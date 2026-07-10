Festival com show de Ebony abre novo lote de ingressos gratuitos neste sábado (11)

Quem não conseguiu garantir um ingresso para o Festival Turmalina terá uma nova oportunidade. Após o primeiro lote esgotar em apenas 30 minutos, uma nova remessa de entradas gratuitas será disponibilizada neste sábado (11), por meio do site oficial do evento.





A primeira edição do Festival Turmalina será realizada no dia 18 de julho, no Cais das Artes, em Vitória, celebrando o protagonismo do feminismo negro na música e nas artes. O evento marca o início de uma programação que se estende até outubro e inclui oficinas, atividades formativas e uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro (Mucane).





O show da rapper Ebony vai ser o destaque da programação como headliner do festival. A cantora desembarca na capital capixaba com a turnê KM2 (De Luxo), impulsionada por hits como "Extraordinária”, “KIA” e “100 Mili”.





Além da rapper, a programação traz outras artistas conhecidas do rap capixaba. Afronta, Caju, Maria Laurinda Adão (Caxambu) e Dona Isolina (Bate Flechas) estão no lineup, além dos sets da DJ pernambucana Davs.





Diferente da primeira leva em que era permitido um CPF pegar dois ingressos, o resgate dessa vez será apenas de um ingresso por número. A entrada no evento será condicionada à doação de um pacote de absorventes higiênicos, que serão destinados a instituições no Espírito Santo.