CNJ afasta desembargadora do ES que criticou 1º grau do Judiciário e OAB

A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain foi afastada do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).









Ela também criticou a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), que havia pedido o adiamento da análise sobre a reestruturação administrativa da Corte.





A presidente da OAB-ES, Erica Neves, classificou as declarações da desembargadora como "destempero".





Mas o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça, foi além.





Em decisão proferida na noite de quinta-feira (9), Campbell registrou que houve "uso de tom jocoso, deboche e excessos verbais direcionados não apenas à entidade de classe, mas também aos magistrados atuantes no primeiro grau de jurisdição".



