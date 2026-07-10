Produtora de filme sobre Bolsonaro funcionava em casa de sócio em subúrbio dos Estados Unidos

Detalhe do cartaz de Crédito: Divulgação

A sede da Go Up Entertainment LLC, produtora de Dark Horse , cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , funcionava até o dia 2 de junho em uma casa de dois andares nos subúrbios da cidade de Raleigh, capital da Carolina do Norte, nos Estados Unidos , no mesmo local onde mora um dos seus sócios, o produtor Michael Brian Davis.

A reportagem da BBC News Brasil esteve no local no dia 29 de maio e foi recebida por Davis, que não quis dar entrevista. Cinco dias depois, em 3 de junho, seus sócios mudaram o endereço da produtora para um prédio comercial na mesma cidade.

Produtores de cinema ouvidos pela reportagem em caráter reservado afirmaram que não é comum que produtoras envolvidas em projetos com orçamentos milionários, como é o caso de Dark Horse, funcionem em imóveis residenciais. Segundo seus próprios produtores, o filme consumiu até o mês retrasado ao menos US$ 13,3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 75 milhões.

O site também revelou áudios e mensagens em que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e pré-candidato à Presidência da República, pedia US$ 24 milhões a Vorcaro.

O caso chamou também chamou atenção porque, segundo o The Intercept Brasil e membros da família Bolsonaro, o dinheiro foi repassado da empresa Entre Investimentos e Participações para o fundo de investimentos Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos e ligado a um advogado que atua para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro

O site The Intercept Brasil revelou também que Eduardo assinou um contrato como produtor do filme, no qual teria responsabilidades sobre a gestão financeira do projeto.

As suspeitas fizeram com que a Polícia Federal passasse a investigar a possibilidade de que os repasses de Vorcaro possam ter tido o objetivo de financiar a permanência de Eduardo nos Estados Unidos.

Após negar essa ligação, Eduardo gravou um vídeo admitindo ter assinado o contrato e investido R$ 350 mil no filme, mas acrescentou que teria recebido o dinheiro de volta após a obra ter obtido outros patrocinadores.

"Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro desse fundo que foi criado nos EUA está mentindo", disse, em vídeo publicado em suas redes sociais.

A BBC News Brasil enviou perguntas para Flávio, Eduardo, Karina Ferreira Gama e Michael Brian Davis — os donos da produtora Go Up — e para o deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor e roteirista do filme.

Em nota, Davis disse que, nos Estados Unidos, "é comum que empresas produtoras, holdings criativas, desenvolvedoras de projetos e produtoras independentes tenham estruturas administrativas enxutas" e que "o tamanho físico de uma sede administrativa não reflete, necessariamente, a dimensão de uma produção cinematográfica".

A nota não mencionou a mudança de endereço após o início das investigações e da visita da reportagem da BBC News Brasil ao local.

A nota diz ainda que a empresa administrou o orçamento da produção "integralmente", mas que não teve contato com Vorcaro ou empresas ligadas a ele e que não sabia a origem dos recursos.

Em nota, a defesa de Flávio disse que "o patrocínio ao filme Dark Horse ocorreu dentro de uma relação privada entre particulares, sem utilização de recursos públicos" e que "a participação do senador foi limitada a essa tentativa de captação de recursos para viabilidade da produção cinematográfica".

Cópia de registro da produtora Go Up junto ao governo da Flórida indicando que o endereço, até março, era na casa de Michael Brian Davis, em Raleigh, capital da Carolina do Norte. Montagem mostra mudança de endereço ocorrida em junho Crédito: BBC

Mudança repentina de endereço

O endereço registrado como "local de negócios" da Go UP Entertainment LLC até junho era uma residência típica de subúrbio norte-americano: uma casa branca de dois andares, com garagem para dois automóveis e uma área de gramado cercada por pinheiros.

Na manhã do dia 29 de maio, a reportagem da BBC News Brasil foi recebida por Davis na antessala da residência. No local, foi possível identificar ao menos duas estações de edição de vídeo, em meio a móveis, livros, objetos pessoais e dois cachorros.

Na frente da casa, havia uma picape cuja placa tinha o nome de outra empresa de produção audiovisual da qual Davis é sócio, com sede no mesmo endereço.

Exceto pela picape, não havia outra indicação, letreiro ou cartaz indicando que, naquele local, funciona uma produtora de vídeo. Davis, além de negar dar entrevista, pediu que nada fosse filmado durante o encontro com a reportagem.

Posteriormente, a BBC News Brasil enviou perguntas por escrito para o produtor. Em nota, Davis respondeu à maioria delas.

Documentos obtidos pela reportagem mostram que a história da Go Up Entertainment LLC começou em 2021, ano em que a empresa foi criada e registrada, em Miami, na Flórida.

Os documentos, àquela época, já apontavam que a Go Up tinha ambos Davis e Karina como sócios. Em nota, Davis disse, sem especificar nenhum projeto, que "o relacionamento com Karina é desde 2014 e surgiu no contexto de projetos culturais e audiovisuais, a partir de agendas profissionais ligadas ao desenvolvimento de iniciativas com times internacionais".

Ainda em 2021, no Brasil, Davis se tornou sócio do marido de Karina, Wemerson Marinho, em uma empresa de proteção de propriedade intelectual com sede em São Paulo, segundo documentos obtidos pela reportagem na Junta Comercial do Estado.

Também em 2021, Karina abriu na capital paulista uma produtora audiovisual com o mesmo nome, Go Up Entertainment, da qual ela é a única sócia. Na ocasião, era desconhecida do grande público brasileiro e começava sua atuação como empresária ligada a políticos de direita no Brasil.

Davis, por sua vez, seguia sua atuação como produtor de cinema especializado em filmes ligados ao universo cristão, como Três Histórias, Um Destino, inspirado no livro de mesmo título escrito pelo pastor brasileiro R. R. Soares.

Em 2022, o endereço da Go Up foi alterado para a casa onde Davis vive desde, ao menos, 2020. É o mesmo local onde funciona a outra empresa em nome do produtor, a Uptone Pictures Inc.

O endereço da Go Up permaneceu o mesmo de 2022 até o dia 3 de junho de 2026, cinco dias depois de a reportagem da BBC News Brasil contactar e ser recebida por Davis no local e em meio ao crescimento das suspeitas sobre o financiamento de Dark Horse.

Naquele 3 de junho, segundo documentos da Divisão de Corporações da Flórida, o endereço da produtora foi alterado para um prédio comercial a três quilômetros da casa da Davis. A reportagem o questionou sobre o motivo da mudança, mas não obteve resposta.

O ator Jim Caviezel em imagem do filme Crédito: Reprodução

Em conversas com fontes ligadas ao setor e a partir das redes sociais de Davis, a BBC News Brasil apurou que o produtor tem nacionalidade brasileira e viveu no Brasil durante parte dos anos 1980, após seu pai ser transferido a trabalho.

Foi nessa época que ele aprendeu português e se apaixonou por futebol, em especial pelo clube São Paulo. Em suas redes, é possível ver diversas postagens sobre sua proximidade com ex-jogadores do clube, entre eles o ex-jogador da seleção brasileira Silas, de quem é amigo.

Ainda nos anos 1980, ele se mudou para os Estados Unidos para fazer faculdade e fixou residência no país. Nos anos seguintes, deu início à carreira de produtor, realizando filmes e comerciais.

Além do filme inspirado no livro de R. R. Soares, Davis participou da produção de filmes como Little Angels e A Promessa de Paulo, ambos com o ator Dean Cain, que ficou famoso por interpretar Super-Homem em uma série de TV exibida nos anos 1990.

A BBC News Brasil apurou que Davis foi um dos principais responsáveis pelo contato entre Mário Frias e o diretor de Dark Horse, Mark Nowrasteh. Ele também teria sido um dos responsáveis por atrair o ator Jim Caviezel, que interpretou Jair Bolsonaro, para o elenco do filme.

Já Karina viu seus negócios se expandirem nos últimos cinco anos. Além da Go Up, ela é sócia de outras empresas e presidente das organizações não governamentais Instituto Conhecer Brasil (ICB) e Academia Nacional de Cultura (ANC), que receberam emendas parlamentares para executar projetos culturais e que também firmaram contratos no valor de R$ 108 milhões para o fornecimento de internet sem fio na cidade de São Paulo, serviço que está sob investigação pelas autoridades paulistas.

Sede em local incomum

A produção de um filme não exige que todos os envolvidos trabalhem no mesmo lugar.

Não é raro que uma mesma cena passe pelas mãos de profissionais e empresas espalhados por diferentes cidades, às vezes até por países distintos, motivo pelo qual o endereço de uma produtora nem sempre corresponde à imagem que muitos associam à indústria cinematográfica.

Isso não significa, porém, que qualquer arranjo seja considerado usual.

Produtores e diretores de cinema ouvidos pela BBC News Brasil sob anonimato afirmam que uma produtora funcionando a partir da garagem de uma residência, como a reportagem observou no antigo endereço da Go Up nos Estados Unidos, destoa do que se vê em projetos com orçamentos como os de Dark Horse.

Embora o orçamento da produção permaneça incerto, já que Flávio Bolsonaro teria pedido US$ 24 milhões a Daniel Vorcaro e o banqueiro, que está preso, não se pronunciou sobre o assunto nem confirmou se fez a doação, Karina Ferreira da Gama, principal nome por trás da Go Up, afirmou à emissora de televisão GloboNews que o projeto já consumiu US$ 12 milhões.

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, uma estrutura semelhante à da Go Up seria mais facilmente associada a produtoras de pequeno porte dedicadas a curtas-metragens de baixo orçamento — que, nos Estados Unidos, costumam movimentar cifras muito inferiores às atribuídas a Dark Horse, abaixo de US$ 1 milhão — ou a empresas que produzem vídeos publicitários para pequenas marcas.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu que pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para financiar filme sobre seu pai, mas disse que relação foi profissional e negou troca de favores com o banqueiro Crédito: Adriano Machado/Reuters

Há setores da indústria do entretenimento em que estruturas informais são mais comuns. Na música, por exemplo, artistas que movimentam milhões de reais em cachês se reúnem em casas e chácaras para compor. Não por acaso, a ideia da "banda de garagem" se tornou um dos clichês mais conhecidos da cultura pop.

É assim que funcionam os polos de composição nos arredores de Goiânia , que abastecem o repertório de estrelas do sertanejo como Gusttavo Lima . Algo semelhante ocorre no funk paulista, onde produtoras como Love Funk, NVI e SpaceFunk operam em imóveis adaptados na periferia de São Paulo.

Mas no cinema, dizem os entrevistados, a lógica costuma ser outra. Enquanto uma canção pode nascer de um encontro entre poucos compositores munidos apenas de um violão, de papel e caneta, um longa-metragem envolve centenas de profissionais. É essa diferença que faz com que a estrutura observada pela reportagem provoque estranhamento.

Outro fator que contribui para essa percepção é o histórico da própria empresa. Nem a Go Up nem sua representante brasileira parecem ter trajetória conhecida em produções audiovisuais. O nome de Karina Ferreira da Gama, por exemplo, não aparece associado a filmes ou séries no IMDb, principal banco de dados usado pela indústria para registrar créditos de produções.

Esse histórico contrasta com a forma como os envolvidos têm apresentado o projeto. O deputado Mário Frias, que também é roteirista do filme, já afirmou que Dark Horse segue os moldes das produções de Hollywood , com elenco majoritariamente americano e gravações realizadas nos Estados Unidos.

Davis rebate o argumento de que o funcionamento de sua produtora na casa em Raleigh seja incomum.

"Essa percepção não corresponde à realidade operacional do setor audiovisual. Grandes produções são realizadas por meio de redes de contratação, equipes temporárias, fornecedores especializados, locações, sets, produtoras associadas, prestadores internacionais e estruturas montadas especificamente para cada etapa. A sede administrativa de uma empresa não representa sozinha a estrutura total mobilizada para um filme", disse, por meio de nota.

Financiamento sob investigação

O financiamento do filme Dark Horse deve ser alvo de pelo menos três frentes de investigação, segundo o site G1.

A PF avalia abrir inquéritos para apurar suspeitas envolvendo a origem, a destinação e o possível uso de recursos públicos e privados ligados à produção do longa.

A primeira frente deve tratar dos repasses de R$ 61 milhões atribuídos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro feitos a pedido de Flávio Bolsonaro. A PF pretende confirmar a quantia e esclarecer o caminho do dinheiro até o fundo responsável pelo financiamento do filme nos Estados Unidos.

A investigação também deverá apurar se os repasses foram feitos em troca de algum favor prestado por Flávio ou por integrantes de seu grupo político, suspeita rebatida pelo senador.

Essa apuração ficará sob relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) , que também conduz outros inquéritos relacionados ao caso Master.

A segunda frente de investigações envolve a suspeita de que parte dos recursos enviados ao projeto possa ter sido usada para bancar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Essa hipótese chegou a dar início a uma dúvida sobre quem seria o relator dessa investigação. Havia um pedido para que ela ficasse sob a relatoria de Alexandre de Moraes, que é relator de uma ação penal relacionada à autuação de Eduardo no exterior. Mas na última quinta-feira (25/6) o presidente do STF, Edson Fachin, decidiu que a relatoria ficará com Mendonça.

A terceira frente mira a indicação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora do filme, a Go Up, comandada pela empresária Karina da Gama.

A suspeita é de que parlamentares do PL repassaram recursos públicos a entidades vinculadas à produtora, como a Academia Nacional de Cultura, para financiar indiretamente o longa.

Essa frente de investigações ficará sob relatoria do ministro Flávio Dino, que já conduz inquéritos relacionados à destinação de emendas parlamentares.