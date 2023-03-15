"Mudanças são perceptíveis. Mas há mulheres que ainda lutam por questões muito antigas"

A roda de conversa, observa Elaine Silva, é uma forma de conectar o presente ao passado, de olho no futuro do empreendedorismo feminino. O que se pode aprender com a primeira mulher médica ou na política, por exemplo, o que elas têm a ensinar para quem vive num mundo como o de hoje. A editora-chefe ressalta que o Todas Elas abre espaço para um debate importante que traz as referências históricas das pesquisas de Lívia Rangel e se entrelaçam com as mulheres que fazem a diferença em suas áreas atualmente, como as participantes do encontro.