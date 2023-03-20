Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Veja quem prestigiou a nova exposição de Wagner Veiga em Vitória

Publicado em
20 mar 2023 às 02:30
Wagner Veiga e Juliana Braz
Wagner Veiga e Juliana Braz: na abertura da exposição “Retratos da Poesia”  Crédito: Divulgação

50 anos de carreira

Foi super prestigiada a nova exposição de  Wagner Veiga,  em homenagem aos seus 50 anos de carreira artística, neste sábado (18), na Vitoriawagen. na Avenida Vitória, na Capital.  Batizada de “Retratos da Poesia”, a exposição oferece 88 desenhos em bico de pena de rostos de artistas capixabas, nacionais e internacionais da música, da poesia, da literatura e do cinema. A mostra, que reúne ícones que marcaram a jornada criativa de Wagner há 50 anos, fica aberta até o dia 18 de abril. Veja as fotos do vernissage.

BATE-PAPO

Eduardo Souto, Marcela Marcela Souto, Aristeu Pires, Carmem Dolores, Guilherme e Rodrigo Souto
Eduardo Souto, Marcela Marcela Souto, o designer Aristeu Pires, Carmem Dolores, Guilherme e Rodrigo Souto: bate-papo sobre design em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Em Milão

O empresário Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, irá visitar mais uma vez a Feira de Móveis de Milão, que acontece de 18 à 23 de abril. O evento é a principal feira de design de móveis do mundo.

Em Portugal e Espanha

Roberta Drummond, e o esposo João Eugênio Pinto Modenesi vão mesclar dias de trabalho e lazer na Europa. O roteiro inclui a Espanha, onde pretendem visitar a Igreja da Sagrada Família e o Parque Guell, obras-primas do arquiteto espanhol Antônio Gaudi,, e dias em Portugal, na  cidade do Porto.

ENCONTRO MÉDICO

Antonio Luiz de Oliveira Caus, Ariosto Santos, Rodrigo Dorneles e Cristina Rasseli
Antonio Luiz de Oliveira Caus, Ariosto Santos, Rodrigo Dorneles e Cristina Rasseli: no encontro  “Hands on Laserpólise”, sobre princípios gerais do laser e aplicação na cirurgia plástica, neste sábado (18), na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Cloves Louzada

QUERIDAS DE RR

Tatiana Coutinho, Roberta Vilela e Juliana Goulart
Tatiana Coutinho, Roberta Vilela e Juliana Goulart: em bate-papo sobre design em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Tendência

No outono, as temperaturas começam a reduzir e nada melhor do que ter móveis que aqueçam nesta estação. Entre as tendências estão os balanços suspensos, mobiliários curvilíneos, muito utilizados na decoração nas décadas de 60 e 70, que agora volta com um aspecto mais moderno e contemporâneo. Segundo a diretora da Tessaro, Tatiana Andrade, “os móveis nesse formato podem ser usados em praticamente todos os ambientes e é uma das tendências mais utilizadas para dar personalidade à casa”.

DESIGN

Itala Monti, Lais Arêas, Zilda Heal e Solana Marianelli
Itala Monti, Lais Arêas, Zilda Heal e Solana Marianelli: em encontro de arquitetos e designers em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Arte Exposição celebridades Famosos medicina Moda
