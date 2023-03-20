Veja quem prestigiou a nova exposição de Wagner Veiga em Vitória

Foi super prestigiada a nova exposição de Wagner Veiga, em homenagem aos seus 50 anos de carreira artística, neste sábado (18), na Vitoriawagen. na Avenida Vitória, na Capital. Batizada de “Retratos da Poesia”, a exposição oferece 88 desenhos em bico de pena de rostos de artistas capixabas, nacionais e internacionais da música, da poesia, da literatura e do cinema. A mostra, que reúne ícones que marcaram a jornada criativa de Wagner há 50 anos, fica aberta até o dia 18 de abril. Veja as fotos do vernissage.