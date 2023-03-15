Mulheres debatem empreendedorismo feminino na Rede Gazeta

Cinco mulheres inspiradoras são as convidadas para a Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram”
, nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, na Rede Gazeta. Em pauta, o empreendedorismo sob diversos aspectos. O evento será mediado pela editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva
, e terá a participação de Cryslaine Zeferina, ativista social; Jacqueline Moraes, secretária Estadual de Políticas para as Mulheres; Josy Santos,
líder em Inovação Social e Empreendedorismo Feminino; e Lívia Rangel,
doutora em História Social, professora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
O bate-papo será aberto a todo público mediante inscrição, com vagas limitadas. Inscrições neste link