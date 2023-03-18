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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a palestra de Caio Ribeiro, da Rede Globo, em Vitória

Publicado em
18 mar 2023 às 02:30
André Rutowitsch e Caio Ribeiro
O CEO da Benevix, André Rutowitsch, e o comentarista esportivo Caio Ribeiro: encontro em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Caio Ribeiro em Vix

Em um encontro inspirador, o comentarista da Rede Globo Caio Ribeiro foi o craque da estreia do projeto Conexões Benevix 2023. O encontro reuniu cerca de 200 pessoas, entre parceiros, colaboradores e convidados da administradora de benefícios, nesta quinta-feira (16), no Sheraton Vitória. Durante sua palestra, o Caio falou sobre  carreira de jogador de futebol, como virou comentarista esportivo, Seleção Brasileira, bastidores da Copa do Mundo e  claro, sobre ídolos do futebol, como Romário, Ronaldo Fenômeno e Cafu. Mas emocionou a plateia ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida, o seu processo de enfrentamento e superação de um câncer.  Os convidados foram recebidos pelo CEO da Benevix André Rutowitch e pela diretora comercial da empresa Vanessa Kishner. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

FESTA

Juliana Vervloet, Roberta Toledo, Maria Tereza Nader e Manu Delboni
Juliana Vervloet, Roberta Toledo, Maria Tereza Nader e Manu Delboni: em noite de festa em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Relacionamento

Carlos e Beto Marianelli recebem junto com outros empresários na terça-feira, 21, convidados para o lançamento do programa de relacionamento Mais Estilo Mais Vantagem, realizado por empresas do segmento da construção civil e decoração. O evento acontece no Ilha Buffet é irá anunciar as novidades da edição 2023.

Imersão de conhecimento

Imersão de conhecimento e tecnologia, com integração entre o meio acadêmico e o industrial, é o objetivo principal do programa internacional de Mestrado em Negócios, da Universidade de Vila Velha (UVV), que tem possibilitado que estudantes estrangeiros conheçam grandes indústrias capixabas. Nesta semana, foi a vez da Buaiz Alimentos receber um grupo de estudantes alemães, da School of International Business and Entrepreneurship (SIBE), para uma visita técnica. Recepcionados pelo time da vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, os mestrandos puderam conhecer o processo de produção e toda tecnologia de ponta utilizada pela empresa na Fábrica de Misturas Regina e no Centro de Distribuição.

QUERIDOS DE RR

Elza Pinto, Jose Daher e Angela Sandri
Elza Pinto, Jose Daher e Angela Sandri: em encontro de arquitetos e decoradores em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Mudança na pirâmide etária

A população total de idosos do país foi estimada em 212,7 milhões em 2021, o que representa um aumento de 7,6% em relação a 2012, de acordo com o IBGE. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período. A mudança na pirâmide etária brasileira faz surgir novas demandas nem sempre mapeadas e respondidas. Criada com o propósito de atender a esse público, a MedSênior está atenta ao movimento, participando e estimulando as discussões e projetos. Seu time de inovação está trabalhando, por exemplo, em uma iniciativa para mapear as startups brasileiras focadas em atividades voltadas para o bem envelhecer. De acordo com Júlio Melo, diretor do Laboratório de Inovação da empresa, o MilSênior, o trabalho é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), que reúne mais de 14 mil startups no Brasil, da qual a MedSênior é mantenedora.

ALMOÇO

Paulo Baraona, João Coser e Idalberto Moro
Paulo Baraona, João Coser e Idalberto Moro: nesta segunda-feira (13), o presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, recebeu 22 deputados estaduais para um almoço institucional no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Marcos Salles

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