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Rock and Roll!

Festival de rock em Vitória terá 18 shows gratuitos em oito dias; confira a programação

Edição deste ano também traz a estreia de diversas bandas no palco do festival, como Aces High, com tributo ao Iron Maiden
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 13:40

Ilha do Rock transforma o Shopping Vitória em palco nos dias 9 a 12 e 16 a 19 de julho.
Ilha do Rock transforma o Shopping Vitória em palco nos dias 9 a 12 e 16 a 19 de julho. João Lima/RC Films

Quem gosta de rock já tem programação garantida para julho. O Ilha do Rock retorna ao Shopping Vitória com oito dias de shows gratuitos, reunindo bandas, gastronomia e atrações para todas as idades. O festival acontece entre os dias 9 e 12 e de 16 a 19 de julho, sempre das 16h às 23h.

 

Ao todo, serão 18 atrações musicais ao longo dos oito dias. Entre elas estão bandas consagradas da cena capixaba, como Ubando, Letal, Cadu Caruzzo, Sheep Parafina, Back To The Past, Dona Fran, Duets e Fixer.


A edição deste ano também traz a estreia de diversas bandas no palco do festival, como Aces High, com tributo ao Iron Maiden; Dublin; Memory Lane; Rogers Band; Claudio Bocca; Noise Door e o coral Serenata Favela, que apresenta um repertório especial voltado ao rock. 

 

Outro grande destaque da programação é a banda Black Jack, que sobe ao palco lançando seu novo EP, com músicas autorais que prometem conquistar o público.


Além disso, o evento também traz uma seleção de cervejarias artesanais e opções gastronômicas, em um ambiente pensado para reunir famílias, amigos e apaixonados pelo universo do rock.

Programação Musical

Banda-Black-Jack
A banda Black Jack é uma das atrações do Ilha do Rock 2026. João Lima

1ª Semana - 9 a 12 de julho


09/07 (quinta-feira)

20h – Ubando

 

10/07 (sexta-feira)

19h – Aces High (Tributo ao Iron Maiden)

21h – Letal (Tributo ao Metallica)

 

11/07 (sábado)

19h – Cadu Caruzzo (Cover de Cazuza)

21h – Sheep Parafina

 

12/07 (domingo)

16h30 – Coral Serenata Favela (Rock)

18h – Dublin

20h – Memory Lane

 

2ª Semana - 16 a 19 de julho


16/07 (quinta-feira)

20h – Back To The Past

 

17/07 (sexta-feira)

19h – Rogers Band

21h – Claudio Bocca

 

18/07 (sábado)

17h – Noise Door

19h – Dona Fran

21h – Black Jack (lançamento do EP autoral)

 

19/07 (domingo)

16h30 – Coral Serenata Favela (Rock)

18h – Fixer

20h – Duets

Serviço

Ilha do Rock 2026

Datas: 9 a 12 e 16 a 19 de julho

Horário: das 16h às 23h

Local: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória - ES.

Entrada: Gratuita


Cervejarias: Barba Ruiva, Alquimistas, Noi, Marlin Azul, Trarko, Teresense e Kingbier.

 

Drink: One Drinks

 

Comidas e Sobremesas: Brothers, Franguinho Crocante, Tia Anastácia, Te Quero Churros e Jessyca Cruz

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