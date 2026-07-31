Uso de IA em convenção do PL deve suscitar debates judiciais

Nas últimas eleições, uma das maiores preocupações foi o uso indevido das redes sociais e de outros aplicativos de mensagens para a propagação de mentiras e informações distorcidas, vulgarmente chamadas de “fake news”. Somado a isso, havia, e ainda persiste, grande dificuldade em fazer com que as big techs respeitem a legislação brasileira e cumpram as ordens judiciais.





Para as eleições deste ano, outro desafio se impõe, com a celeridade típica do direito eleitoral: o poder de influência da inteligência artificial na formação da opinião dos eleitores e na definição dos votos. É sabido que certos mecanismos podem, com facilidade, fazer com que um vídeo seja manipulado para colocar ou retirar palavras da boca do interlocutor (para não dizer coisa pior).





Uma tomada de decisão é alienada quando, a despeito de haver uma posição, essa conclusão é indevida ou pautada exclusivamente na vontade de terceiros. Isto é, aquele que decide o faz apenas pela opinião alheia, sem maior juízo de valor. Portanto, para evitar decisões alienadas, o mais adequado seria conferir as informações e os dados antes de escolher o caminho a seguir.





Ocorre que, no calor das eleições e em meio à rápida disseminação de conteúdos virais em redes sociais e aplicativos de comunicação, a opinião do eleitor menos atento pode ser moldada caso seu senso crítico esteja, de alguma forma, prejudicado ou obnubilado.