Felippe Henrique, Jorge Abikair e o chef Vinicius Cavalcanti apresentaram em jantar exclusivo para convidados o novo cardápio repaginado do Eliah Restaurante, nesta terça-feira (21), na Praia do Canto. Todo o sabor e aroma dos ingredientes frescos típicos da gastronomia mediterrânea estão presentes no menu da casa. Os destaques são peixe inteiro assado e camarões pistolas. Kaiky Plaster cuidou do RP da festa vip. Veja as fotos!

INAUGURAÇÃO

Douglas Martins, Deco Meisler, Luiz Unelo e Thomas Troisgros
Douglas Martins, Deco Meisler, Luiz Unelo e Thomas Troisgros: na abertura da nova hamburgueria da cidade, na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

Parabéns garantido!

A cirurgiã-dentista Nicoly Dalmasio vai receber em sua casa, na Praia do Canto, neste sábado (25), para comemorar sua nova idade. Com direito a trilha sertaneja comandada pelo cantor Peterson Lira, o evento já tem confirmada a presença da amiga de infância Roberta Cheim.

Encontro nacional

Tiago Roque, consultor do tesouro estadual, que recentemente assumiu a gerência estratégica de projetos da Secretaria de Estado da Fazenda, participa da 55ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária, que acontece em Porto Alegre. O encontro reúne gestores de secretarias da fazenda de todo o Brasil, para troca de experiências e estudo de tendências. Na ocasião, Tiago falará sobre os avanços do Profisco 2, programa capixaba de aperfeiçoamento da gestão fazendária e aprender com a experiência das outras unidades da federação.

QUERIDAS DE RR 

Loreny Sofiatti e Janaina Gurgel
Loreny Sofiatti e Janaina Gurgel: em noite de festa na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

Aulas com o reitor

O reitor da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro, volta à sala de aula para ministrar a disciplina Liderando Líderes, no novo curso de pós-graduação da FAESA, o MBA em Gestão de Pessoas. Ao lado de outros profissionais também de renome no mercado, o reitor integra o corpo docente de peso dessa nova especialização voltada para a formação de gestores e líderes.

Aniversário da Sescon

Para marcar as conquistas que o setor contábil ganhou ao longo desses anos, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) completa 30 anos. Os parabéns serão cantados durante a Cerimônia de Certificação das empresas participantes do Programa de Qualidade Contábil (PQC) do Espírito Santo, que acontece nesta sexta-feira (24), às 20h, na sede do sindicato.

Feliz aniversário!

Queridona de RR, Regina Lúcia de Souza Ximenes é a aniversariante desta quinta-feira (23). Vai comemorar seus 60 anos ao lado do seu Leonel Ximenes e família. 

PRAIA DO CANTO

Andy Bonella, Aline Almeida e Dudu Altoé
Andy Bonella, Aline Almeida e Dudu Altoé: opening badalado da nova hamburgueria de Vix Crédito: Léo Gurgel

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