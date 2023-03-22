Jacqueline Ribas Tameirão celebra 60 anos com festa em Vitória

Um dos artistas mais celebrados do cinema e da televisão brasileira, Marcos Palmeira é o Homenageado Nacional do Festival de Cinema de Vitória. No ano em que o evento completa 30 anos de história, o ator receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, publicação inédita e biográfica, assinada pelos jornalistas Paulo Gois e Leonardo Vais, que aborda sua trajetória profissional. A Cerimônia de Homenagem será realizada dentro da programação da Mostra Comemorativa 30 Anos do Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 14 a 18 de junho de 2023, na cidade de Vitória.