Veja os famosos que circularam pelo 33º Festival de Cinema de Vitória

O 33º Festival de Cinema de Vitória foi de auditório lotado, belas produções e carisma de sobra dos artistas, jornalistas e influenciadores que comandaram as apresentações no comando do Sesc Glória. A dupla de amigos de talento gigante: Silvero Pereira (consagrado por Bacurau) e a paraibana Suzy Lopes (atriz marcante do mesmo Bacurau e de O Agente Secreto) foi o destaque da última quinta-feira (23).
Na telona do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, curtas, longas e documentários fizeram a festa dos cinéfilos.
O 33º Festival de Cinema de Vitória terminou neste sábado (25), com a premiação dos vencedores com o Troféu Vitória.
No Shopping Vitória
Mercado imobiliário
Importância do planejamento urbano
O desempenho do Estado no mercado imobiliário, com Vitória liderando o ranking nacional de valor do metro quadrado entre as capitais e Vila Velha registrando a maior valorização imobiliária do país nos últimos 12 meses, segundo pesquisa mais recente do Índice FipeZAP, aponta a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento das cidades. Para o diretor executivo da Portocale, Rodrigo Laranja, a valorização dos imóveis é consequência de fatores como infraestrutura, mobilidade, qualidade de vida e segurança jurídica, que tornam os municípios mais atrativos para moradores e investidores. “O desafio não é apenas manter os índices de valorização, mas garantir que esse crescimento continue sendo sustentável, inclusivo e planejado”, afirma o executivo.
Na CasaCor ES
Moda e joias
Carolina Neves traz a Pinga pela primeira vez a Vitória
A Carolina Neves recebe, nos dias 5 e 6 de agosto, a marca Pinga em seu ateliê na Praia do Canto, em Vitória. O encontro faz parte do CN Recebe, projeto criado pela designer de joias para aproximar marcas e pessoas que compartilham dos mesmos valores que movem a Carolina Neves: autenticidade, criatividade e propósito. A Pinga, reconhecida pela curadoria de estilistas e designers autorais e pelo olhar apurado para o design brasileiro, chega pela primeira vez à capital capixaba para um encontro intimista com clientes e amigos da marca.
Agronegócio
Parabéns pra você!
Samuel Paganotto convida para a comemoração dos seus "SimQuenta" no dia 8 de agosto, no Castanheira Bar, na Praia da Costa.
IA e Autismo
A capixaba Tatiane Chagas, fonoaudióloga expert em autismo, está de volta à Ilha trazendo inovações. A pauta da vez é a integração de Inteligência Artificial no diagnóstico e acompanhamento do Transtorno do Espectro Autista.
Tampinhas sustentáveis
Um ano após a instalação do coletor de tampinhas de garrafas pet do Instituto Rua do Céu na Praça da Convivência do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, foi contabilizada a entrega de 18 sacos de 100 litros para a organização sem fins lucrativos que atua com cerca de 1.500 crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade em Vila Velha. O material reciclável é vendido para uma empresa e o valor arrecadado contribui com a compra de lanches e demais despesas mensais do projeto.
Saúde e Direito