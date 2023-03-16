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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pedra Azul terá 1° Festival de Cerveja Artesanal no feriado de Tiradentes

Publicado em
16 mar 2023 às 13:20
Bruno Azevedo, Everton Ronchi, Leo Castiljo, Avila Pedroni, Thalles Guimarães
Bruno Azevedo, Eduardo Ronchi, Leo Castiljo, Avila Pedroni e Thalles Guimarães: vem aí o Pedra Azul Beer! Crédito: Divulgação
Boa notícia para os fãs de cerveja. Entre os dias 20 e 23 de abril, no feriadão de Tiradentes, Pedra Azul, Domingos Martins, vai sediar o 1º Festival de Cerveja Artesanal. Com entrada gratuita, o ‘Pedra Azul Beer’, será realizado no Morangão, principal centro de eventos da região, e vai reunir as cervejarias artesanais capixabas Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko, que juntos vão disponibilizar mais de 40 tipos de chopes.
E muito além de cerveja, o festival vai contar com uma programação diária recheada de atrações musicais e culturais. Bandas como Back to de Past, Casaca, Rato Ventania, Groove e Ubando  já estão confirmadas.
E a gastronomia local também terá espaço especial no evento representada por Emporio Dei Nonni, Vila da Ormy, Vallino Pizzaria e Cordillera Mar e Fuego, entre outros. O local ainda vai contar com área kids.
Serão quase 15 horas de programação diária ao longo dos quatro dias de festival. De 11h às 17h a entrada é gratuita. E a partir das 18h a entrada será R$ 10, valor este que será revertido à AFEMOR – Associação da Festa do Morango.
A ideia de desenvolver o 1º Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul surgiu da parceria entre os amigos e empresários das Cervejarias Azzurra e Ronchi. Para dar vida ao projeto, eles convidaram a Inspire Produções, responsável por mais de 10 edições de sucesso do Festival Degusta Beer, realizado na Grande Vitória, e que está à frente de toda execução do festival.
“Esse festival é um sonho antigo nosso e agora está saindo do papel e ganhando vida. E nada melhor do que um feriado para curtir nas montanhas com uma programação especial de quatro dias com diferentes atrações e muita cerveja capixaba, claro. Esperamos que não só os capixabas, como também os turistas curtam muito o evento que estamos preparando tudo com muito carinho”, explica Thalles Guimarães, da Azzurra, um dos organizadores do festival.

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