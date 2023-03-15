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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Mulheres debatem empreendedorismo feminino na Rede Gazeta

Publicado em
15 mar 2023 às 14:21
Todas Elas Inspiram
Todas Elas Inspiram Crédito: Divulgação
Cinco mulheres inspiradoras são as convidadas para a Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram”, nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, na Rede Gazeta. Em pauta, o empreendedorismo sob diversos aspectos. O evento será mediado pela editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, e terá a participação de Cryslaine Zeferina, ativista social; Jacqueline Moraes, secretária Estadual de Políticas para as Mulheres; Josy Santos, líder em Inovação Social e Empreendedorismo Feminino; e Lívia Rangel, doutora em História Social, professora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
O bate-papo será aberto a todo público mediante inscrição, com vagas limitadas. Inscrições neste link

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