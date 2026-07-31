Pastor Kenner Terra, que deixou São Paulo, define seu futuro no ES

O pastor Kenner Terra, que no mês passado deixou São Paulo, vai retornar à Igreja da Praia (IDP), na Praia do Canto, onde voltará a atuar como copastor a convite do pastor Usiel Carneiro. Além da igreja evangélica, Terra vai voltar a dar aulas na Faculdade Unida (FU) de Vitória.
O anúncio do retorno de Kenner Terra foi feito no culto da noite do último domingo (25). No próximo (2/8), na celebração da noite, o pastor e sua família serão reintegrados como membros e ele voltará a servir no ministério pastoral da igreja.
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Em junho, Terra renunciou ao comando da Igreja Batista da Água Branca (Ibab), em São Paulo, onde estava atuando desde fevereiro de 2025. Segundo sites especializados, a saída de Kenner Terra foi motivada por divergências internas sobre governança e gestão administrativa da igreja, comandada anteriormente pelo pastor Ed René Kivitz.
Pessoalmente celebro o retorno deste amigo querido à IDP. Para mim, Kenner Terra é um dos melhores biblistas do nosso país. Sua competência pastoral e acadêmica enriquecerá imensamente a trajetória de nossa igreja
Usiel Carneiro Pastor da Igreja da Praia
A parceria entre Kenner Terra e Usiel Carneiro já marcou a história da Igreja Batista da Praia do Canto (atual Igreja da Praia), em Vitória, onde atuaram juntos.
Terra é reconhecido pela sua trajetória acadêmica e eclesiástica. É graduado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, com convalidação no Espírito Santo, e é mestre e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), uma das principais instituições de pesquisa na área no país. Atualmente, faz estágio de pós-doutorado em Ciência da Religião na PUC-SP.
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