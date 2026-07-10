Fim de Copa, eleições chegando: hora de olhar para o Legislativo

Com o fim da jornada do Brasil na Copa do Mundo, a tendência é que o centro das atenções vá, progressivamente, se direcionando às eleições vindouras. Por falar nelas, apesar de ser fato conhecido que a campanha eleitoral para a chefia do Executivo acaba quase monopolizando o centro das atenções, notadamente num país marcado por uma polarização política personalista, importante enfoque deve ser dado às eleições para o Legislativo.





Não se trata de diminuir a importância do Poder Executivo, mas de recordar uma obviedade que, em tempos de radicalização, parece ter sido esquecida: quem elabora as leis é o Legislativo. O presidente e o governador administram, propõem projetos e podem sancionar ou vetar normas, mas a produção legislativa depende, essencialmente, da atuação de deputados federais, estaduais e senadores.





Mais do que isso, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas possuem mecanismos jurídicos para rejeitar vetos do presidente ou do governador, alterar a Constituição e fiscalizar os atos do Executivo, funcionando como verdadeiro sistema de freios e contrapesos previsto pela Constituição da República (às vezes mais hipertrofiado do que se supunha).