Melhoria das condições de trabalho e valorização da cultura: conheça o projeto de revitalização do Galpão das Paneleiras

O setor da construção civil se mantém como um dos principais motores da economia brasileira, confirmando sua força com a criação de 23.525 novos empregos com carteira assinada em abril de 2026, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O segmento foi o segundo maior gerador de vagas formais do país no mês, respondendo por 27,39% do total de postos criados no período. Outro destaque foi o salário médio de admissão, que alcançou R$ 2.566,55, o maior entre todos os setores econômicos.



Diante de um mercado aquecido, que hoje soma mais de 3 milhões de trabalhadores formais, a qualificação profissional torna-se um diferencial competitivo essencial. Para contribuir com a formação e o desenvolvimento desses profissionais, a Obramax abre 200 vagas gratuitas para cursos presenciais em julho para a Academia de Profissionais no Espírito Santo.





A iniciativa, que já capacitou mais de 82 mil pessoas, visa aprimorar as habilidades técnicas de quem já atua na área e preparar novos talentos para ingressar no setor. As inscrições para os cursos já estão abertas e podem ser feitas pelo site academiadeprofissionais.obramax.com.br/.



A programação de julho inclui 900 vagas em cursos on-line, acessíveis de qualquer lugar do país, e treinamentos presenciais na loja de Cariacica. Os participantes terão acesso a treinamentos práticos e teóricos, com momentos "mão na massa", e receberão certificados de conclusão.



Confira a programação completa de julho:

Cursos Online

01/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Instalações Elétricas: Chuveiros, Torneiras e Aquecedores

22/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Técnicas de Corte, Perfuração e Aplicações Profissionais

29/07 | 18h às 19h – Série de Ferramentas: Elaboração de Orçamentos Profissionais

Cursos Presenciais

Espírito Santo