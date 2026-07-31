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Coluna Leonel Ximenes

Pastor Kenner Terra, que deixou São Paulo, define seu futuro no ES

Em junho, ele renunciou ao comando da Igreja Batista da Água Branca (Ibab), na capital paulista

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

31 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O pastor batista e teólogo Kenner Terr explica a relação homem-animal na Bíblia
 Kenner Terra estava em São Paulo desde fevereiro de 2025 Divulgação

O pastor Kenner Terra, que no mês passado deixou São Paulo, vai retornar à Igreja da Praia (IDP), na Praia do Canto, onde voltará a atuar como copastor a convite do pastor Usiel Carneiro. Além da igreja evangélica, Terra vai voltar a dar aulas na Faculdade Unida (FU) de Vitória.


O anúncio do retorno de Kenner Terra foi feito no culto da noite do último domingo (25). No próximo (2/8), na celebração da noite, o pastor e sua família serão reintegrados como membros e ele voltará a servir no ministério pastoral da igreja.


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Em junho, Terra renunciou ao comando da Igreja Batista da Água Branca (Ibab), em São Paulo, onde estava atuando desde fevereiro de 2025. Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja, comandada anteriormente pelo pastor Ed René Kivitz.

Pessoalmente celebro o retorno deste amigo querido à IDP. Para mim, Kenner Terra é um dos melhores biblistas do nosso país. Sua competência pastoral e acadêmica enriquecerá imensamente a trajetória de nossa igreja

Usiel Carneiro Pastor da Igreja da Praia

A parceria entre Kenner Terra e Usiel Carneiro já marcou a história da Igreja Batista da Praia do Canto (atual Igreja da Praia), em Vitória, onde atuaram juntos. 

Usiel Carneiro de Souza, pastor da Igreja Batista da Praia do Canto
Pastor Usiel Carneiro lidera a Igreja da Praia Divulgação

Terra é reconhecido pela sua trajetória acadêmica e eclesiástica. É graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, com convalidação no Espírito Santo, e é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), uma das principais instituições de pesquisa na área no país. Atualmente, faz estágio de pós-doutorado em Ciência da Religião na PUC-SP.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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