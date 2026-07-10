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Rap

Festival com show de Ebony abre novo lote de ingressos gratuitos neste sábado (11)

Nomes como Afronta, Caju, Maria Laurinda Adão estão na programação também
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 08:00

Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina Fernando Mendes

Quem não conseguiu garantir um ingresso para o Festival Turmalina terá uma nova oportunidade. Após o primeiro lote esgotar em apenas 30 minutos, uma nova remessa de entradas gratuitas será disponibilizada neste sábado (11), por meio do site oficial do evento.


A primeira edição do Festival Turmalina será realizada no dia 18 de julho, no Cais das Artes, em Vitória, celebrando o protagonismo do feminismo negro na música e nas artes. O evento marca o início de uma programação que se estende até outubro e inclui oficinas, atividades formativas e uma exposição inédita no Museu Capixaba do Negro (Mucane).


O show da rapper Ebony vai ser o destaque da programação como headliner do festival. A cantora desembarca na capital capixaba com a turnê KM2 (De Luxo), impulsionada por hits como "Extraordinária”, “KIA” e “100 Mili”. 


Além da rapper, a programação traz outras artistas conhecidas do rap capixaba. Afronta, Caju, Maria Laurinda Adão (Caxambu) e Dona Isolina (Bate Flechas) estão no lineup, além dos sets da DJ pernambucana Davs. 


Diferente da primeira leva em que era permitido um CPF pegar dois ingressos, o resgate dessa vez será apenas de um ingresso por número. A entrada no evento será condicionada à doação de um pacote de absorventes higiênicos, que serão destinados a instituições no Espírito Santo.

SERVIÇO

FESTIVAL TURMALINA

Show: Ebony, Afronta, Caju, Maria Laurinda Adão e mais

Local: Cais das Artes - Enseada do Suá, Vitória

Ingresso: Gratuito

Horário: 16h

Data: sábado (11)

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