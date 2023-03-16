Wagner Veiga celebra 50 anos de carreira com exposição em Vitória

Conhecido como o “fotógrafo dos beija-flores”, Paulo Bonino, que este mês completa 95 anos de idade e mais de 60 de profissão, dividirá seus conhecimentos nesta quinta, dia 16, com alunos do 9º ano do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Dono de prêmios nacionais e internacionais, Paulo é o homenageado do ano do Projeto Artista Capixaba. De acordo com o coordenador pedagógico Joelmo Costa, os estudantes, que já estão pesquisando sobre o fotógrafo, aprofundarão seus conhecimentos sobre as técnicas dele durante a palestra, depois realizarão excursões para produzir as próprias fotos inspirados no estilo do artista, e por fim promoverão uma exposição coletiva com obras de Paulo e deles. “O projeto Artista Capixaba visa valorizar a arte produzida no Estado e proporcionar uma vivência cultural aprofundada. É uma experiência rica, que fortalece a formação integral do aluno. Sem falar na oportunidade de, ao final, expor ao lado de um grande ícone”, explica.