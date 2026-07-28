Top Five 2026: conheça os vinhos premiados na feira Vitória Expovinhos

Vinhos portugueses e chilenos brilharam no Top Five da ExpoVinhos Vitória 2026. O tradicional concurso realizado na feira, que acontece em 29 e 30 de julho, no Clube Álvares Cabral, reuniu especialistas e sommeliers para avaliar às cegas rótulos que estarão disponíveis nos estandes do evento.
A premiação reconhece os melhores vinhos tintos, brancos, espumantes e de sobremesa, contemplando exemplares do Velho e do Novo Mundo.
Os nacionais ganharam um bom destaque, entre eles o Salton Virtude Chardonnay, elaborado na região da Campanha Gaúcha, e os espumantes Nature, da Casa Perini, e o Blanc de Blanc da Cooperativa Vinícola Garibaldi, muito elegante e cremoso.
Confira o resultado:
Vinhos Brancos do Velho Mundo
- Guru Branco - Wine & Soul - Portugal (Douro) - Safra 2023 | Adega Alentejana
- Riporta Pecorino - Fantini - Itália - Safra 2024 | Adega Garden
- Quinta Carmo - Bacalhôa - Portugal - Safra 2023 | Grupo Bacalhôa
- Heredias DOP - Quinta das Heredias - Portugal - Safra 2025 | Carlos Lucas
- Bricco dei Guazi Gavi - Itália (Piemonte) | Uaine Group
Vinhos Brancos do Novo Mundo
- Salton Virtude Chardonnay - Salton - Brasil - Safra 2025 | Salton
- Viña Requingua Sauvignon Blanc Edição Costeira - Chile - Safra 2025 | Survalles
- Errazuris Chardonnay - Viña Errazuris - Chile - Safra 2023 | Errazuris
- Litoral Sauvignon Blanc - Chile (Vale do Leyda) - Safra 2024 | Ventolera Litoral
- QPA Gran Reserva - Chile (Maipo) - Safra 2024 | Uaine Group
Espumantes
- Jules Pierlot Premier Cru Millesimé Brut - França (Champagne) - Safra 2019 | Adega Alentejana
- Casa Perini Nature - Brasil (Vale Trentino, Farroupilha/RS) | Casa Perini
- Esperanto - Itália (Treviso) | Costazzurra
- Garibaldi VG Nature Blanc de Blanc - Brasil (Serra Gaúcha) | Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Puro Uno - Argentina (Mendoza, Vale do Uco) | Antigual
Entre os premiados eu não deixaria de provar o curioso Riporta Pecorino, da Adega Garden, com a uva Pecorino, branca, italiana e difícil de achar, das regiões de Marche e Abruzzo. E ficaria atenta também aos vinhos brancos do Dão, sempre com muita entrega e complexidade, como o Quinta Carmo, da Bacalhôa.
Nádia Alcalde Colunista de vinhos de A Gazeta
Vinhos de Sobremesa
- Vinho licoroso Eden - Brasil (Vale Trentino, Farroupilha/RS) | Casa Perini
- San Jose de Apalta Late Harvest - Chile - Safra 2020 | Costazzurra
- Terrazas Petit Maseng - Argentina | Moët Hennessy
- Salton Atos Licoroso - Brasil (Campanha Gaúcha) | Salton
- Gravuras do Côa DOC Porto White - Portugal (Douro) | Uaine Group
Vinhos Tintos do Velho Mundo
- Mouchão TN - Portugal (Alentejo) - Safra 2018
- Velenosi Solestá - Itália - Safra 2022 | Adega Garden
- Quinta da Bacalhôa Tinto - Portugal - Safra 2018 | Grupo Bacalhôa
- Casa dos Amados Terra Dão Reserva - Portugal - Safra 2022 | Carone
- Beira Atlantica Cantanhede RES - Portugal - Safra 2021 | Sachetto
Vinhos Tintos do Novo Mundo
- Benildo Perini Vintage Blend - Brasil (Vale Trentino/Farroupilha/RS) - Safras 2014, 2018 e 2020 | Casa Perini
- Ravanal Ovaton Syrah - Chile (Vale de Colchagua) - Safra 2019 | Ravanal
- Salton IP Campanha Vinhedo da Lebre - Brasil (Campanha Gaúcha) - Safra 2022 | Salton
- Concha y Toro Diablo Velvet Merlot - Chile (Vale do Maule) - Safra 2024 | Cobata Distribuidora
- Litoral Pinot Noir - Chile (Vale do Leyda) - Safra 2023 | Ventolera Litoral