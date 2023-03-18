Veja quem prestigiou a palestra de Caio Ribeiro, da Rede Globo, em Vitória

A população total de idosos do país foi estimada em 212,7 milhões em 2021, o que representa um aumento de 7,6% em relação a 2012, de acordo com o IBGE. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período. A mudança na pirâmide etária brasileira faz surgir novas demandas nem sempre mapeadas e respondidas. Criada com o propósito de atender a esse público, a MedSênior está atenta ao movimento, participando e estimulando as discussões e projetos. Seu time de inovação está trabalhando, por exemplo, em uma iniciativa para mapear as startups brasileiras focadas em atividades voltadas para o bem envelhecer. De acordo com Júlio Melo, diretor do Laboratório de Inovação da empresa, o MilSênior, o trabalho é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), que reúne mais de 14 mil startups no Brasil, da qual a MedSênior é mantenedora.