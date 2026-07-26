Veja os famosos que circularam pelo 33º Festival de Cinema de Vitória

O 33º Festival de Cinema de Vitória foi de auditório lotado, belas produções e carisma de sobra dos artistas, jornalistas e influenciadores que comandaram as apresentações no comando do Sesc Glória. A dupla de amigos de talento gigante: Silvero Pereira (consagrado por Bacurau) e a paraibana Suzy Lopes (atriz marcante do mesmo Bacurau e de O Agente Secreto) foi o destaque da última quinta-feira (23).





Na telona do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, curtas, longas e documentários fizeram a festa dos cinéfilos.





O 33º Festival de Cinema de Vitória terminou neste sábado (25), com a premiação dos vencedores com o Troféu Vitória.