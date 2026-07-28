Dívida de R$ 600 por alto-falante motivou assassinato de comerciante em Viana

Após o homicídio, a DHPP recebeu informações sobre a identidade do suspeito e iniciou as buscas. Renan fugiu para o Rio de Janeiro, e a Polícia Civil representou pela prisão temporária dele.





Nove dias após o homicídio, em 23 de junho, os investigadores receberam a informação de que ele prestaria serviço em uma empresa no bairro Tucum, em Cariacica, onde foi localizado e preso.





No momento da abordagem, Renan estava com o celular em modo avião e sem chip, estratégia que, segundo o delegado, teria sido utilizada para dificultar sua localização. Com autorização judicial, o aparelho foi encaminhado para perícia.





"Encontramos um vasto material, conversas nas quais Renan confessa o crime, em alguns momentos em tom de deboche, o que mostra que não se arrependeu em momento algum do homicídio", disse o delegado Cleudes Júnior.





As mensagens também embasaram o indiciamento da companheira de Renan, Sheyla. Conforme o delegado, as conversas indicam que ela teria presenteado o investigado com uma arma de fogo. O material periciado ainda aponta que, cinco dias antes do assassinato, Renan já havia tentado localizar a vítima para cometer o crime.





Com base nesses elementos, a Polícia Civil representou por um mandado de busca e apreensão na residência de Sheyla. No imóvel, os policiais encontraram uma pistola com carregadores e numeração raspada. A arma é do mesmo calibre da utilizada no homicídio e foi encaminhada para exame de balística, que irá verificar se ela foi utilizada no crime.