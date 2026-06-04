Vagas abertas para projeto gratuito de capacitação de arquitetos para atuar em moradias populares

A Marmomac Brazil anuncia a realização de sua terceira edição, que acontece de 2 a 4 de março de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A edição mais recente reuniu cerca de 15 mil visitantes de todos os estados brasileiros e representantes de quase 70 países, além de mais de 180 marcas expositoras.

“A Marmomac Brazil se consolidou como a principal plataforma das Américas para o setor de rochas naturais. O evento conecta o Brasil ao mercado internacional, amplia oportunidades de negócios e posiciona nossa indústria em diálogo direto com arquitetura, design, inovação e tecnologia. A cada edição, fortalecemos ainda mais o papel do País como referência global em pedra natural”, afirma Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, organizadora da feira.

Para Tales Machado, presidente do Centrorochas, a continuidade da feira no Brasil reforça o amadurecimento e a relevância internacional do setor nacional. “Como entidade nacional do setor e gestora do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, realizado em parceria com a ApexBrasil, a Centrorochas seguirá ampliando, em 2027, as ações voltadas à geração de negócios e ao fortalecimento da imagem internacional da indústria brasileira, com rodada de negócios e uma agenda direcionada à recepção de arquitetos, designers e jornalistas estrangeiros”, destaca.