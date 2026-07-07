Festival de rock em Vitória terá 18 shows gratuitos em oito dias; confira a programação

Quem gosta de rock já tem programação garantida para julho. O Ilha do Rock retorna ao Shopping Vitória com oito dias de shows gratuitos, reunindo bandas, gastronomia e atrações para todas as idades. O festival acontece entre os dias 9 e 12 e de 16 a 19 de julho, sempre das 16h às 23h.
Ao todo, serão 18 atrações musicais ao longo dos oito dias. Entre elas estão bandas consagradas da cena capixaba, como Ubando, Letal, Cadu Caruzzo, Sheep Parafina, Back To The Past, Dona Fran, Duets e Fixer.
A edição deste ano também traz a estreia de diversas bandas no palco do festival, como Aces High, com tributo ao Iron Maiden; Dublin; Memory Lane; Rogers Band; Claudio Bocca; Noise Door e o coral Serenata Favela, que apresenta um repertório especial voltado ao rock.
Outro grande destaque da programação é a banda Black Jack, que sobe ao palco lançando seu novo EP, com músicas autorais que prometem conquistar o público.
Além disso, o evento também traz uma seleção de cervejarias artesanais e opções gastronômicas, em um ambiente pensado para reunir famílias, amigos e apaixonados pelo universo do rock.
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Agenda Eventos
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Programação Musical
1ª Semana - 9 a 12 de julho
09/07 (quinta-feira)
20h – Ubando
10/07 (sexta-feira)
19h – Aces High (Tributo ao Iron Maiden)
21h – Letal (Tributo ao Metallica)
11/07 (sábado)
19h – Cadu Caruzzo (Cover de Cazuza)
21h – Sheep Parafina
12/07 (domingo)
16h30 – Coral Serenata Favela (Rock)
18h – Dublin
20h – Memory Lane
2ª Semana - 16 a 19 de julho
16/07 (quinta-feira)
20h – Back To The Past
17/07 (sexta-feira)
19h – Rogers Band
21h – Claudio Bocca
18/07 (sábado)
17h – Noise Door
19h – Dona Fran
21h – Black Jack (lançamento do EP autoral)
19/07 (domingo)
16h30 – Coral Serenata Favela (Rock)
18h – Fixer
20h – Duets
Serviço
Ilha do Rock 2026
Datas: 9 a 12 e 16 a 19 de julho
Horário: das 16h às 23h
Local: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória - ES.
Entrada: Gratuita
Cervejarias: Barba Ruiva, Alquimistas, Noi, Marlin Azul, Trarko, Teresense e Kingbier.
Drink: One Drinks
Comidas e Sobremesas: Brothers, Franguinho Crocante, Tia Anastácia, Te Quero Churros e Jessyca Cruz
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