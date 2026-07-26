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Renata Rasseli

Veja os famosos que circularam pelo 33º Festival de Cinema de Vitória

Silvero Pereira e Suzy Lopes, de Bacurau, arrancaram aplausos da plateia como apresentadores do evento, na quinta-feira (23)

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

26 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Suzy Lopes e Silvero Pereira
Suzy Lopes e Silvero Pereira: no palco do 33º Festival de Cinema de vitória. Melina Furlan_Vikki Dessaune_Acervo Galpão IBCA

O  33º Festival de Cinema de Vitória foi de auditório lotado, belas produções e carisma de sobra dos artistas, jornalistas e influenciadores que comandaram as apresentações no comando do Sesc Glória. A dupla de amigos de talento gigante: Silvero Pereira (consagrado por Bacurau) e a paraibana Suzy Lopes (atriz marcante do mesmo Bacurau e de O Agente Secreto) foi o destaque da última quinta-feira (23). 


Na telona do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, curtas, longas e documentários fizeram a festa dos cinéfilos. 


O 33º Festival de Cinema de Vitória terminou neste sábado (25), com a premiação dos vencedores com o Troféu Vitória.

No Shopping Vitória

Sayonara Brandão com Alice e Aurora
Sayonara Brandão com Alice e Aurora: sessão exclusiva do live-action do filme Moana para clientes do programa SV Privilège e convidados, no Shopping Vitória. Daniel Pimenta

Mercado imobiliário

Importância do planejamento urbano

O desempenho do Estado no mercado imobiliário, com Vitória liderando o ranking nacional de valor do metro quadrado entre as capitais e Vila Velha registrando a maior valorização imobiliária do país nos últimos 12 meses, segundo pesquisa mais recente do Índice FipeZAP, aponta a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento das cidades. Para o diretor executivo da Portocale, Rodrigo Laranja, a valorização dos imóveis é consequência de fatores como infraestrutura, mobilidade, qualidade de vida e segurança jurídica, que tornam os municípios mais atrativos para moradores e investidores. “O desafio não é apenas manter os índices de valorização, mas garantir que esse crescimento continue sendo sustentável, inclusivo e planejado”, afirma o executivo.

Na CasaCor ES

Lívia Giacomin recebeu Bruna e Paula Rody na Casa Mivita, espaço da empresa na Casa Cor Espírito Santo 2026
Lívia Giacomin recebeu Bruna e Paula Rody na Casa Mivita, espaço da empresa na CasaCor Espírito Santo 2026 Divulgação

Moda e joias

Carolina Neves traz a Pinga pela primeira vez a Vitória

A Carolina Neves recebe, nos dias 5 e 6 de agosto, a marca Pinga em seu ateliê na Praia do Canto, em Vitória. O encontro faz parte do CN Recebe, projeto criado pela designer de joias para aproximar marcas e pessoas que compartilham dos mesmos valores que movem a Carolina Neves: autenticidade, criatividade e propósito. A Pinga, reconhecida pela curadoria de estilistas e designers autorais e pelo olhar apurado para o design brasileiro, chega pela primeira vez à capital capixaba para um encontro intimista com clientes e amigos da marca.

Agronegócio

Diretor-secretário da Cooabriel, Nivaldo Mauri, ao lado do presidente Luiz Carlos Bastianello, do vice-presidente Onivaldo Lorenzoni e do superintendente-geral Carlos Augusto Pandolfi
Diretor-secretário da Cooabriel, Nivaldo Mauri, ao lado do presidente Luiz Carlos Bastianello, do vice-presidente Onivaldo Lorenzoni e do superintendente-geral Carlos Augusto Pandolfi, durante a abertura da Feira de Agronegócio Cooabriel 2026, a maior feira do agronegócio capixaba. Divulgação

Parabéns pra você!

Samuel Paganotto convida para a comemoração dos seus "SimQuenta" no dia 8 de agosto, no Castanheira Bar, na Praia da Costa. 


IA e Autismo


A capixaba Tatiane Chagas, fonoaudióloga expert em autismo, está de volta à Ilha trazendo inovações. A pauta da vez é a integração de Inteligência Artificial no diagnóstico e acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista. 

Tampinhas sustentáveis


Um ano após a instalação do coletor de tampinhas de garrafas pet do Instituto Rua do Céu na Praça da Convivência do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, foi contabilizada a entrega de 18 sacos de 100 litros para a organização sem fins lucrativos que atua com cerca de 1.500 crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade em Vila Velha. O material reciclável é vendido para uma empresa e o valor arrecadado contribui com a compra de lanches e demais despesas mensais do projeto.

Saúde e Direito

Dr. Cristiano Araujo, Dr Fabrício Santos Neves, Dra. Maristella Zamborlini e Dr. Eduardo Amorim
A Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES) promoveu um encontro sobre judicialização da saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS), reunindo membros da comissão, servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e advogados da residência jurídica do Governo do Estado. Na foto: Dr. Cristiano Araujo, Dr Fabrício Santos Neves, Dra. Maristella Zamborlini e Dr. Eduardo Amorim. Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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