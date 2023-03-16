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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Wagner Veiga celebra 50 anos de carreira com exposição em Vitória

Publicado em
16 mar 2023 às 02:30
Tom Jobim, Cariê Lindenberg, Milton Nascimento e Gal Costa: exposição “Retratos da Poesia” de Wagner Veiga
Tom Jobim, Cariê Lindenberg, Milton Nascimento e Gal Costa: exposição “Retratos da Poesia” de Wagner Veiga Crédito: Divulgação
Wagner Veiga celebra 50 anos de carreira artística com nova exposição, que será aberta neste sábado (18), na Vitoriawagen, na Avenida Vitória. Batizada de “Retratos da Poesia”, a exposição oferece 88 desenhos em bico de pena de rostos de artistas capixabas, nacionais e internacionais da música, da poesia, da literatura e do cinema. Ícones que marcaram a jornada criativa de Wagner há 50 anos, entre eles o nosso Cariê Lindenberg e os cantores Tom Jobim, Milton Nascimento e Gal Costa.

INAUGURAÇÃO

Renata Pacheco, Marluci Eiras e Danielle Coutinho
Renata Pacheco, Marluci Eiras e Danielle Coutinho:  na inauguração da nova multimarcas da Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

Em Tiradentes

Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria, partiram nesta quarta-feira para Tiradentes-MG onde acontece o Festival de fotografia Foto Em Pauta. Lá, além do network com outros fotógrafos e artistas, farão o lançamento do Zine “cidades [in] visíveis” com fotografias de Tadeu Bianconi e texto do filósofo Fernando Pessoa.

Artista capixaba

Conhecido como o “fotógrafo dos beija-flores”, Paulo Bonino, que este mês completa 95 anos de idade e mais de 60 de profissão, dividirá seus conhecimentos nesta quinta, dia 16, com alunos do 9º ano do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Dono de prêmios nacionais e internacionais, Paulo é o homenageado do ano do Projeto Artista Capixaba. De acordo com o coordenador pedagógico Joelmo Costa, os estudantes, que já estão pesquisando sobre o fotógrafo, aprofundarão seus conhecimentos sobre as técnicas dele durante a palestra, depois realizarão excursões para produzir as próprias fotos inspirados no estilo do artista, e por fim promoverão uma exposição coletiva com obras de Paulo e deles. “O projeto Artista Capixaba visa valorizar a arte produzida no Estado e proporcionar uma vivência cultural aprofundada. É uma experiência rica, que fortalece a formação integral do aluno. Sem falar na oportunidade de, ao final, expor ao lado de um grande ícone”, explica.

QUERIDAS DE RR

Juliana Magalhães, Lilian Rabinovitch, Karla Leal e Silvana Misse
Juliana Magalhães, Lilian Rabinovitch, Karla Leal e Silvana Misse: em noite de moda na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

MODA

Rita Bumachar e Dalila Murad
Rita Bumachar e Dalila Murad:  em happy hour fashion em Santa L Crédito: Monica Zorzanelli

Em Domingos Martins

Um fim de semana que promete muito futebol, oficinas, união e um encontro com Adílio, campeão mundial pelo Flamengo em 1981: Essa é a 16ª Academia FAP de Futebol, promovida pelo presidente da A FAP Eventos Esportivos, Eliton Perini. O evento, que é tradição e reúne meninos e meninas de 4 a 17 anos e suas famílias, para um final de semana esportivo, será realizado de 12 a 14 de maio, no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Imposto de renda

O presidente da OAB de Vilha Velha, José Antônio Neffa Junior, convida para o curso “Imposto de Renda para a advocacia: pagamento e declaração”. Os palestrantes são o advogado tributarista Augusto Mansur e o contador Flávio Machado Côrreia. O encontro acontece nesta quinta-feira (16), no Edifício Centro Jurídico, na Prainha.

EM SAMPA

Fernando Emerich, Rafael Venâncio, Rodrigo Rugiero, ,Jonas Giacomin e Rafael Brumana
Fernando Emerich, Rafael Venâncio, Rodrigo Rugiero, ,Jonas Giacomin e Rafael Brumana: na plateia do Coldplay, em São Paulo Crédito: Divulgação

Bate-papo inspirador

Tem bate-papo com o craque Caio Ribeiro nesta quinta-feira (16). O ex-atacante e hoje narrador esportivo tem uma trajetória de vida inspiradora e vai revelar sua estratégia para vencer um linfoma de Hodgkin. Ainda na conversa, para convidados da Benevix no Sheraton Vitória, curiosidades do mundo do futebol e de sua bem-sucedida carreira.

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