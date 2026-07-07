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Reposicionamento

VW T-Cross fica R$ 10 mil mais barato e agora parte de R$ 119.990

Líder de vendas entre os SUVs no Brasil desde 2022, modelo segue na linha 2026 com o mesmo pacote de itens e mesma motorização; confira os novos preços das versões

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 14:30

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

07 jul 2026 às 14:30
Volkswagen T-Cross
O Volkswagen T-Cross foi reposicionado e agora tem preços a partir de R$ 119.990. Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen reduziu os preços de toda a linha do T-Cross, que ficou, em média, R$ 10 mil mais barato. Com o reposicionamento, o modelo passa a ter preços a partir de R$ 119.990, na versão Sense, e que vão até R$ 193.490 na configuração Extreme. Desde 2022, o T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil e, em 2026, já registrou 48.048 emplacamentos até o mês de junho, segundo dados da Fenabrave.


Produzido na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR), o modelo mantém o mesmo pacote de itens e as mesmas opções de motorização. Nas versões mais em conta, ele vem com o propulsor turbo flex de 128 cv e 20,4 kgfm (a etanol), enquanto as configurações topo de linha têm um motor, também turboflex, de 150 cv e 25,5 kgfm (a etanol).


Segundo a VW, a mudança no posicionamento do carro visa reforçar ainda mais a liderança no segmento, ampliando o acesso dos consumidores ao produto.


“Com esse novo posicionamento, reforçamos nossa estratégia de ampliar a competitividade do SUV, agora ainda mais completo, para que ele continue a sua trajetória de liderança no Brasil e oferecer ainda mais valor aos nossos clientes. É uma decisão que demonstra nossa confiança na força do produto e no potencial do mercado brasileiro”, destaca o vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil, Fernando Silva.


Vale lembrar que o T-Cross está entre os modelos que integram o investimento de R$ 20 bilhões da montadora na América do Sul, visando novos produtos, tecnologias, digitalização, descarbonização e modernização das operações industriais. Deste valor, R$ 16 bilhões são destinados ao Brasil.


Veja como ficam os preços da linha:


  • T‑Cross Sense: R$ 119.990
  • T‑Cross 200 TSI: R$ 151.490
  • T‑Cross Comfortline: R$ 171.990
  • T‑Cross Highline: R$ 186.290
  • T‑Cross Extreme: R$ 193.490


*Com informações da Volkswagen.

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