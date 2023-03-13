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“Todas Elas Inspiram”

Roda de Conversa com mulheres inspiradoras debate empreendedorismo feminino nesta sexta (17)

Bate-papo será realizado a partir das 8h30, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Evento será gratuito e aberto ao público, mediante inscrição.

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:43

Publicado em 

13 mar 2023 às 14:43
Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN, falou sobre o projeto Todas Elas.
Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN, será a mediadora da Roda de Conversa Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta sexta-feira (17), a partir das 8h30, A Gazeta irá realizar uma roda de conversa do Projeto Todas Elas. O evento será realizado na Rede Gazeta e contará com cinco mulheres inspiradoras, que vão falar de empreendedorismo sob diversos aspectos. O bate-papo será aberto a todo público mediante inscrição, pois as vagas são limitadas. A participação é gratuita. (Clique aqui e faça sua inscrição).
O Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram” terá a participação de Cryslaine Zeferina, ativista social e pedagoga; Jacqueline Moraes, vice-governadora do ES (2019-2022) e Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres; Josy Santos, líder em Inovação Social e Empreendedorismo Feminino da Semente Negócios; e a Lívia Rangel, doutora em História Social, professora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e Pesquisadora do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O encontro será mediado pela editora-chefe da redação A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, uma das idealizadoras do Todas Elas, que reforça a importância do empreendedorismo feminino em vários sentidos, seja para se libertar de uma violência, seja para conquistar sua independência financeira e realização profissional.
“A ideia deste evento é inspirar mulheres capixabas por meio de um resgate histórico de trajetórias femininas potentes e marcantes. A historiadora Lívia Rangel irá nos ajudar a reavivar nossa memória e vamos conectar a história de mulheres inspiradoras com a de outras que atualmente se destacam”, conta Elaine.

Serviço:

Roda de Conversa “Todas Elas Inspiram”
Sexta-feira (17 de março), a partir das 8h30
Local: Rede Gazeta - Rua Chafic Murad, 902 – Monte Belo, Vitória (ES)

Sobre o Todas Elas

O Todas Elas, projeto criado por A Gazeta, tem como foco inspirar e gerar empatia nas mulheres capixabas, além de ajudar a denunciar a violência, questionar desigualdades e encorajar mulheres na luta pelos seus direitos.

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