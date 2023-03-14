Todas Elas aborda o mercado de trabalho para as mulheres

O Todas Elas realizou mais uma live na tarde desta quarta-feira (15), desta vez com o tema: “O mercado de trabalho para as mulheres". A ação fez parte da programação especial de A Gazeta no mês da mulher.
O debate sobre o assunto contou com a participação da doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV) Marília Silva, que atualmente é economista-chefe e gerente executiva do Observatório da Indústria da Findes.
A conversa foi conduzida pela repórter Letícia Orlandi e transmitida no site agazeta.com.br e também nas redes sociais.
O Todas Elas, vale lembrar, é um projeto de A Gazeta para valorização e encorajamento de mulheres.