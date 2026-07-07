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Patrimônio cultural

Melhoria das condições de trabalho e valorização da cultura: conheça o projeto de revitalização do Galpão das Paneleiras

Estudo desenvolvido pela Faesa em parceria com a Prefeitura de Vitória reúne soluções construídas junto às paneleiras para qualificar o local de produção de um dos principais patrimônios culturais do Espírito Santo

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 15:31

Públicado em 

07 jul 2026 às 15:31
Yasmin Spiegel

Colunista

Yasmin Spiegel

Nova fachada proposta para o Galpão das Paneleiras
Nova fachada proposta para o Galpão das Paneleiras Davi Zonzini

Após seis meses de estudos, a Faesa realizou a entrega oficial à comunidade dos resultados do projeto “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana”. Desenvolvido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário em parceria com a Prefeitura de Vitória, o estudo preliminar reúne propostas para a revitalização do Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, com soluções voltadas à valorização da cultura capixaba e à melhoria das condições de trabalho das artesãs.

A entrega pública, feita nesta terça-feira (7), trouxe o estudo que servirá como base técnica para as próximas etapas do projeto arquitetônico, que deverá subsidiar uma futura execução das intervenções propostas. 

O estudo contemplou melhorias que impactam diretamente a rotina das paneleiras, como a cobertura das áreas externas de trabalho, protegendo o processo produtivo das condições climáticas e proporcionando mais conforto às artesãs, além da reorganização dos espaços de produção, ampliação do número de boxes, criação de ambientes de apoio, como copa e vestiário, em conjunto com outras adequações que proporcionam mais conforto, segurança e funcionalidade.

Ao mesmo tempo, as intervenções são voltadas ao fortalecimento do turismo e à melhoria da experiência dos visitantes, incluindo novos espaços de contemplação do manguezal e do processo de fabricação das panelas, como a cobertura do varandão do mezanino, a requalificação do ancoradouro utilizado pelo turismo náutico e a implantação de uma passarela de madeira às margens do mangue, conectando o local ao ponto de desembarque dos ônibus de turismo e criando um percurso de imersão na paisagem e na cultura local.

A proposta foi elaborada pela equipe composta por Viviane Pimentel, coordenadora do projeto, e os alunos extensionistas Davi Zonzini, Laura Dadalto e Ash Lenzi. Também atuaram como colaboradores os professores Anderson Woelffel, André Ferreira, Caroline Vallandro, Lorenzo Lube, Marcelo Fiorotti e Ricardo Maioli, e os alunos Amanda Prado, Alana Mafioletti, Daniella Brigatto e João Lucas Langamer.

Para a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa e coordenadora do projeto, Viviane Pimentel, o principal diferencial do trabalho foi a construção coletiva das soluções. “Desde o início, nosso compromisso foi desenvolver um projeto que traduzisse as necessidades das próprias paneleiras. Todas as propostas nasceram da escuta da comunidade e buscaram conciliar preservação do patrimônio, melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da experiência dos visitantes. Também tivemos a preocupação de preservar ao máximo a estrutura existente, tornando uma futura execução mais viável técnica e economicamente.” 

A presidente da Associação das Paneleiras, Berenice Corrêa Nascimento, complementa ao dizer que a entrega representa um importante primeiro passo para o futuro das Paneleiras. “Estamos muito felizes com a apresentação do projeto e as propostas criadas pela Faesa. Desde o início dos trabalhos, sentimos que nossas demandas foram ouvidas com atenção e o resultado é maravilhoso. Agora que o primeiro passo foi dado, nossa expectativa é ver a transformação na prática para que o Galpão das Paneleiras possa ganhar uma nova cara e fortalecer ainda mais o nosso ofício e o turismo local", finalizou. 

Oportunidade

Obramax abre 200 vagas para cursos gratuitos presenciais no Espírito Santo

O setor da construção civil se mantém como um dos principais motores da economia brasileira, confirmando sua força com a criação de 23.525 novos empregos com carteira assinada em abril de 2026, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O segmento foi o segundo maior gerador de vagas formais do país no mês, respondendo por 27,39% do total de postos criados no período. Outro destaque foi o salário médio de admissão, que alcançou R$ 2.566,55, o maior entre todos os setores econômicos.
 

Diante de um mercado aquecido, que hoje soma mais de 3 milhões de trabalhadores formais, a qualificação profissional torna-se um diferencial competitivo essencial. Para contribuir com a formação e o desenvolvimento desses profissionais, a Obramax abre 200 vagas gratuitas para cursos presenciais em julho para a Academia de Profissionais no Espírito Santo. 


A iniciativa, que já capacitou mais de 82 mil pessoas, visa aprimorar as habilidades técnicas de quem já atua na área e preparar novos talentos para ingressar no setor. As inscrições para os cursos já estão abertas e podem ser feitas pelo site academiadeprofissionais.obramax.com.br/.
 

A programação de julho inclui 900 vagas em cursos on-line, acessíveis de qualquer lugar do país, e treinamentos presenciais na loja de Cariacica. Os participantes terão acesso a treinamentos práticos e teóricos, com momentos "mão na massa", e receberão certificados de conclusão.
 

Confira a programação completa de julho:

Cursos Online

  • 01/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Instalações Elétricas: Chuveiros, Torneiras e Aquecedores

  • 22/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Técnicas de Corte, Perfuração e Aplicações Profissionais

  • 29/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Elaboração de Orçamentos Profissionais

Cursos Presenciais

Espírito Santo

  • 11/07 | 9h às 14h – Treinamento para Instalação de Telhas e Segurança no Trabalho em Altura – Cariacica

  • 25/07 | 9h às 16h – Treinamento de Instalação Técnica de Sistemas de Piso Vinílico – Cariacica

Sistema de Inteligência Geográfica do CAU/BR é reconhecido em prêmio nacional de excelência em geotecnologia

IGEO foi destaque no Prêmio de Excelência EU Esri 2026
IGEO foi destaque no Prêmio de Excelência EU Esri 2026 Ascom | CAU/BR

O Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), desenvolvido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foi reconhecido no Prêmio de Excelência EU Esri 2026, uma das principais premiações brasileiras voltadas ao uso estratégico da inteligência geográfica. O reconhecimento ocorreu em junho, durante o EU Esri Brasil 2026, realizado no âmbito do MundoGEO Connect, em São Paulo.

A premiação destaca iniciativas inovadoras que utilizam dados espaciais para apoiar a tomada de decisões em organizações públicas e privadas. Após alcançar posição de destaque na votação popular, o projeto também recebeu reconhecimento da banca técnica da Imagem Geosistemas, responsável pela avaliação final.

Desenvolvido para apoiar a gestão institucional do CAU/BR e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UFs), o IGEO integra informações territoriais relacionadas aos principais processos do conjunto autárquico CAU em um ambiente georreferenciado. A plataforma reúne dados de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), fiscalização, registro profissional, empresas e instituições de ensino de arquitetura e urbanismo, permitindo análises espaciais que auxiliam o planejamento, a fiscalização e a tomada de decisões.

Durante o evento, a presidente do CAU/BR, arquiteta e urbanista Patrícia Sarquis Herden, destacou que a inteligência geográfica acompanha a trajetória do Conselho desde sua criação. “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil é extremamente jovem. Há cerca de 15 anos nos separamos amigavelmente dos nossos colegas engenheiros [Confea], mas já nascemos georreferenciados. Todo o Registro de Responsabilidade Técnica que acontece no Brasil já nasce com um ponto no mapa”, afirmou.

Idealizadora do IGEO e responsável por conceber a base de informações georreferenciadas do Conselho ainda nos primeiros anos de implantação do CAU/BR, a arquiteta e urbanista Mirna Lobo destacou o potencial da ferramenta para ampliar o conhecimento sobre o exercício profissional no território brasileiro.

“Esse reconhecimento é significativo para dar maior visibilidade ao IGEO e às suas infinitas possibilidades de aplicações a partir dos dados gerados pelo CAU que permitam rebatimento territorial. Me sinto com esperança de que ele cumpra sua função de colaborar com dados e informações para que o exercício profissional dos arquitetos e urbanistas seja progressivamente mais exitoso e abrangente nesse imenso território do nosso país”, frisou.

O reconhecimento ocorre em um momento de expansão da plataforma. Entre as iniciativas em desenvolvimento estão a criação de um hub de informações geográficas para integrar diferentes bases de dados, a ampliação da transparência das informações e a incorporação de tecnologias emergentes. O CAU/BR também estuda o uso de inteligência artificial para auxiliar na identificação de possíveis alvos de fiscalização a partir de imagens de satélite e o desenvolvimento de gêmeos digitais em parceria com órgãos públicos.

Ritmo acelerado

Mercado de arquitetura deve chegar a US$ 605 bilhões até 2033

O mercado global de serviços de arquitetura foi estimado em US$ 411,67 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 605,62 bilhões até 2033, com crescimento médio anual de 5%, segundo relatório da Grand View Research. O avanço é sustentado pelo aumento das atividades de construção no mundo, pela urbanização em países em desenvolvimento, como o Brasil, e pela maior demanda por serviços como planejamento urbano, gestão de projetos, design de interiores, planejamento de espaços e desenvolvimento de projetos arquitetônicos. 


Para Cláudio Fischer, CEO do Fischer Group, empresa responsável pela construção do Auris Residenze, o primeiro “edifício-árvore” do Brasil, o crescimento global do mercado de arquitetura reflete uma mudança no comportamento das cidades e também dos moradores. “A arquitetura deixou de ser apenas estética para assumir um papel ligado à qualidade de vida, eficiência e relação com o ambiente urbano. Hoje, existe uma preocupação crescente com conforto térmico, qualidade do ar, iluminação natural e integração com a natureza, especialmente em cidades mais densas. O Auris nasce justamente dessa reflexão sobre como a arquitetura pode melhorar a experiência de morar”, afirma.

Priscila Maciel fará sua estreia na CasaCor ES 2026
Priscila Maciel fará sua estreia na CasaCor ES 2026 Divulgação

Arquiteta irá transformar universo da adolescência em ambiente sensorial na CasaCor ES 2026

A arquiteta Priscila Maciel apresentará na CasaCor Espírito Santo 2026 a suíte “Entre Pensamentos e Sonhos”, ambiente inspirado no universo da adolescência e no encontro entre mente e coração, tema central da mostra neste ano. Em sua estreia na principal vitrine de arquitetura, design e paisagismo do Estado, a profissional aposta em um espaço sensorial e acolhedor.

O projeto foi pensado para traduzir o momento de transição vivido na adolescência, fase marcada por descobertas, construção da identidade, emoções intensas e desenvolvimento da personalidade. Para isso, o ambiente busca reunir elementos que despertam memória afetiva, conforto e conexão emocional.

Com estética atemporal e linguagem contemporânea, a suíte aposta em formas curvas, iluminação indireta, tons suaves, texturas naturais e marcenaria autoral para criar uma atmosfera leve e envolvente. Entre os destaques estão a bay window contemplativa, o closet integrado ao banho, os espaços de autocuidado e as soluções pensadas para estimular experiências sensoriais e emocionais.

“O ambiente nasce da ideia de que existe um território invisível entre os pensamentos e os sonhos. Um espaço simbólico onde a imaginação ainda é vasta, mas a identidade começa a florescer”, explica Priscila.

Entre as marcas parceiras já confirmadas para o projeto estão Deca, Tintas Coral, Minchio Decor, Casa Conceito, Granitos Litoral e Marcenaria Pinho. A CasaCor Espírito Santo 2026 será realizada entre os dias 16 de julho e 8 de setembro, no Hotel Canto do Sol, em Camburi, Vitória.

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