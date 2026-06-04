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Vagas abertas para projeto gratuito de capacitação de arquitetos para atuar em moradias populares

Segunda edição do projeto Territórios em Foco possui vagas limitadas e prazo para inscrição vai até 8 de junho

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 08:00

Públicado em 

04 jun 2026 às 08:00
Yasmin Spiegel

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Yasmin Spiegel

Projeto "Territórios em Foco" está com as inscrições abertas para segunda edição
Projeto "Territórios em Foco" está com as inscrições abertas para segunda edição Créditos: Divulgação

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) abriu as inscrições para a nova turma do projeto Territórios em Foco, que tem como objetivo qualificar arquitetos e urbanistas para elaboração de laudos técnicos e realização de vistorias de moradias populares, de famílias com renda de até três salários mínimos. Podem participar profissionais com registro ativo e regular no CAU que sejam residentes no Espírito Santo.

O prazo para inscrição vai até 8 de junho de 2026 e ela deve ser realizada pelo e-mail [email protected]  enquanto o edital completo pode ser conferido aqui. 

A formação será totalmente gratuita, com carga horária de 160 horas, unindo atividades teóricas e práticas em campo. Ao final, os participantes terão a formação em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

Ao todo, serão selecionados 20 arquitetos e urbanistas para atuar na avaliação técnica de habitações autoconstruídas, promovendo diagnósticos em habitação de interesse social dentro do contexto da Lei Federal nº 11.888/2008, conhecida como Lei de ATHIS, que assegura assistência técnica gratuita para famílias de baixa renda.

“A atuação em habitação de interesse social ainda é uma demanda pouco aprofundada durante a formação acadêmica, apesar de sua enorme relevância social. O Territórios em Foco surge justamente para aproximar os profissionais dessa realidade, oferecendo capacitação técnica e experiência prática em campo, além de contribuir diretamente para comunidades que precisam desse olhar mais atento para as condições de moradia”, explica Lucas Damm, conselheiro e coordenador da Comissão de ATHIS do CAU/ES.

Segundo Lucas, além da capacitação profissional, o projeto também gera impactos diretos para os municípios e comunidades atendidas por meio da produção dos laudos técnicos, pois permitem aos municípios identificar riscos, diagnosticar as condições das moradias e criar um panorama técnico das necessidades habitacionais dessas comunidades. 


"A partir desses documentos, as prefeituras conseguem embasar projetos e buscar recursos estaduais e federais para reformas, melhorias habitacionais e até reconstruções, transformando a assistência técnica em uma ferramenta concreta de impacto social”, analisa.

Em São Paulo

Marmomac Brazil anuncia terceira edição em março de 2027

A Marmomac Brazil anuncia a realização de sua terceira edição, que acontece de 2 a 4 de março de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A edição mais recente reuniu cerca de 15 mil visitantes de todos os estados brasileiros e representantes de quase 70 países, além de mais de 180 marcas expositoras.

 

“A Marmomac Brazil se consolidou como a principal plataforma das Américas para o setor de rochas naturais. O evento conecta o Brasil ao mercado internacional, amplia oportunidades de negócios e posiciona nossa indústria em diálogo direto com arquitetura, design, inovação e tecnologia. A cada edição, fortalecemos ainda mais o papel do País como referência global em pedra natural”, afirma Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, organizadora da feira.

 

Para Tales Machado, presidente do Centrorochas, a continuidade da feira no Brasil reforça o amadurecimento e a relevância internacional do setor nacional. “Como entidade nacional do setor e gestora do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, realizado em parceria com a ApexBrasil, a Centrorochas seguirá ampliando, em 2027, as ações voltadas à geração de negócios e ao fortalecimento da imagem internacional da indústria brasileira, com rodada de negócios e uma agenda direcionada à recepção de arquitetos, designers e jornalistas estrangeiros”, destaca. 

Natuzzi Editions inaugura novo showroom na Praia do Canto

Novo showroom da Natuzzi
Novo showroom da Natuzzi Editions Créditos: Cacá Lima

A Natuzzi Editions estreou um novo showroom, assinado por Ivan Lopes, na Praia do Canto. O evento de lançamento da coleção Dolce Vita. O evento de lançamento contou com a presença de Marcos Colet Merchandiser Manager na América Latina da marca, que trouxe direto do Salão do Móvel de Milão um panorama sobre as tendências mundiais de moradia e bem-estar.

Outro destaque foi a apresentação do Project Identity, uma ferramenta do Natuzzi Style Center projetada para garantir conformidade cromática e estilística. Os convidados puderam conferir a engenharia inteligente por trás de sofás como o Charme, que permite configurações flexíveis. Os módulos são freestanding e se unem através de batentes de borracha sob os pés, adaptando-se a diferentes estilos de vida.  

Além disso, a linha de estofados inteligentes da Natuzzi trouxe ao público mecanismos de gravidade zero e micromobilidade, criados para distribuir o peso corporal e alcançar o relaxamento absoluto. Na vitrine tecnológica, os modelos Trionfo e Wellbe, este último totalmente controlado via Bluetooth, assim como o sofá Houston, chamaram a atenção - os modelos possuem certificados internacionais. Todas as peças citadas podem ser conferidas aqui.

Contato com a natureza

Edifício na Aleixo Netto terá jardim vertical como proposta decorativa

Fachada do IRIS@786, da Mocelin
Fachada do IRIS@786, da Mocelin Créditos: Divulgação

O IRIS@786, lançamento da Mocelin Engenharia na Praia do Canto, terá um jardim vertical como parte de sua fachada. Assinado pelo escritório Cardim Arquitetura Paisagística, o empreendimento buscou inspiração na Mata Atlântica e visa resgatar uma atmosfera dos de “quintal de família”, com sombra natural, árvores, aromas, texturas e a presença de pássaros.


Segundo o botânico e paisagista Ricardo Cardim, a ideia é fazer com que as pessoas que passem em frente ao edifício percebam que ele é diferente do restante da cidade. “Um prédio que propõe trazer a linguagem de uma vegetação ancestral, de uma pele verde, com espécies da Mata Atlântica que muitas pessoas talvez nunca tenham visto”, detalhou.


Outro diferencial do projeto destacado pela construtora é o jardim sensorial, localizado junto ao Espaço Kids. O empreendimento ainda contempla áreas privativas do tipo Garden, com metragens entre 132 m² e 174 m². 

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