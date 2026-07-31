Pastor Kenner Terra, que deixou São Paulo, define seu futuro no ES

O pastor Kenner Terra, que no mês passado deixou São Paulo, vai retornar à Igreja da Praia (IDP), na Praia do Canto, onde voltará a atuar como copastor a convite do pastor Usiel Carneiro. Além da igreja evangélica, Terra vai voltar a dar aulas na Faculdade Unida (FU) de Vitória.





O anúncio do retorno de Kenner Terra foi feito no culto da noite do último domingo (25). No próximo (2/8), na celebração da noite, o pastor e sua família serão reintegrados como membros e ele voltará a servir no ministério pastoral da igreja.





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Em junho, Terra renunciou ao comando da Igreja Batista da Água Branca (Ibab), em São Paulo, onde estava atuando desde fevereiro de 2025. Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja, comandada anteriormente pelo pastor Ed René Kivitz.