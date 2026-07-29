Polícia apreende quase R$ 800 mil em drogas em condomínio em Guarapari

Cerca de 20 quilos de haxixe foram apreendidos dentro de uma casa em um condomínio no Recanto da Sereia, em Guarapari, nesta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a droga estava distribuída em 196 tabletes de 100 gramas, que são avaliados em R$ 784 mil.





A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima informar à PM que uma residência abandonada estaria sendo utilizada por traficantes para armazenar haxixe.





Como a denúncia não indicava qual seria o imóvel, os militares foram ao condomínio com cães farejadores e realizaram buscas em diferentes pontos. Em certo momento, um dos cachorros apresentou comportamento diferente nos fundos de uma casa.





Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram os tabletes de haxixe, mas não havia ninguém no local. A droga foi apreendida e encaminhada à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil foi procurada para informar quais providências foram adotadas e se o responsável pelo entorpecente foi identificado. A matéria será atualizada em caso de retorno.





(Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)