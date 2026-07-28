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Para degustar

Top Five 2026: conheça os vinhos premiados na feira Vitória Expovinhos

Chilenos e portugueses brilharam nas seis categorias do concurso e estarão no evento, que acontece entre 29 e 30 de julho

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 20:00

Publicado em 

28 jul 2026 às 20:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde Nádia Alcalde
Top Five Vitória Expovinhos 2026
Concurso da ExpoVinhos contou com a avaliação de sommeliers e especialistas. Foto:  Fabricio Saiter

Vinhos portugueses e chilenos brilharam no Top Five da ExpoVinhos Vitória 2026. O tradicional concurso realizado na feira, que acontece em 29 e 30 de julho, no Clube Álvares Cabral, reuniu especialistas e sommeliers para avaliar às cegas rótulos que estarão disponíveis nos estandes do evento. 


A premiação reconhece os melhores vinhos tintos, brancos, espumantes e de sobremesa, contemplando exemplares do Velho e do Novo Mundo.


Os nacionais ganharam um bom destaque, entre eles o Salton Virtude Chardonnay, elaborado na região da Campanha Gaúcha, e os espumantes Nature, da Casa Perini, e o Blanc de Blanc da Cooperativa Vinícola Garibaldi, muito elegante e cremoso.


Confira o resultado:

Vinhos Brancos do Velho Mundo

  • Guru Branco - Wine & Soul - Portugal (Douro) - Safra 2023 | Adega Alentejana
  • Riporta Pecorino - Fantini - Itália - Safra 2024 | Adega Garden 
  • Quinta Carmo - Bacalhôa - Portugal - Safra 2023 | Grupo Bacalhôa
  • Heredias DOP - Quinta das Heredias - Portugal - Safra 2025 | Carlos Lucas 
  • Bricco dei Guazi Gavi - Itália (Piemonte) | Uaine Group

Vinhos Brancos do Novo Mundo

  • Salton Virtude Chardonnay - Salton - Brasil - Safra 2025 | Salton
  • Viña Requingua Sauvignon Blanc Edição Costeira - Chile - Safra 2025 | Survalles  
  • Errazuris Chardonnay - Viña Errazuris - Chile - Safra 2023 | Errazuris
  • Litoral Sauvignon Blanc - Chile (Vale do Leyda) - Safra 2024 | Ventolera Litoral
  • QPA Gran Reserva - Chile (Maipo) - Safra 2024 | Uaine Group   

Espumantes

  • Jules Pierlot Premier Cru Millesimé Brut - França (Champagne) - Safra 2019 | Adega Alentejana
  • Casa Perini Nature - Brasil (Vale Trentino, Farroupilha/RS) | Casa Perini
  • Esperanto - Itália (Treviso) | Costazzurra
  • Garibaldi VG Nature Blanc de Blanc - Brasil (Serra Gaúcha) | Cooperativa Vinícola Garibaldi
  • Puro Uno - Argentina (Mendoza, Vale do Uco) | Antigual 

Entre os premiados eu não deixaria de provar o curioso Riporta Pecorino, da Adega Garden, com a uva Pecorino, branca, italiana e difícil de achar, das regiões de Marche e Abruzzo. E ficaria atenta também aos vinhos brancos do Dão, sempre com muita entrega e complexidade, como o Quinta Carmo, da Bacalhôa.

Nádia Alcalde Colunista de vinhos de A Gazeta

Vinhos de Sobremesa

  • Vinho licoroso Eden - Brasil (Vale Trentino, Farroupilha/RS) | Casa Perini
  • San Jose de Apalta Late Harvest - Chile - Safra 2020 | Costazzurra
  • Terrazas Petit Maseng - Argentina | Moët Hennessy 
  • Salton Atos Licoroso - Brasil (Campanha Gaúcha) | Salton
  • Gravuras do Côa DOC Porto White - Portugal (Douro) | Uaine Group 

Vinhos Tintos do Velho Mundo

  • Mouchão TN - Portugal (Alentejo) - Safra 2018
  • Velenosi Solestá - Itália - Safra 2022 | Adega Garden 
  • Quinta da Bacalhôa Tinto - Portugal - Safra 2018 | Grupo Bacalhôa
  • Casa dos Amados Terra Dão Reserva - Portugal - Safra 2022 | Carone
  • Beira Atlantica Cantanhede RES - Portugal - Safra 2021 | Sachetto

Vinhos Tintos do Novo Mundo 

  • Benildo Perini Vintage Blend - Brasil (Vale Trentino/Farroupilha/RS) - Safras 2014, 2018 e 2020 | Casa Perini
  • Ravanal Ovaton Syrah - Chile (Vale de Colchagua) - Safra 2019 | Ravanal
  • Salton IP Campanha Vinhedo da Lebre - Brasil (Campanha Gaúcha) - Safra 2022 | Salton
  • Concha y Toro Diablo Velvet Merlot - Chile (Vale do Maule) - Safra 2024 | Cobata Distribuidora
  • Litoral Pinot Noir - Chile (Vale do Leyda) - Safra 2023 | Ventolera Litoral

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Nádia Alcalde Nádia Alcalde

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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Gastronomia vinhos Vinho
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