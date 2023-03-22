Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Jacqueline Ribas Tameirão celebra 60 anos com festa em Vitória

Publicado em
22 mar 2023 às 02:30
Aniversário de 60 anos de Jacqueline Ribas Tameirão
Jacqueline Ribas Tameirão e família: na noite de festa do seu aniversário de 60 anos Crédito: Fábio Guidoni

Viva, Jac! 

Jacqueline Ribas Tameirão "sessentou" em grande estilo. Reuniu familiares e amigos em festança neste sábado (18), no Na Vista, na Enseada do Suá. A banda Ubando e DJ Gordinho ferveram a pista da festa, com decoração assinada pela dupla Rosangela e Karla Lessa. Veja as fotos de Fábio Guidoni.

MÊS DA MULHER

Marina Afonso, Joana Barbosa, Elayne Borel e Heloisa Gasperazzo
Marina Afonso, Joana Barbosa, Elayne Borel e Heloisa Gasperazzo:  no bate-papo sobre empreendedorismo feminino que marcou a celebração do Dia Internacional da Mulher da Grand Construtora Crédito: Cloves Louzada

Páscoa

Julia Chieppe convida para uma tarde de Páscoa, com chocolates e cafés especiais, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), na Duett, Aleixo Netto, Praia do Canto. 

Homenageado Nacional

Um dos artistas mais celebrados do cinema e da televisão brasileira, Marcos Palmeira é o Homenageado Nacional do Festival de Cinema de Vitória. No ano em que o evento completa 30 anos de história, o ator receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, publicação inédita e biográfica, assinada pelos jornalistas Paulo Gois e Leonardo Vais, que aborda sua trajetória profissional. A Cerimônia de Homenagem será realizada dentro da programação da Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 14 a 18 de junho de 2023, na cidade de Vitória.

MÊS DA MULHER 2

Jaqueline Guerra, Leonelle Lamas e Karla Toribio
Jaqueline Guerra, Leonelle Lamas e Karla Toribio: no Encontro "Mulheres que Inspiram”, promovido pela Associação dos Empresários da Serra (Ases) Crédito: Danielly d'Lucas

Turnê internacional

O som de tambores, trompetes e batidas eletrônicas vão ecoar na Praia de Camburi, com o evento “NAPALMA feat. Fábio Carvalho & Convidados”, que marca o encerramento da turnê brasileira iniciada na Europa em junho de 2022 e já passou por vários países, como Dinamarca, Lituânia, Alemanha, entre outros. O resultado desta rede de conexões musicais internacional será o show de despedida na próxima quinta-feira (23), às 20h, no Canto da Praia (quiosque 14), Praia de Camburi. 

Inspiração real

A 3ª Mostra de Decoração da loja MiniHaus de Janaina e Nathalia Faria, que acontece no dia 28 de março, traz inovação, tendência, qualidade, acolhimento e memórias. Nessa edição, as mamães influenciadoras são clientes reais com suas crianças, inspirando os ambientes assinados pelas arquitetas. As profissionais participantes dessa edição são: Carol Zamboni, Thais Fiorete e Thaise Arpini, Solna Marianelli e Italla Monti, Luana Queiroz, Juliana Goulart e Georgia Mendonça. E as mães influenciadoras são: Livia Vasconcelos, Bianca Faria Vago, Laís Martinelli, Renata Cani e Rosi Gouveia.

NOS EUA

Hugh Forrest, fundador do SXSW, e Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing
Marcelo Braga, CEO da Liga de Marketing, ao lado de Hugh Forrest, fundador do SXSW, o maior evento de criatividade, tecnologia e inovação do mundo. O clique foi feito durante o festival, realizado em Austin, no Texas, que reuniu uma comitiva de capixabas Crédito: Divulgação

Partiu, Tailândia!

O cirurgião plástico Felipe Pittella, referência nacional e internacional em transplante capilar, confirmou presença na 6ª Conferência Anual do “World FUE Institute”, que será realizada de 30 de março a 1º de abril, em Bangkok, na Tailândia. Ele será um dos palestrantes da conferência que vai reunir médicos, cirurgiões, pesquisadores e especialistas do mundo todo

Making of

Pelas lentes do fotógrafo detalhista Hugo Boniolo, a equipe da construtora Mivita posou para várias fotos que farão parte do catálogo do empreendimento que ainda será lançado em Jardim Camburi, Lago By Mivita. As poses são da empresária Livia Giacomin, do diretor comercial Thiago Sirtoli, diretor de obra Renan Machado e do CEO André Pretti.

MODA

Nathalia Kifer, Brenda Riva, Núbia Kifer e Mara Tavares
Nathalia Kifer, a anfitriã Brenda Riva, Núbia Kifer e Mara Tavares: em lançamento de nova coleção de sapatos para o outono/inverno 2023 Crédito: Divulgação

Veja Também

Banestes lança parceria com empresa suíça de seguros; veja fotos

Carolina Neves celebra Mês da Mulher com debate sobre liberdade financeira

Veja quem prestigiou a nova exposição de Wagner Veiga em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança