Homem morre após ser baleado em praça de Viana; família aponta dívida

Um homem de 35 anos, identificado como Jonathan Carvalho dos Santos, morreu após ser baleado na Praça de Canaã, em Viana, nas proximidades de um bar, na madrugada deste domingo (14). Uma familiar da vítima contou à Polícia Militar que o atirador seria o dono de uma loja em Cariacica, para quem Jonathan devia uma quantia em dinheiro.
Após ser ferido, o homem chegou a ser levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi, mas já deu entrada na unidade de saúde sem vida. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.