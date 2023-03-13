Roda de Conversa com mulheres inspiradoras debate empreendedorismo feminino nesta sexta (17)

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN, será a mediadora da Roda de Conversa Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, A Gazeta irá realizar uma roda de conversa do Projeto Todas Elas. O evento será realizado na Rede Gazeta e contará com cinco mulheres inspiradoras, que vão falar de empreendedorismo sob diversos aspectos. O bate-papo será aberto a todo público mediante inscrição, pois as vagas são limitadas. A participação é gratuita. ( Clique aqui e faça sua inscrição).

O Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram” terá a participação de Cryslaine Zeferina, ativista social e pedagoga; Jacqueline Moraes, vice-governadora do ES (2019-2022) e Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres; Josy Santos, líder em Inovação Social e Empreendedorismo Feminino da Semente Negócios; e a Lívia Rangel, doutora em História Social, professora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Pesquisadora do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O encontro será mediado pela editora-chefe da redação A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, uma das idealizadoras do Todas Elas, que reforça a importância do empreendedorismo feminino em vários sentidos, seja para se libertar de uma violência, seja para conquistar sua independência financeira e realização profissional.

“A ideia deste evento é inspirar mulheres capixabas por meio de um resgate histórico de trajetórias femininas potentes e marcantes. A historiadora Lívia Rangel irá nos ajudar a reavivar nossa memória e vamos conectar a história de mulheres inspiradoras com a de outras que atualmente se destacam”, conta Elaine.

Serviço:

Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram”

Sexta-feira (17 de março), a partir das 8h30

Local: Rede Gazeta - Rua Chafic Murad, 902 – Monte Belo, Vitória (ES)

Sobre o Todas Elas