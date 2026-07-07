Melhoria das condições de trabalho e valorização da cultura: conheça o projeto de revitalização do Galpão das Paneleiras

Após seis meses de estudos, a Faesa realizou a entrega oficial à comunidade dos resultados do projeto “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana”. Desenvolvido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário em parceria com a Prefeitura de Vitória, o estudo preliminar reúne propostas para a revitalização do Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, com soluções voltadas à valorização da cultura capixaba e à melhoria das condições de trabalho das artesãs.
A entrega pública, feita nesta terça-feira (7), trouxe o estudo que servirá como base técnica para as próximas etapas do projeto arquitetônico, que deverá subsidiar uma futura execução das intervenções propostas.
O estudo contemplou melhorias que impactam diretamente a rotina das paneleiras, como a cobertura das áreas externas de trabalho, protegendo o processo produtivo das condições climáticas e proporcionando mais conforto às artesãs, além da reorganização dos espaços de produção, ampliação do número de boxes, criação de ambientes de apoio, como copa e vestiário, em conjunto com outras adequações que proporcionam mais conforto, segurança e funcionalidade.
Ao mesmo tempo, as intervenções são voltadas ao fortalecimento do turismo e à melhoria da experiência dos visitantes, incluindo novos espaços de contemplação do manguezal e do processo de fabricação das panelas, como a cobertura do varandão do mezanino, a requalificação do ancoradouro utilizado pelo turismo náutico e a implantação de uma passarela de madeira às margens do mangue, conectando o local ao ponto de desembarque dos ônibus de turismo e criando um percurso de imersão na paisagem e na cultura local.
A proposta foi elaborada pela equipe composta por Viviane Pimentel, coordenadora do projeto, e os alunos extensionistas Davi Zonzini, Laura Dadalto e Ash Lenzi. Também atuaram como colaboradores os professores Anderson Woelffel, André Ferreira, Caroline Vallandro, Lorenzo Lube, Marcelo Fiorotti e Ricardo Maioli, e os alunos Amanda Prado, Alana Mafioletti, Daniella Brigatto e João Lucas Langamer.
Para a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa e coordenadora do projeto, Viviane Pimentel, o principal diferencial do trabalho foi a construção coletiva das soluções. “Desde o início, nosso compromisso foi desenvolver um projeto que traduzisse as necessidades das próprias paneleiras. Todas as propostas nasceram da escuta da comunidade e buscaram conciliar preservação do patrimônio, melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da experiência dos visitantes. Também tivemos a preocupação de preservar ao máximo a estrutura existente, tornando uma futura execução mais viável técnica e economicamente.”
A presidente da Associação das Paneleiras, Berenice Corrêa Nascimento, complementa ao dizer que a entrega representa um importante primeiro passo para o futuro das Paneleiras. “Estamos muito felizes com a apresentação do projeto e as propostas criadas pela Faesa. Desde o início dos trabalhos, sentimos que nossas demandas foram ouvidas com atenção e o resultado é maravilhoso. Agora que o primeiro passo foi dado, nossa expectativa é ver a transformação na prática para que o Galpão das Paneleiras possa ganhar uma nova cara e fortalecer ainda mais o nosso ofício e o turismo local", finalizou.
Oportunidade
Obramax abre 200 vagas para cursos gratuitos presenciais no Espírito Santo
O setor da construção civil se mantém como um dos principais motores da economia brasileira, confirmando sua força com a criação de 23.525 novos empregos com carteira assinada em abril de 2026, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O segmento foi o segundo maior gerador de vagas formais do país no mês, respondendo por 27,39% do total de postos criados no período. Outro destaque foi o salário médio de admissão, que alcançou R$ 2.566,55, o maior entre todos os setores econômicos.
Diante de um mercado aquecido, que hoje soma mais de 3 milhões de trabalhadores formais, a qualificação profissional torna-se um diferencial competitivo essencial. Para contribuir com a formação e o desenvolvimento desses profissionais, a Obramax abre 200 vagas gratuitas para cursos presenciais em julho para a Academia de Profissionais no Espírito Santo.
A iniciativa, que já capacitou mais de 82 mil pessoas, visa aprimorar as habilidades técnicas de quem já atua na área e preparar novos talentos para ingressar no setor. As inscrições para os cursos já estão abertas e podem ser feitas pelo site academiadeprofissionais.obramax.com.br/.
A programação de julho inclui 900 vagas em cursos on-line, acessíveis de qualquer lugar do país, e treinamentos presenciais na loja de Cariacica. Os participantes terão acesso a treinamentos práticos e teóricos, com momentos "mão na massa", e receberão certificados de conclusão.
Confira a programação completa de julho:
Cursos Online
01/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Instalações Elétricas: Chuveiros, Torneiras e Aquecedores
22/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Técnicas de Corte, Perfuração e Aplicações Profissionais
29/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Elaboração de Orçamentos Profissionais
Cursos Presenciais
Espírito Santo
11/07 | 9h às 14h – Treinamento para Instalação de Telhas e Segurança no Trabalho em Altura – Cariacica
25/07 | 9h às 16h – Treinamento de Instalação Técnica de Sistemas de Piso Vinílico – Cariacica
Sistema de Inteligência Geográfica do CAU/BR é reconhecido em prêmio nacional de excelência em geotecnologia
O Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), desenvolvido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foi reconhecido no Prêmio de Excelência EU Esri 2026, uma das principais premiações brasileiras voltadas ao uso estratégico da inteligência geográfica. O reconhecimento ocorreu em junho, durante o EU Esri Brasil 2026, realizado no âmbito do MundoGEO Connect, em São Paulo.
A premiação destaca iniciativas inovadoras que utilizam dados espaciais para apoiar a tomada de decisões em organizações públicas e privadas. Após alcançar posição de destaque na votação popular, o projeto também recebeu reconhecimento da banca técnica da Imagem Geosistemas, responsável pela avaliação final.
Desenvolvido para apoiar a gestão institucional do CAU/BR e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UFs), o IGEO integra informações territoriais relacionadas aos principais processos do conjunto autárquico CAU em um ambiente georreferenciado. A plataforma reúne dados de Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), fiscalização, registro profissional, empresas e instituições de ensino de arquitetura e urbanismo, permitindo análises espaciais que auxiliam o planejamento, a fiscalização e a tomada de decisões.
Durante o evento, a presidente do CAU/BR, arquiteta e urbanista Patrícia Sarquis Herden, destacou que a inteligência geográfica acompanha a trajetória do Conselho desde sua criação. “O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil é extremamente jovem. Há cerca de 15 anos nos separamos amigavelmente dos nossos colegas engenheiros [Confea], mas já nascemos georreferenciados. Todo o Registro de Responsabilidade Técnica que acontece no Brasil já nasce com um ponto no mapa”, afirmou.
Idealizadora do IGEO e responsável por conceber a base de informações georreferenciadas do Conselho ainda nos primeiros anos de implantação do CAU/BR, a arquiteta e urbanista Mirna Lobo destacou o potencial da ferramenta para ampliar o conhecimento sobre o exercício profissional no território brasileiro.
“Esse reconhecimento é significativo para dar maior visibilidade ao IGEO e às suas infinitas possibilidades de aplicações a partir dos dados gerados pelo CAU que permitam rebatimento territorial. Me sinto com esperança de que ele cumpra sua função de colaborar com dados e informações para que o exercício profissional dos arquitetos e urbanistas seja progressivamente mais exitoso e abrangente nesse imenso território do nosso país”, frisou.
O reconhecimento ocorre em um momento de expansão da plataforma. Entre as iniciativas em desenvolvimento estão a criação de um hub de informações geográficas para integrar diferentes bases de dados, a ampliação da transparência das informações e a incorporação de tecnologias emergentes. O CAU/BR também estuda o uso de inteligência artificial para auxiliar na identificação de possíveis alvos de fiscalização a partir de imagens de satélite e o desenvolvimento de gêmeos digitais em parceria com órgãos públicos.
Ritmo acelerado
Mercado de arquitetura deve chegar a US$ 605 bilhões até 2033
O mercado global de serviços de arquitetura foi estimado em US$ 411,67 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 605,62 bilhões até 2033, com crescimento médio anual de 5%, segundo relatório da Grand View Research. O avanço é sustentado pelo aumento das atividades de construção no mundo, pela urbanização em países em desenvolvimento, como o Brasil, e pela maior demanda por serviços como planejamento urbano, gestão de projetos, design de interiores, planejamento de espaços e desenvolvimento de projetos arquitetônicos.
Para Cláudio Fischer, CEO do Fischer Group, empresa responsável pela construção do Auris Residenze, o primeiro “edifício-árvore” do Brasil, o crescimento global do mercado de arquitetura reflete uma mudança no comportamento das cidades e também dos moradores. “A arquitetura deixou de ser apenas estética para assumir um papel ligado à qualidade de vida, eficiência e relação com o ambiente urbano. Hoje, existe uma preocupação crescente com conforto térmico, qualidade do ar, iluminação natural e integração com a natureza, especialmente em cidades mais densas. O Auris nasce justamente dessa reflexão sobre como a arquitetura pode melhorar a experiência de morar”, afirma.
Arquiteta irá transformar universo da adolescência em ambiente sensorial na CasaCor ES 2026
A arquiteta Priscila Maciel apresentará na CasaCor Espírito Santo 2026 a suíte “Entre Pensamentos e Sonhos”, ambiente inspirado no universo da adolescência e no encontro entre mente e coração, tema central da mostra neste ano. Em sua estreia na principal vitrine de arquitetura, design e paisagismo do Estado, a profissional aposta em um espaço sensorial e acolhedor.
O projeto foi pensado para traduzir o momento de transição vivido na adolescência, fase marcada por descobertas, construção da identidade, emoções intensas e desenvolvimento da personalidade. Para isso, o ambiente busca reunir elementos que despertam memória afetiva, conforto e conexão emocional.
Com estética atemporal e linguagem contemporânea, a suíte aposta em formas curvas, iluminação indireta, tons suaves, texturas naturais e marcenaria autoral para criar uma atmosfera leve e envolvente. Entre os destaques estão a bay window contemplativa, o closet integrado ao banho, os espaços de autocuidado e as soluções pensadas para estimular experiências sensoriais e emocionais.
“O ambiente nasce da ideia de que existe um território invisível entre os pensamentos e os sonhos. Um espaço simbólico onde a imaginação ainda é vasta, mas a identidade começa a florescer”, explica Priscila.
Entre as marcas parceiras já confirmadas para o projeto estão Deca, Tintas Coral, Minchio Decor, Casa Conceito, Granitos Litoral e Marcenaria Pinho. A CasaCor Espírito Santo 2026 será realizada entre os dias 16 de julho e 8 de setembro, no Hotel Canto do Sol, em Camburi, Vitória.
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