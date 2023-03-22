Jacqueline Ribas Tameirão celebra 60 anos com festa em Vitória

A 3ª Mostra de Decoração da loja MiniHaus de Janaina e Nathalia Faria, que acontece no dia 28 de março, traz inovação, tendência, qualidade, acolhimento e memórias. Nessa edição, as mamães influenciadoras são clientes reais com suas crianças, inspirando os ambientes assinados pelas arquitetas. As profissionais participantes dessa edição são: Carol Zamboni, Thais Fiorete e Thaise Arpini, Solna Marianelli e Italla Monti, Luana Queiroz, Juliana Goulart e Georgia Mendonça. E as mães influenciadoras são: Livia Vasconcelos, Bianca Faria Vago, Laís Martinelli, Renata Cani e Rosi Gouveia.